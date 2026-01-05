  • Megjelenítés
Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn
Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Oroszország mára virradóra sorozatos dróncsapásokat mért Kijevre és az ukrán főváros térségére, mely következtében ketten meghaltak – közölték az ukrán regionális hatóságok a Kyiv Independent szerint. Egy magánegészségügyi intézményben károk keletkeztek, ahogy legalább hét családi házban és egy lakótömbben is. A Kijevtől mintegy 140 kilométerre északra fekvő Szlavutics városában áramszünetek voltak. Ukrajnában robbanásokról számoltak be Csernyihivben és Zaporizzsjában is. Mindeközben Donald Trump kétségbe vonta Moszkva azon állítását, miszerint Kijev december 21-én 91 drónnal indított volna támadást Vlagyimir Putyin egyik rezidenciája ellen. Az amerikai elnök vasárnap újságíróknak kijelentette: "nem hisszük, hogy ez megtörtént, most, hogy már ellenőrizni tudtuk". Mint hozzátette: valami történt a közelben, "de semmi köze nem volt ehhez." Cikkünk folyamatosan frissül a háború legutóbbi fejleményeivel.
Vezetékrongálás miatt vizsgálódnak a Balti-tengeren

A lett rendőrség egységei vasárnap átvizsgáltak egy hajót az egyik balti-tengeri távközlési vezeték megrongálásával összefüggésben - közölték vasárnap a balti ország hatóságai.

A tájékoztatás szerint a litvániai Sventoji és a nagyjából 65 kilométerre található lettországi Liepaja part menti települések között futó távközlési vezetéken pénteken észleltek károkat, bár

egyelőre még nem világos, mi okozta ezeket.

"Egyelőre nem foglalták le a vízijárművet, illetve nem vették őrizetbe annak a rendőrséggel együttműködő legénységét sem, folytatódik a körülmények tisztázását szolgáló aktív munka" - írta a lett rendőrség az X-en.

Evika Silina lett miniszterelnök közölte, hogy a károk Liepaja közelében keletkeztek a vezetéken. "Az incidens nem volt kihatással a lett távközlési szolgáltatásokat igénybe vevőkre" - írta a kormányfő ugyancsak az X-en.

Az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tengerben, legutóbb december 31-én jelentettek hasonló esetet. A Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt közlekedő, Fitburg nevű hajót szerdán foglalták le a finn hatóságok, mert gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongálta a Balti-tengeren az Elisa finn távközlési cég egyik tengerben lévő vezetékét, amely Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint.

(MTI)

Jelentett az orosz védelmi tárca

Elfoglalta Podoli települést Harkiv megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

Gyenyisz Pusilin, az oroszbarát "Donyecki Népköztársaság" vezetője azt közölte, hogy Bilicke, Zakonne, Ozerne és Riznikivke településen harcok folynak, valamint hogy az ukrán fél tartalékokat von össze a szlovjanszki elektromos műveknél. Pusilin szerint folytatódik Dimitrov (ukrán nevén: Mirnohrad) és Krasznoarmejszk (Pokrovszk) "megtisztítása".

Közép-európai idő szerint vasárnap 11 és 18 óra között az orosz légvédelem 253 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le Oroszország légterében, ezek közül 40 tartott Moszkva felé. A fővárosi repterek működését korlátozták.

(MTI)

Az elfogott Maduro sorsára kéne jutnia "a kijevi bohócnak" és a "neonáci" német kancellárnak is – Szókimondóan reagált a Kreml Trump akciójára

Jogellenes, de bizonyos mértékben következetes Donald Trump amerikai elnök venezuelai fellépése, mert minden területen hazája érdekeit védi - jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke vasárnap a TASZSZ hírügynökségnek.

Az elfogott Maduro sorsára kéne jutnia

