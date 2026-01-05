Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Vezetékrongálás miatt vizsgálódnak a Balti-tengeren
A lett rendőrség egységei vasárnap átvizsgáltak egy hajót az egyik balti-tengeri távközlési vezeték megrongálásával összefüggésben - közölték vasárnap a balti ország hatóságai.
A tájékoztatás szerint a litvániai Sventoji és a nagyjából 65 kilométerre található lettországi Liepaja part menti települések között futó távközlési vezetéken pénteken észleltek károkat, bár
egyelőre még nem világos, mi okozta ezeket.
"Egyelőre nem foglalták le a vízijárművet, illetve nem vették őrizetbe annak a rendőrséggel együttműködő legénységét sem, folytatódik a körülmények tisztázását szolgáló aktív munka" - írta a lett rendőrség az X-en.
Evika Silina lett miniszterelnök közölte, hogy a károk Liepaja közelében keletkeztek a vezetéken. "Az incidens nem volt kihatással a lett távközlési szolgáltatásokat igénybe vevőkre" - írta a kormányfő ugyancsak az X-en.
Az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tengerben, legutóbb december 31-én jelentettek hasonló esetet. A Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt közlekedő, Fitburg nevű hajót szerdán foglalták le a finn hatóságok, mert gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongálta a Balti-tengeren az Elisa finn távközlési cég egyik tengerben lévő vezetékét, amely Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint.
(MTI)
Jelentett az orosz védelmi tárca
Elfoglalta Podoli települést Harkiv megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.
Gyenyisz Pusilin, az oroszbarát "Donyecki Népköztársaság" vezetője azt közölte, hogy Bilicke, Zakonne, Ozerne és Riznikivke településen harcok folynak, valamint hogy az ukrán fél tartalékokat von össze a szlovjanszki elektromos műveknél. Pusilin szerint folytatódik Dimitrov (ukrán nevén: Mirnohrad) és Krasznoarmejszk (Pokrovszk) "megtisztítása".
Közép-európai idő szerint vasárnap 11 és 18 óra között az orosz légvédelem 253 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le Oroszország légterében, ezek közül 40 tartott Moszkva felé. A fővárosi repterek működését korlátozták.
(MTI)
