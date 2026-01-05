Megtörte a csendet a Trump által elfogott elnök utódja: békés együttműködést szeretne a Fehér Házzal

Nicolás Maduro alelnöke, Delcy Rodríguez megbízott venezuelai elnök (címlapképünkön) a közösségi médiában közzétett üzenetében együttműködésre hívta az Egyesült Államok kormányzatát, miután az amerikai fegyveres erők a hétvégén őrizetbe vették Madurót - számol be a Reuters. A kábítószer-terrorizmussal vádolt államfő ma áll bíróság elé New Yorkban.

Rodríguez hangsúlyozta, hogy Venezuela külső fenyegetések nélkül kíván élni, illetve

kiemelt fontosságúnak nevezte a "kiegyensúlyozott, tiszteleten alapuló" kapcsolatok kialakítását Washingtonnal.

A nyilatkozatban Venezuela megerősítette elkötelezettségét "a béke és a békés egymás mellett élés" iránt. A megbízott elnök szerint a globális béke alapja az, hogy minden nemzet először saját határain belül teremtsen békét. Rodríguez kiemelte a szuverén egyenlőség és a be nem avatkozás elvére épülő nemzetközi kapcsolatok fontosságát. Mint írta, ez vonatkozik az Egyesült Államokkal és a térség más országaival fennálló viszonyra is.

Felhívjuk az amerikai kormányt, hogy működjön együtt velünk egy olyan kooperációs program keretében, amely a közös fejlődést szolgálja a nemzetközi jog keretein belül, a tartós közösségi együttélés megerősítése érdekében

A megbízott országvezető ezután az amerikai elnökhöz fordult:

Donald Trump elnök úr, népeink és térségünk békét és párbeszédet érdemel, nem háborút. Ez volt mindig Nicolás Maduro elnök üzenete, és ez Venezuela üzenete most is.

Hozzátette: olyan Venezueláról álmodik, ahol minden jó szándékú venezuelai összefoghat.

Rodríguez a nyilatkozata végén leszögezte: Venezuelának joga van a békéhez, a fejlődéshez, a szuverenitáshoz és a jövőhöz.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Rayner Pena