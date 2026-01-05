  • Megjelenítés
Putyin már megkezdte Európa ostromát – dermesztő bejelentést tett Francois Thom
Globál

Putyin már megkezdte Európa ostromát – dermesztő bejelentést tett Francois Thom

Portfolio
Vlagyimir Putyin a nyugati gyengeség minden jelét stratégiai lehetőségként értelmezi, és a béketárgyalásokat nem lezárásnak, hanem időnyerésnek tekinti. Az ukrajnai háború nem elszigetelt konfliktus, hanem egy történelmileg beágyazott birodalmi projekt része, amellyel az elnök az orosz hatalom európai kiterjesztését célozza – mondta el Françoise Thom Oroszország-szakértő, történész a L'Express-nek adott interjújában. Thom úgy látja, hogy Moszkva egyszerre épít a belső autoriter stabilitásra és a nyugati politikai, társadalmi megosztottság tudatos kihasználására.

Françoise Thom történész, Oroszország-szakértő szerint Vlagyimir Putyin a háború negyedik évébe lépve sem mutat hajlandóságot a kompromisszumra: az orosz elnök újévi beszédében továbbra is „győzelemről” beszélt, miközben Moszkva bizonyíték nélkül Ukrajnát vádolta dróntámadással egy Novgorod környéki rezidencia ellen.

Megjegyezte, hogy az állítást egy amerikai hírszerzési jelentés rövid időn belül cáfolta, ami Thom értelmezésében inkább arra utal, hogy a Kreml a tárgyalások szabotálásával is kész élni, ha az erőpozícióját veszélyeztetve érzi.

A történész szerint minden nyugati „puhulás” – beleértve a párbeszéd hangsúlyozását – Putyin olvasatában a gyengeség jele.

Thom könyvében azt állítja, hogy Putyin ugyanabba a történelmi mintázatba illeszkedik, mint Ivan Groznij, Lenin vagy Sztálin: korlátlan hatalomra törekszik, amelyet egy szűk, privilegizált elit szolgál ki. A rendszer működésének ára a társadalom kifosztása és a politikai ellenfelek fizikai vagy adminisztratív eltávolítása.

Még több Globál

Hírszerzési jelentés: újabb rezsim bukása jöhet, menekülési tervet készített Amerika ősellensége

Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Megtörte a csendet a Trump által elfogott elnök utódja: békés együttműködést szeretne a Fehér Házzal

A jelenlegi hatalmi struktúrában a lojalitásért cserébe állami pozíciók és közbeszerzések járnak, míg a kegyvesztettek „balesetek” áldozataivá válnak. Thom szerint ez a modell mára nyíltan destruktív pályára állította Oroszországot.

A történész Putyint leginkább Sztálinhoz hasonlítja, különösen az „orosz földek egyesítésének” ideológiája és a megszállt területeken alkalmazott módszerek miatt. Ukrajnában a titkosszolgálati eszközök, a terror és a helyi elit felszámolása szerinte egyértelmű történelmi párhuzamokat mutat a szovjet megszállási gyakorlattal. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat és a 2016-ban létrehozott Nemzeti Gárda szerepét Thom a sztálini SZMERS funkciójához hasonlítja, különösen a lakosság ellenőrzésében.

A háború elhúzódását Thom részben az autoriter rendszer információs torzulásával magyarázza. Putyin a saját maga által kiépített vertikális hatalmi struktúra foglyává vált, amelyben a jelentések rendszeresen megszépítik a valóságot.

A történész felidézi, hogy az orosz vezetés a háború elején arra számított: az ukrán lakosság többsége támogatja Moszkvát. Hasonló torzulásra utal, hogy Valerij Geraszimov vezérkari főnök 2025 novemberében Kupjanszk elfoglalását jelentette be, miközben Volodimir Zelenszkij két héttel később nyilvánosan jelent meg a városban. Thom szerint a rendszer gyengeségét a kitartás ellensúlyozza: a súlyos veszteségek ellenére Moszkva nem módosította stratégiai céljait.

A külpolitikai eszköztár központi eleme Thom szerint továbbra is a KGB-logika: a gazdasági ígéretek politikai fegyverként való használata és a „hasznos idióták” kiválasztása. Példaként említi, hogy Moszkva Donald Trump környezetében Steve Witkoffot részesítette előnyben az ukrán ügyekben jártasabb Keith Kelloggal szemben, mivel az üzleti szemléletű tárgyalópartner könnyebben befolyásolható.

Thom hangsúlyozza, hogy Oroszország számára a gazdaság nem cél, hanem eszköz, ahogyan ez már a bolsevik korszakban is megjelent.

A történész végkövetkeztetése szerint Ukrajna nem végcél, hanem ugródeszka: Putyin hosszú távú projektje az orosz hegemónia kiterjesztése egész Európára. Ehhez elengedhetetlen a transzatlanti kapcsolatok meggyengítése, amit Moszkva Donald Trump visszatérésével történelmi lehetőségnek lát. Thom szerint a Kreml tudatosan járult hozzá az amerikai társadalom polarizálásához trollhálózatok, a Russia Today és más csatornák révén, ami a MAGA-mozgalom radikalizálódásában is visszaköszön.

Európát hasonló „önputyinizálódási” kockázat fenyegeti, amely ellen Thom szerint csak az intézmények védelme és a társadalmi manipuláció felismerése jelenthet ellensúlyt.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Mi jön Amerika beavatkozása után Venezuelában? Nyilatkozott Trump, Rubio, a hátramaradt kormány és a hadsereg is - Híreink percről percre Venezueláról
Sürgős nyilatkozatot adott ki az EU az amerikai katonai beavatkozásról, 26 ország csatlakozott hozzá
Átveszi Trump Venezuela irányítását, elsöprő győzelemről beszél az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility