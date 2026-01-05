Sosem látott részletek jelentek meg Amerika elsöprő katonai győzelméről: így verték szét pillanatok alatt Venezuela hadseregét

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Friss részletek jelentek meg az Egyesült Államok katonai akciójáról, ennek előkészületeiről. Amerikai lapok kiderítették: a Madurót elszállásoló komplexumot olyan szinten felderítette a CIA, hogy az épület tökéletes mását is megépítették az amerikai különleges erőknek, ahol gyakorolni tudták a venezuelai vezető elfogását. Trump hétpecsétes titokként kezelte a hónapokon át tervezett különleges művelet tényét, nemcsak annak részleteit, még a Pentagon falain belül is csak a beavatottak tudták, mi készül. Madurón olyannyira rajta tudtak ütni az amerikai különleges erők, hogy a pánikszobáig sem jutott el, a latin-amerikai elnök testőrségét adó katonák szinte mind meghaltak, köztük több tucat kubai fegyveres is. Egyre inkább kezd körvonalazódni, mi vezetett az amerikai Absolute Resolve hadművelet elsöprő sikeréhez.

Az akció konkrét részleteiről Dan Caine, az Egyesült Államok haderejének vezérkari főnöke már számos részletet elárult: a küldetés lényege az volt, hogy egy különleges alakulatot szállító helikopter-rajt bejuttasson az Egyesült Államok Venezuela területére. A többnyire Delta Force és SOAR különleges műveletisekből álló osztag folyamatos légi fedezet alatt megostromolta Nicolas Maduro elnöki komplexumát, majd elrabolták a politikust.

Az NBC bennfentes részleteket közölt az akció előkészületeiről: részletesen írnak arról, hogy milyen hírszerzési, katonai és logisztikai intézkedések történtek a „Teljes Elhatározás” (Absolute Resolve) hadművelet kezdetét.

A CIA tavaly augusztusban egy kisebb hírszerzési csapatot küldött Venezuelába, céljuk elsősorban az volt, hogy megfigyeljék Nicolas Maduro venezuelai elnök napi rutinját, útvonalait, tartózkodási helyét, helyeit.

Az amerikai hírszerzés olyan pontosan fel tudta térképezni Maduro elnöki rezidenciáját, hogy meg tudták építeni az USA-ban a komplexum tökéletes mását, ahol az amerikai különleges erők hónapokon át gyakorolták az elnök elfogását.

Az épületegyüttesben egy acélajtóval védett pánikszoba is volt, az ide való behatoláshoz az amerikai különleges erők vittek magukkal speciális vágóeszközöket is, arra készültek, hogy ide is be kell majd hatolniuk.

Trump az előkészületeket folyamatosan megfigyelte, telefonon egyeztetett bizalmasaival, de a részleteket titokban tartotta a haderő és a politikai döntéshozók nagy része elől is.

A művelet annyira titkos volt, hogy a pontos forgatókönyvet a Pentagon nagy része csak péntek este – kicsit több mint egy nappal a katonai akció kezdete előtt tudta meg.

Trump a Kongresszust egyáltalán nem tájékoztatta arról, hogy mi készül, mert nem akarta, hogy a honatyák szivárogtassanak a sajtónak.

Az akciót eredetileg karácsony körül akarták megindítani, viszont hétvégére jöttek el a megfelelő időjárási körülmények: tiszta égbolt, telihold, enyhe szél – ideális légierő-műveletekhez.

Trump vasárnap hajnalban budapesti idő szerint 4:46 perckor adta ki a támadási parancsot – jószerencsét és sok sikert kívánt katonáinak. A támadást élőben követte az elnök otthonából, oldalán többek közt Marco Rubio külügyminiszterrel, Pete Hegseth védelmi miniszterrel, John Ratcliffe CIA-igazgatóval és Stephen Miller nemzetbiztonsági tanácsadóval.

A támadásban 150 amerikai repülőgép vett részt, bombázók, helikopterek, lopakodó vadászgépek, felderítőgépek, drónok – először kiiktatták Caracas légvédelmét és áramhálózatát, majd leszálltak a különleges erők Caracasban, ahol foglyul ejtették Madurót és feleségét. A katonákat szállító forgószárnyasok egyébként alacsonyan repülve jutottak át Venezuela légvédelmén: alig 30 méterrel tengerszint felett repülve hatoltak be a latin-amerikai ország területére.

US Special Operations Aviation MH-47 Chinooks spotted operating over Venezuela moments ago. pic.twitter.com/lPNurxW0gb https://t.co/lPNurxW0gb — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 3, 2026

Az NBC riportjában annyi újdonság még, hogy

az amerikai Delta Force operátorai minimális ellenállásba ütköztek egészen addig, amíg el nem fogták Madurót, annyira jól sikerült a rajtaütés, hogy a venezuelai elnök el sem jutott a pánikszobáig az elnöki komplexumban.

A tűzharc, melyben amerikai katonák is megsérültek, többnyire azután történt, hogy Maduro már az amerikaiak őrizetében volt.

A CNBC egy másik cikkéből kiderül, hogy az elnöki rezidencia körüli tűzharcban Maduro testérségének nagy része életét vesztette – az amerikai katonák lőtt sebeket kaptak, de senki nem esett el a támadók közül.

Egyébként általánosságban igaz, hogy bár a venezuelai hadsereget teljesen meglepte az amerikai támadás, a katonák ellenálltak, több felvétel is van arról, hogy orosz / szovjet 9K38 Igla típusú vállról indítható légvédelmi rakétavetőkkel próbálják lelőni az amerikai repülőgépeket. Amerikai beszámolók szerint egyetlen helikopter szenvedett komolyabb károkat, de nem zuhant le, vissza tudott jutni a bázisra.

Footage which more clearly shows the launch of a surface-to-air missile from an 9K38 “Igla” Man-Portable Air-Defense System (MANPADS) against a helicopter with the 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR), during strikes around the Fuerte Tiuna Military Complex in the… pic.twitter.com/uVLqVVcsM7 https://t.co/uVLqVVcsM7 — OSINTdefender (@sentdefender) January 4, 2026

Az is kiderült, hogy az amerikai támadásban 32 kubai is meghalt, akik a kubai hadsereg „megbízásából” teljesítettek szolgálatot. Erős utalás van az erről jelentést adó cikkben, hogy

kubai katonák is védték Maduro elnököt, és / vagy az őt elszállásoló rezidenciát.

A különleges erők helikoptereken vonultak ki Caracasból, a fedélzeten a foglyul ejtett elnökkel és feleségével. Budapesti idő szerint 8:29 perckor elérték a tengert a helikopterek, a venezuelai vezetést Trump támadási parancsától számítva kevesebb mint 5 óra alatt megdöntötték az amerikaiak.

Maduro most az Egyesült Államokban van, ahol bíróság elé fogják állítani drogkereskedelem, „narkoterrorizmus”, fegyverkereskedelem és terrorizmus miatt. Trump pedig bejelentette, hogy az Egyesült Államok „átveszi Venezuela irányítását.”

