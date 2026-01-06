Dermesztő számok érkeztek: radikálisan megugrott a terrorizmus a világ egyik legnépesebb országában - Évtizedes rekord dőlt meg

Pakisztánban 5397 terrorcselekményt, köztük 27 öngyilkos merényletet követtek el tavaly, amire évtizedek óta nem volt példa - közölte keddi sajtótájékoztatóján a hadsereg szóvivője.

Ahmed Sarif Csaudri altábornagy elmondta, hogy a hadsereg sajtószolgálatának (ISPR) adatai szerint az 5397 terrorakcióból 3811-et az Afganisztánnal határos északnyugati tartományból, Hájber-Pahtunhvából jelentették.

A hatóságok 75 175, hírszerzésen alapuló műveletet hajtottak végre, és 2597 terroristát öltek meg ezekben.

Hozzátette, hogy a 27 öngyilkos merényletben 1235 civil, illetve rendvédelmi dolgozó is életét vesztette, az elkövetők között pedig két nő is volt.

A terrorcselekmények növekvő számát a szóvivő azzal magyarázta, hogy az Afganisztánban 2021-ben ismét hatalomra került tálibok nem tartják be az Egyesült Államokkal kötött dohai megállapodásban vállalt kötelezettségeiket. Ennek tudható be, hogy a tavaly elkövetett súlyosabb terrorcselekményekben afgán állampolgárok is részt vettek - mondta, viszont pozitív változásként értékelte, hogy a pakisztáni-afgán határ októberi lezárása óta már kevesebb terrorcselekmény történt. Eredményként értékelte azt is, hogy világszerte elfogadottá vált az a pakisztáni álláspontot, miszerint az utóbbi években Afganisztán lett a terrorakciók egyik "műveleti bázisa". Az altábornagy ezért arra kérte honfitársait, hogy mutassanak egységet a terrorizmus elleni küzdelemben, mert egy olyan "háborúról van szó, amelyet nem megbékítéssel, hanem az erő felmutatásával kell megnyerni".

A dpa hírügynökség információi szerint Afganisztán területén körülbelül 20 terrorszervezet működik, ami miatt már nemcsak a szomszédos országok, hanem az ENSZ és az Egyesült Államok is kifejezte aggodalmát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images