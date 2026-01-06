Dermesztő számok érkeztek: radikálisan megugrott a terrorizmus a világ egyik legnépesebb országában - Évtizedes rekord dőlt meg

Ahmed Sarif Csaudri altábornagy elmondta, hogy a hadsereg sajtószolgálatának (ISPR) adatai szerint az 5397 terrorakcióból 3811-et az Afganisztánnal határos északnyugati tartományból, Hájber-Pahtunhvából jelentették.
A hatóságok 75 175, hírszerzésen alapuló műveletet hajtottak végre, és 2597 terroristát öltek meg ezekben.
Hozzátette, hogy a 27 öngyilkos merényletben 1235 civil, illetve rendvédelmi dolgozó is életét vesztette, az elkövetők között pedig két nő is volt.
A terrorcselekmények növekvő számát a szóvivő azzal magyarázta, hogy az Afganisztánban 2021-ben ismét hatalomra került tálibok nem tartják be az Egyesült Államokkal kötött dohai megállapodásban vállalt kötelezettségeiket. Ennek tudható be, hogy a tavaly elkövetett súlyosabb terrorcselekményekben afgán állampolgárok is részt vettek - mondta, viszont pozitív változásként értékelte, hogy a pakisztáni-afgán határ októberi lezárása óta már kevesebb terrorcselekmény történt. Eredményként értékelte azt is, hogy világszerte elfogadottá vált az a pakisztáni álláspontot, miszerint az utóbbi években Afganisztán lett a terrorakciók egyik "műveleti bázisa". Az altábornagy ezért arra kérte honfitársait, hogy mutassanak egységet a terrorizmus elleni küzdelemben, mert egy olyan "háborúról van szó, amelyet nem megbékítéssel, hanem az erő felmutatásával kell megnyerni".
A dpa hírügynökség információi szerint Afganisztán területén körülbelül 20 terrorszervezet működik, ami miatt már nemcsak a szomszédos országok, hanem az ENSZ és az Egyesült Államok is kifejezte aggodalmát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trump ütőkártyát adott Kína kezébe a Venezuela elleni támadással
Matura Tamás elemzése.
Hidegfront söpör végig Európán: iskolák zártak be, vonatok álltak le, repterek bénultak meg
Súlyos fennakadások vannak.
Újabb 10-20 centiméter hó hullhat ma éjszaka, a héten pedig -20 fok is lehet Magyarországon
Fokozódik a havazás intenzitása.
Megnevezte Trump Amerika következő célpontját - Megtörte a csendet a miniszterelnök
"Nem kell pánikba esni."
Valami eltört Ukrajnában: meglepő fordulat Zelenszkijtől - Mi lesz így a békével?
Kijevnek csak egyetlen lehetősége van most.
Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúlt egy évben. Felmerülhet a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb helyzetben van-e egy lakáshitel
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?