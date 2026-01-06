Kijöttek a számok: brutálisan megosztotta az amerikai lakosságot Trump katonai akciója

Párthovatartozástól függően azonban rendkívül nagy a szórás az egyes vélemények között.

Míg a republikánus szavazók 65 százaléka egyetért a republikánus elnök által elrendelt akcióval, az ellenzéki demokraták mindössze 11 százaléka vélekedik arról pozitívan, de a pártonkívülieknek is csak 23 százaléka helyesli a Nicolás Maduro elfogására irányuló katonai műveletet.

Kisebb szórás figyelhető meg arra a kérdésre, hogy

aggódik-e amiatt, hogy az Egyesült Államok túlságosan belekeveredik Venezuela ügyeibe?

Azonban így is a republikánusok többsége, 54 százaléka tart ettől, míg a demokrata szavazók 90 százaléka, a függetleneknek pedig a 74 százaléka nyilatkozott aggodalomról.

A republikánus szavazók 43 százaléka egyetért azzal az állítással, hogy

az Egyesült Államoknak olyan politikát kell folytatnia, hogy domináns szerepe legyen a nyugati félteke ügyeinek intézésében.

(19 százalék fejezte ki egyet nem értését.) A „nyugati félteke” az amerikai kontinenst jelenti Észak-, Közép- és Dél-Amerikát is beleértve, amelyet az Egyesült Államok az 1823-as Monroe-doktrína óta többé-kevésbé a saját érdekszférájának tekint.

Donald Trump kapcsán újabban „Donroe-doktrínáról” beszélnek, hiszen a tavaly januárban hivatalba lépett elnök rég nem látott módon élesztette fel az Egyesült Államok amerikai kontinens feletti dominanciájának elvét, többek között a Grönlandra, Kanadára és a Panama-csatornára bejelentett igényével, illetve a mostani venezuelai akcióval. Trump e politikája bizonyos ellentmondásban áll azzal, hogy korábban azt ígérte, Washington nem fog beleavatkozni más országok ügyeibe.

A republikánus szavazók 65 százaléka egyetért azzal, hogy az Egyesült Államoknak kell vezetnie Venezuelát, amíg új kormány nem jön létre, 60 százalékuk azzal, hogy amerikai katonák állomásozzanak az országban, 59 százalékuk pedig, hogy az Egyesült Államok szerezzen ellenőrzést a venezuelai olajmezők fölött.

A közvélemény-kutatás szerint Trump elfogadottsága október óta nem látott szintre emelkedett: 42 százalékra a decemberben mért 39 százalékos mélypontról.

Címlapkép forrása: Molly Riley/The White House via Getty Images