Kimondta a Fehér Ház: Amerika katonai erővel szerezheti meg Grönlandot

Közleményt adott ki a Fehér Ház, melyben nyíltan elismerik, hogy az Egyesült Államok katonai erővel is elveheti Grönlandot a szövetséges Dániától.

Washington a Reuters kérdésére válaszolt: azt írják, hogy Trump elnök „világossá tette,” hogy „nemzetbiztonsági kérdés” Grönland megszerzése az Egyesült Államok számára és kulcsfontosságú a rivális országok elrettentése a régióból.

Az elnök és a csapata számos lehetőséget mérlegel e fontos külügyi cél elérése végett, az amerikai haderő használata mindig adott lehetőség a főparancsnok számára”

– olvasható a Fehér Ház közleményében.

A Reuters kitér arra is, melyek a nem katonai opciók: ilyen lenne Grönland megvásárlása, valamint egy olyan egyezmény megkötése Dániával, melynek fejében az USA és Koppenhága közösen irányítanák tovább a térséget.

Grönland Dániához tartozik, Dánia pedig az Egyesült Államok szövetségese, Amerikához hasonlóan NATO-tagállam. A szövetség többi állama nyíltan kiáll Dánia területi egysége mellett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images