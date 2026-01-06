Kimondták a britek: egyetlen lépéssel szétverheti Trump a NATO-t - Halálos veszélyben a szövetség

A diplomáciai rendezés vagy a színfalak mögötti alkuk még mindig felülírhatják ezt a forgatókönyvet, de a kellemetlen igazság az, hogy Trump számításai nem teljesen alaptalanok - állapítják meg a britek. A legtöbb NATO-tagállam évtizedeken át túlzottan ráhagyatkozott az amerikai katonai erőre, fegyverekre és technológiára, ezért a transzatlanti szövetség képessége arra, hogy az Egyesült Államok nélkül megvédje magát, veszélyesen legyengült.
A cikk nagy része arról szól, hogy a brit haderő működése alapvetően függ az Egyesült Államoktól, Londonban pedig fel sem merült évtizedeken keresztül a gondolat, hogy nemhogy Amerika nélkül, de lehet, hogy Amerika ellen kell megvívniuk egy háborút. Hasonló a helyzet a többi NATO-tagállam esetében is.
Mette Frederiksen dán miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megtámadna egy NATO-szövetségest – nevezetesen Grönlandot –, az a szövetség és a második világháború utáni biztonsági rendszer végét jelentené.
De mivel egy ilyen összeomlás legnagyobb vesztesei nem az USA, hanem a NATO többi állama lenne, Trump számára aligha visszatartó erő, mit szólnak majd a szövetség országai a Grönland elleni támadáshoz.
A Sky News elemzői végül megállapítják: a Grönland elleni fenyegetés végső ébresztőként kellene szolgálnia az Egyesült Királyság, Európa és Kanada számára, akik soha többé nem engedhetik meg maguknak, hogy saját védelmük kérdésében ilyen mértékű kiszolgáltatottságba süllyedjenek.
