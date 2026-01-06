  • Megjelenítés
Kimondták a britek: egyetlen lépéssel szétverheti Trump a NATO-t - Halálos veszélyben a szövetség
Globál

Kimondták a britek: egyetlen lépéssel szétverheti Trump a NATO-t - Halálos veszélyben a szövetség

Portfolio
Egyre nyilvánvalóbb, hogy Donald Trump komolyan fontolgatja Grönland megszerzését Dániától, egy NATO-szövetségestől – még úgy is, hogy egy ilyen lépés szétszakítaná az egész szövetséget. Az amerikai elnök tisztában van vele, hogy egyetlen európai állam sem próbálná meg fegyverrel megállítani, mert biztosan alulmaradna, és arra is számíthat, hogy Washington büntetlenül terjeszkedhet az Északi-sarkvidéken, mivel a NATO többi tagjának ma is jobban szüksége van az Egyesült Államokra, mint neki rájuk - mindezt a brit Sky News állapítja meg legfrissebb elemzésében.

A diplomáciai rendezés vagy a színfalak mögötti alkuk még mindig felülírhatják ezt a forgatókönyvet, de a kellemetlen igazság az, hogy Trump számításai nem teljesen alaptalanok - állapítják meg a britek. A legtöbb NATO-tagállam évtizedeken át túlzottan ráhagyatkozott az amerikai katonai erőre, fegyverekre és technológiára, ezért a transzatlanti szövetség képessége arra, hogy az Egyesült Államok nélkül megvédje magát, veszélyesen legyengült.

A cikk nagy része arról szól, hogy a brit haderő működése alapvetően függ az Egyesült Államoktól, Londonban pedig fel sem merült évtizedeken keresztül a gondolat, hogy nemhogy Amerika nélkül, de lehet, hogy Amerika ellen kell megvívniuk egy háborút. Hasonló a helyzet a többi NATO-tagállam esetében is.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megtámadna egy NATO-szövetségest – nevezetesen Grönlandot –, az a szövetség és a második világháború utáni biztonsági rendszer végét jelentené.

De mivel egy ilyen összeomlás legnagyobb vesztesei nem az USA, hanem a NATO többi állama lenne, Trump számára aligha visszatartó erő, mit szólnak majd a szövetség országai a Grönland elleni támadáshoz.

Még több Globál

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Valami eltört Ukrajnában: meglepő fordulat Zelenszkijtől - Mi lesz így a békével?

Készül a megállapodás, ami eldönti Ukrajna jövőjét: 30 ezer katona nézhet farkasszemet az oroszokkal

A Sky News elemzői végül megállapítják: a Grönland elleni fenyegetés végső ébresztőként kellene szolgálnia az Egyesült Királyság, Európa és Kanada számára, akik soha többé nem engedhetik meg maguknak, hogy saját védelmük kérdésében ilyen mértékű kiszolgáltatottságba süllyedjenek.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Tusk üzent Donald Trumpnak: el a kezekkel!

Kijöttek a számok: brutálisan megosztotta az amerikai lakosságot Trump katonai akciója

NATO-tagállam lehet Trump következő célpontja? – Vészjósló kijelentést tett az ország vezetője

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jelentett a hírszerzés: dermesztő ütemben fogy Oroszország, egész települések tűnnek el nyomtalanul
Meloni egyetlen húzással elérhette azt, amit a fél EU egy jó éve nyög
Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility