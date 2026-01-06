  • Megjelenítés
Megjelent Csongrád-Csanád vármegyében a madárinfluenza
Megjelent Csongrád-Csanád vármegyében a madárinfluenza

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Csongrád-Csanád megyében két hízópulyka-tartó gazdaságban igazolta a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Az érintett állományok felszámolása folyamatban van - írja a hatóság közleményében.
A Csongrád-Csanád megyei Szentes településen található, 4800 és 18 800 egyedet számláló hízópulyka-állományokban az állategészségügyi hatóság megerősítette a vírus jelenlétét. A madárinfluenza gyanúja az állományokban tapasztalható megemelkedett elhullás miatt merült fel. Az érintett állományokból vett mintákból a Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát mutatta ki.

Az állományok felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van, a gazdaságok körül pedig a hivatal szakemberei kijelölték a 3 km sugarú védő- és a 10 km sugarú megfigyelési körzeteket is.

Az országos főállatorvos már október közepén elrendelte a kereskedelmi célból tartott baromfik esetében a kötelező zártan tartást, míg az egyéb célú baromfit tartó gazdaságok (például háztáji állományok) esetében a baromfik zárt helyen történő etetését és itatását írta elő.

A Nébih ismét felhívja az állattartók figyelmét, hogy a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartása kulcsfontosságú a vírus bejutásának megelőzésében, mivel

a kórokozó továbbra is jelen van a vadon élő madarakban.

"Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a baromfik és a vadon élő madarak közvetlen és közvetett úton történő találkozási lehetőségét minimálisra csökkentsék a gazdák" - írja a Nébih.

A madárinfluenzával kapcsolatos információk elérhetőek a Nébih folyamatosan frissülő aloldalán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

