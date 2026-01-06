  • Megjelenítés
Mi vár Venezuelára az elkövetkező hetekben? – Trump felvázolta terveit

A következő 30 napban nem tartanak választásokat Venezuelában – közölte hétfőn Donald Trump amerikai elnök.

Először rendbe kell tennünk az országot. Nem lehet választásokat tartani. Az embereknek módjuk sincs szavazni

– mondta Trump az NBC Newsnak adott interjúban két nappal az után, hogy az amerikai erők Caracasban elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, és New Yorkba szállították őket.

Trump az interjúban az amerikaiak venezuelai beavatkozását felügyelő csapat néhány fontos tagját, köztük Marco Rubio külügyminisztert, Pete Hegseth hadügyminisztert, Stephen Miller elnöki politikai tanácsadót és J. D. Vance alelnököt is megnevezte.

Az elnök felvázolta, hogy kormánya segíthet az amerikai olajvállalatoknak a venezuelai energiainfrastruktúra újjáépítésében, ami szerinte alig másfél évbe telhet.

Az elnök leszögezte, hogy az Egyesült Államok nem Venezuelával áll háborúban, hanem a kábítószer-kereskedőkkel.

Trump szerint az elnökké kinevezett Delcy Rodríguez együttműködik az amerikai hatóságokkal. Az elnök vasárnap este már bejelentette, hogy Amerika „irányítja” Venezuelát, és egyelőre szüksége van Rodríguezre, hogy teljes hozzáférést biztosítson az Egyesült Államoknak, különösen a Venezuela olajkészleteihez való hozzáférésben.

Közben

hétfőn a közösségi médiában a caracasi elnöki palota környékén történt lövöldözésről posztoltak videókat,

amelyeken a biztonsági erők páncélozott járművei láthatók és lövések hallhatók.

Az EFE spanyol hírügynökség értesülése szerint azonban nem történt összecsapás, a Miraflores elnöki palota közelében, Caracas központjában hétfőn este hallott lövöldözés oka az volt, hogy engedély nélkül drónok repültek át a terület felett, és a rendőrség riasztólövéseket adott le rájuk. A forrás szerint „az egész országban nyugalom van”.

Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images

