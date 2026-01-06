Nyíltan kimondta Trump embere: senki nem állítaná meg Amerikát, ha inváziót indítana Grönland ellen

Miller egy interjúban beszélt Grönland jövőjéről – azért épp őt kérdezték meg, mert a Venezuela ellen különleges művelet után felesége, Katie Miller kiposztolt X-re egy képet Grönlandról, rajta amerikai zászlóval, azzal a felirattal, hogy „HAMAROSAN.”

Nyilvánvalóan, Grönlandnak az Egyesült Államok területének kell lennie”

– jelentette ki Miller.

Azt mondta, szerinte a „valóvilágot az erő irányítja,” ezek a „világ vastörvényei.”

Senki nem fog katonailag szembe szállni az Egyesült Államokkal Grönland jövője miatt”

– jelentette ki Trump embere.

Grönland Dániához tartozik, Dánia pedig az Egyesült Államok szövetségese, Amerikához hasonlóan NATO-tagállam. A szövetség többi állama nyíltan kiáll Dánia területi egysége mellett.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons