  • Megjelenítés
Nyíltan kimondta Trump embere: senki nem állítaná meg Amerikát, ha inváziót indítana Grönland ellen
Globál

Nyíltan kimondta Trump embere: senki nem állítaná meg Amerikát, ha inváziót indítana Grönland ellen

Portfolio
Grönlandnak az Egyesült Államokhoz kell tartoznia – nincs egy olyan ország sem a világon, amely meggátolná az USA-t abban, hogy elfoglalja a területet – idézi Stephen Millert, a Fehér Ház helyettes kabinetfőnökét az Axios.

Miller egy interjúban beszélt Grönland jövőjéről – azért épp őt kérdezték meg, mert a Venezuela ellen különleges művelet után felesége, Katie Miller kiposztolt X-re egy képet Grönlandról, rajta amerikai zászlóval, azzal a felirattal, hogy „HAMAROSAN.”

Nyilvánvalóan, Grönlandnak az Egyesült Államok területének kell lennie”

– jelentette ki Miller.

Azt mondta, szerinte a „valóvilágot az erő irányítja,” ezek a „világ vastörvényei.”

Még több Globál

Kimondta a Fehér Ház: Amerika katonai erővel szerezheti meg Grönlandot

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Olyan célpontnak akar nekimenni Donald Trump, amelyet Putyin vett a védelmébe - Ebből komoly botrány lehet

Senki nem fog katonailag szembe szállni az Egyesült Államokkal Grönland jövője miatt”

– jelentette ki Trump embere.

Grönland Dániához tartozik, Dánia pedig az Egyesült Államok szövetségese, Amerikához hasonlóan NATO-tagállam. A szövetség többi állama nyíltan kiáll Dánia területi egysége mellett.

Kapcsolódó cikkünk

Trump ütőkártyát adott Kína kezébe a Venezuela elleni támadással

Megnevezte Trump Amerika következő célpontját - Megtörte a csendet a miniszterelnök

Kimondták a britek: egyetlen lépéssel szétverheti Trump a NATO-t - Halálos veszélyben a szövetség

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jelentett a hírszerzés: dermesztő ütemben fogy Oroszország, egész települések tűnnek el nyomtalanul
Meloni egyetlen húzással elérhette azt, amit a fél EU egy jó éve nyög
Valami eltört Ukrajnában: meglepő fordulat Zelenszkijtől - Mi lesz így a békével?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility