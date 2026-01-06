  • Megjelenítés
Szabadjára engedték a fűhasználatot, most visszatuszkolnák a szellemet a palackba
Globál

Szabadjára engedték a fűhasználatot, most visszatuszkolnák a szellemet a palackba

Portfolio
Thaiföld kormánya újabb szigorításokat tervez a kannabisz-kereskedelemre, miután a 2022-es dekriminalizáció óta gombamód szaporodtak az árusítóhelyek az országban – hívta fel a figyelmet a Bloomberg.

Az egészségügyi minisztérium tervezete szerint a kannabiszt a jövőben kizárólag egészségügyi intézményekben, gyógynövényboltokban, gyógyszertárakban, valamint hagyományos gyógyászattal foglalkozó szakembereknél lehet majd értékesíteni. Az üzletekben a teljes nyitvatartási idő alatt kötelező lesz olyan szakember jelenléte, aki elvégezte a Thai Hagyományos és Alternatív Orvoslási Minisztérium képzését.

A törvénymódosítás jelenleg jogi felülvizsgálat alatt áll. Pattana Promphat egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a változások nem érintik azokat a betegeket, akik orvosi célból szorulnak kannabiszra. Noha 2022-ben a most kormányon lévő párt vitte végig a legalizációt, azóta szigorodott az álláspontjuk – különösen a közelgő választások fényében, ahol minél több konzervatív szavazót szeretnének megnyerni.

Az új szabályok komoly bizonytalanságot okoznak a fiatal iparágban.

2025 végére már több mint 18 ezer üzlet működött az országban.

Még több Globál

Trump katonai beavatkozása után indul a dominóhatás? - Négy ország is vesztes lehet

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

A Portfolio technológiai újságírót keres

Idén azonban több mint hétezer üzlet bezárására számítanak, mivel ezek nem kérték engedélyük megújítását.

Prasitchai Nunual, a Thaiföld Kannabiszjövőjét Írók érdekképviseleti csoport főtitkára szerint az új szabályok ellehetetlenítik a kisebb vállalkozásokat.

Ha orvosi létesítménnyé kell válni, azt senki sem tudja megvalósítani

– mondta, hozzátéve, hogy szerinte csak a nagytőke által támogatott üzletek engedhetik majd meg maguknak a működést.

A dekriminalizáció óta egymást követő két kormány is megpróbálta visszaszorítani, sőt, újra törvénytelenné tenni a szabadidős használatot, amely különösen a turistaövezetekben és Bangkok üzleti negyedeiben terjedt el. A hatóságok szerint a határokon átnyúló csempészet is megugrott.

2025 közepe óta a vásárlóknak orvosi receptre van szükségük, az üzletek pedig csak államilag minősített farmokról származó termékeket árulhatnak. Egy vevőnek legfeljebb harminc napra elegendő mennyiséget adhatnak el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Jelentett a hírszerzés: dermesztő ütemben fogy Oroszország, egész települések tűnnek el nyomtalanul
Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility