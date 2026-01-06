Szabadjára engedték a fűhasználatot, most visszatuszkolnák a szellemet a palackba

Az egészségügyi minisztérium tervezete szerint a kannabiszt a jövőben kizárólag egészségügyi intézményekben, gyógynövényboltokban, gyógyszertárakban, valamint hagyományos gyógyászattal foglalkozó szakembereknél lehet majd értékesíteni. Az üzletekben a teljes nyitvatartási idő alatt kötelező lesz olyan szakember jelenléte, aki elvégezte a Thai Hagyományos és Alternatív Orvoslási Minisztérium képzését.

A törvénymódosítás jelenleg jogi felülvizsgálat alatt áll. Pattana Promphat egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a változások nem érintik azokat a betegeket, akik orvosi célból szorulnak kannabiszra. Noha 2022-ben a most kormányon lévő párt vitte végig a legalizációt, azóta szigorodott az álláspontjuk – különösen a közelgő választások fényében, ahol minél több konzervatív szavazót szeretnének megnyerni.

Az új szabályok komoly bizonytalanságot okoznak a fiatal iparágban.

2025 végére már több mint 18 ezer üzlet működött az országban.

Idén azonban több mint hétezer üzlet bezárására számítanak, mivel ezek nem kérték engedélyük megújítását.

Prasitchai Nunual, a Thaiföld Kannabiszjövőjét Írók érdekképviseleti csoport főtitkára szerint az új szabályok ellehetetlenítik a kisebb vállalkozásokat.

Ha orvosi létesítménnyé kell válni, azt senki sem tudja megvalósítani

– mondta, hozzátéve, hogy szerinte csak a nagytőke által támogatott üzletek engedhetik majd meg maguknak a működést.

A dekriminalizáció óta egymást követő két kormány is megpróbálta visszaszorítani, sőt, újra törvénytelenné tenni a szabadidős használatot, amely különösen a turistaövezetekben és Bangkok üzleti negyedeiben terjedt el. A hatóságok szerint a határokon átnyúló csempészet is megugrott.

2025 közepe óta a vásárlóknak orvosi receptre van szükségük, az üzletek pedig csak államilag minősített farmokról származó termékeket árulhatnak. Egy vevőnek legfeljebb harminc napra elegendő mennyiséget adhatnak el.

