FONTOS Mikor takarítják már el a havat az utcákon? – Bemutatjuk, ki, mikor várhatja a hókotrókat a lakóhelyén!
Tíz nap sem telt el: máris megszegték a megállapodást, újra lőttek a szomszédos országok
Tíz nap sem telt el: máris megszegték a megállapodást, újra lőttek a szomszédos országok

MTI
A thaiföldi hadsereg keddi beszámolója szerint Kambodzsa "műveleti hibával" magyarázta, hogy hajnalban megtámadta a határmenti thaiföldi Ubonratcsathani tartományt.

Hajnalban Bangkok arról számolt be, hogy Kambodzsa megsértette a tíz napja kötött fegyverszünetet és a támadás során a repeszek "könnyebben" megsebesítettek egy katonát.

Később a thaiföldi hadsereg közleményben tudatta, hogy

fölvették a kapcsolatot a kambodzsai féllel, amely szerint nem állt szándékában thai területet támadni, és az incidenst a kambodzsai személyzet "műveleti hibája okozta".

A délkelet-ázsiai szomszédok közötti évtizedek óta tartó vita tavaly többször is katonai összecsapásokba torkollott, a decemberi harcokban több tucat ember halt meg, és mindkét oldalon mintegy egymillióan kényszerültek otthonuk elhagyására. A két ország december 27-én fegyverszünetet kötött, ezzel véget vetve a három hete tartó összecsapásoknak.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a Nyugat réme: kész biztosítani Thaiföld és Kambodzsa tárgyalásait

Véget ért a véres határháború: több százezer menekült térhet haza

