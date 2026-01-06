Tovább duzzad a Nestlé termékvisszahívása, további tápszereket érint a szennyeződés

A Nestlé Hungária Kft. további tápszerek visszahívásáról döntött és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A termékek részletes listája itt található. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát - megsemmisítését vagy elszállítását - a hatóság nyomon követi.

A kép illusztráció. Forrás: NKFH

A Nestlé tájékoztatása szerint a mai napig nem történt olyan megbetegedés, amely igazoltan az érintett termékek fogyasztásával lenne összefüggésben, de ha

bármilyen problémát tapasztal gyermeke egészsége kapcsán, azt tanácsolja, hogy az illető lépjen kapcsolatba gyermeke orvosával.

A Bacillus cereus a természetben széles körben előforduló mikroorganizmus, gyakran megtalálható nyersanyagokban, valamint időnként élelmiszerekben is, például rizsben, tejben és tejtermékekben. A Bacillus cereus baktérium egyes törzsei - mint például a cereulid - ételmérgezést okozhatnak, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozók élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A cereuliddal szennyezett ételek csecsemők esetében súlyos és tartós hányást, hasmenést, valamint szokatlan levertséget okozhatnak a fogyasztást követő 30 percen - 6 órán belül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images