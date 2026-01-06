  • Megjelenítés
Tovább duzzad a Nestlé termékvisszahívása, további tápszereket érint a szennyeződés
Globál

Tovább duzzad a Nestlé termékvisszahívása, további tápszereket érint a szennyeződés

Portfolio
A december 10.-i tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer termékek fogyasztói visszahívása után a Nestlé átfogó belső vizsgálatot indított, melynek során kiderült, hogy további tápszereket is érint a Bacillus cereus baktérium által termelt toxinnal való szennyeződés - írja közleményében a hatóság.

A Nestlé Hungária Kft. további tápszerek visszahívásáról döntött és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. 

A termékek részletes listája itt található. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát - megsemmisítését vagy elszállítását - a hatóság nyomon követi.

large_Termekvisszahivas_0106_1_0a8d8d0592
A kép illusztráció. Forrás: NKFH

A Nestlé tájékoztatása szerint a mai napig nem történt olyan megbetegedés, amely igazoltan az érintett termékek fogyasztásával lenne összefüggésben, de ha

bármilyen problémát tapasztal gyermeke egészsége kapcsán, azt tanácsolja, hogy az illető lépjen kapcsolatba gyermeke orvosával.

Még több Globál

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Trump katonai beavatkozása után indul a dominóhatás? - Négy ország is vesztes lehet

A Portfolio technológiai újságírót keres

A Bacillus cereus a természetben széles körben előforduló mikroorganizmus, gyakran megtalálható nyersanyagokban, valamint időnként élelmiszerekben is, például rizsben, tejben és tejtermékekben. A Bacillus cereus baktérium egyes törzsei - mint például a cereulid - ételmérgezést okozhatnak, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozók élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A cereuliddal szennyezett ételek csecsemők esetében súlyos és tartós hányást, hasmenést, valamint szokatlan levertséget okozhatnak a fogyasztást követő 30 percen - 6 órán belül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Jelentett a hírszerzés: dermesztő ütemben fogy Oroszország, egész települések tűnnek el nyomtalanul
Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility