Trump katonai beavatkozása után indul a dominóhatás? - Négy ország is vesztes lehet

Az USA venezuelai katonai intervenciójára világszerte meglehetősen vegyesen reagáltak a politikusok: általában felrótták az Egyesült Államoknak a nemzetközi jog megsértését, ugyanakkor többnyire kritikusan nyilatkoztak a Maduro-rezsimről. A beavatkozás globális politikai és gazdasági következményeit még nehéz megbecsülni, hiszen még nem tudni, hogy a venezuelai államfő eltávolításával keletkezett politikai vákuumot milyen hamar és hogyan sikerül betömni, a termelés, különösen pedig a kőolajtermelés hogyan fog alakulni. A Venezuela elleni katonai akciót eddig mindössze négy ország ítélte el egyértelműen és határozottan. Ez az írás a bukott venezuelai vezetéssel eddig szorosabb politikai és gazdasági kapcsolatot ápoló négy országra gyakorolt hatásokat, következményeket veszi szemügyre.

Kuba

A venezuelai beavatkozásnak talán a Karib-tengeri szigetállam a legnagyobb vesztese. Kuba ugyanis hagyományosan importra szorul energiaigényeinek kielégítéséhez. Noha az ország rendelkezik kiaknázatlan energiaforrásokkal – köztük jelentős tengeri olaj- és gázlelőhelyekkel – is, ezeknek az erőforrásoknak kitermelését, valamint a megújuló energiaforrások kiaknázását súlyos tőkehiány nehezíti. Ezért az ország energiaigényeinek kielégítéséhez szükséges kőolajmennyiségnek mintegy 60%-át importból kell beszerezni. Bár korábban az energiaellátás diverzifikálása érdekében atomerőmű létesítése is tervbe volt véve, ez a projekt a Szovjetunió felbomlása után, a pénzügyi források elapadása miatt meghiúsult. Az ország energiaínségének az enyhítésére ezért Kuba mindenekelőtt az olajban gazdag és szocialista orientációjú Venezuelával alakított ki együttműködést, amely ország kedvezményes áron szállított olajat a Venezuelában dolgozó kubai szakemberek és haderő szolgáltatásaiért cserébe.

A venezuelai olajszállításra bevezetett amerikai szankciók folytán, továbbá a venezuelai állami kőolajipari vállalat technikai problémái miatt azonban az elmúlt időszakban kényszerűen beszűkült a venezuelai beszerzés lehetősége, a kiesést pedig Kubának nem sikerült máshonnan pótolnia. Az energiaválság kiéleződése és az idegenforgalmi szolgáltatások részben emiatt romló minősége miatt a kubai gazdaság egyik fő bevételi forrását jelentő turizmus 2025 eleje óta meredeken visszaesett: a külföldi vendégek száma 29%-kal csökkent 2024 azonos időszakához képest, folytatva a már 2023 óta csökkenő tendenciát.

Minthogy a Fehér Ház ugyanazon ideológiai fenyegetés részének tartja Kubát, mint Venezuelát, továbbá mert e két országot kulcsfontosságú sakkfiguráknak is tekinti abban az új geopolitikai stratégiában, amelynek egyik fő célja a kínai és az orosz befolyás visszaszorítása a nyugati féltekén, rövid időn belül feltehetően Kuba is komolyabb politikai és gazdasági irányváltásra kényszerül majd.

Irán

Venezuela és Irán között szoros kapcsolat alakult ki már a néhai Hugo Chávez venezuelai elnök regnálása alatt. A partnerség, amelyet különösen az Iráni Forradalmi Gárdához kapcsolódó szervezetek jelentős összegű befektetései is kísértek, elsősorban a két ország politikai vezetésének ideológiai affinitásán és az Egyesült Államokkal szembeni közös ellenálláson alapultak.

Maduro bukásával az iráni befektetéseknek a sorsa bizonytalanná vált, miközben jelenleg maga Irán is súlyos gazdasági válsággal küzd. Az iráni feszültségek nem új keletűek, hanem a gazdaság már régóta húzódó instabilitásából, a külföldi síita terrorszervezetek támogatásából, valamint a közbizalom fokozatos gyengüléséből fakadnak.

Ebből adódóan Irán kormányzatának a Maduro-rezsim melletti kiállásának semmilyen érdemi hatása nincs az ország gazdasági és politikai helyzetére, mindössze tovább fokozza az iráni rezsim nemzetközi elszigetelődését.

Oroszország

Maduro megbuktatásának másik nagy vesztese Oroszország.

A Venezuela és Oroszország közötti szoros kapcsolatok kiépítése Hugo Chávez uralmának harmadik szakaszában kezdődött meg, s Venezuela hamarosan Oroszország legfontosabb latin-amerikai kapcsolatává vált. Ugyanakkor Venezuela elsődleges geopolitikai szövetségese Oroszország lett. A kétoldalú kapcsolatok megerősödése főként orosz katonai felszerelések beszerzése révén valósult meg; 2005-től kezdve Venezuela több milliárd dollár értékben vásárolt fegyvert Oroszországtól. 2008 novemberében Venezuela és Oroszország számos lehetséges együttműködési megállapodásról tárgyalt, köztük egy kétoldalú befektetési bank létrehozásáról, Caracas és Moszkva közötti közvetlen légi járat indításáról, egy alumíniumgyár építéséről, egy gázplatform építéséről a venezuelai partoknál, valamint orosz repülőgépek és hajók beszerzéséről. Ezek közül több megállapodást Chávez és Dimitrij Medvegyev akkori orosz elnök röviddel később alá is írt. 2011 októberében pedig Oroszország 4 milliárd dolláros kölcsönt nyújtott orosz fegyverek vásárlására, mely megállapodásnak köszönhetően abban az esztendőben Venezuela vált az orosz szárazföldi fegyverek legnagyobb vásárlójává.

Amikor 2022 februárjában a legtöbb állam elítélte Oroszországot az Ukrajna ellen indított invázióért, akkor Maduro határozott támogatásáról biztosította Putyint és elítélte a nyugati országok által Oroszországgal szemben kivetett szankciókat. Viszonzásul Oroszország elismerte Maduro győzelmét a vitatott 2024-es venezuelai elnökválasztáson.

Az Ukrajna elleni „különleges katonai műveletnek” azonban az orosz fegyverexport is az áldozatává vált. Hagyományosan ugyanis az energiahordozók kivitele után a fegyverexportból származott az orosz gazdaság legtöbb exportbevétele, s az alkotta a Venezuela és Oroszország közötti gazdasági kapcsolatoknak is a gerincét. 2024 végére azonban az orosz fegyverexport az Ukrajna elleni invázió megkezdése előtti 2021-es év 14,6 ezer milliárd dolláros szintjéhez képest 93 százalékkal, 1 ezer milliárd dollárnál is kevesebbre zuhant. A kivitel visszaesésének legfőbb oka az erőforrások belföldi igényekre történő átcsoportosítása volt, mivel az orosz katonai-ipari komplexum legfontosabb feladatát most a saját fegyveres erők ellátása jelenti.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) számításai szerint Oroszország először esett vissza a harmadik helyre az Egyesült Államok és Franciaország mögé. (Kína és Németország a negyedik, illetve az ötödik helyen áll a világon a fegyverexport tekintetében.) A visszaesés abban is tükröződött, hogy az orosz fegyverpiac a 2019. évi harmincegy országról 2024-re mindössze tizenkettőre zsugorodott, annak ellenére, hogy Oroszország továbbra is együttműködik olyan jelentős ügyfelekkel, mint Kína, Mianmar és India.

Az említett problémákat csak tetézi, hogy az ukrajnai háború következtében Oroszország nem bizonyult képesnek szövetségeseinek politikai és katonai támogatása terén olyan hathatósan fellépni, mint korábban, amint azt az örmény-azeri konfliktus, a szíriai Aszad-rezsim bukása, most pedig a venezuelai elnök elfogása is tanúsította. Oroszország több hagyományos fegyvervásárlója ezért Kína felé fordult, így kérdéses, hogy Oroszország az Ukrajnával kötendő békeszerződés után vissza tudja-e szerezni majd a hadiipari piacának korábbi részesedését.

Kína

Venezuela Kínának is a legfontosabb hídfőállása volt eddig Latin-Amerikában. Kínának is bőven volt oka ellenezni a Venezuelára gyakorolt amerikai katonai nyomás fokozását és az olajtankereknek az Egyesült Államok általi közelmúltbeli elfogását, annál is inkább, mert Kína az elmúlt hónapokban Venezuela olajexportjának mintegy 80%-át vette át, s ezzel a venezuelai nyersolaj tette ki az összes importjának 5%-át.

De az is kivehető, hogy Peking mindent megtesz azért, hogy az amerikai agressziót a saját javára fordítsa: azt újabb indokként használja fel az érvek azon sorában, hogy miért is ne maradhasson az USA a világ vezető szuperhatalma. Az amerikai inváziót Kína valószínűleg ki fogja használni a többpólusú világról alkotott víziójának előmozdítására, egyszersmind magát a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának bajnokaként fogja pozicionálni. Kínai elemzők szerint azzal, hogy az Egyesült Államok a Monroe-doktrínát felelevenítve a saját hátsó területére koncentrál, nagyobb teret hagy Pekingnek, hogy bővítse befolyását Ázsiában és a világban. Ezenfelül az amerikai fellépés ürügyül szolgálhat Tajvan esetleges kínai katonai megszállásához.

Nem véletlen az sem, hogy alig egy héttel a Fehér Ház új nemzetbiztonsági stratégiájának közzététele után egy hivatalos dokumentumban Kína tucatnyi olyan területet vázolt fel, amelyekben a nyugati félteke országaival való együttműködés fokozására tett javaslatot a repüléstől kezdve a rendvédelemig terjedően.

Kína latin-amerikai stratégiáját elsősorban gazdasági megfontolások vezérlik. Peking ugyanakkor vonakodik hivatalos védelmi szövetségeket kötni, mert attól tart, hogy a partnereik védelme melletti elköteleződés megterhelheti a kapcsolatokat a régió azon országaival, amelyek támogatására válság esetén Peking számítani kíván.

A jelenlegi világpolitikai konstellációban az Egyesült Államok venezuelai intervenciója Kínának néhány jól kiaknázható lehetőséget is kínál, amelyek haszna meghaladja a Venezuelával fennállt kapcsolatok romlásából fakadó károkat. Így például amint az Oroszország terjeszkedési szándékai miatt aggódó európai országok az amerikai fegyverek kulcsfontosságú vevőivé váltak, úgy Latin-Amerika is jövedelmező célponttá válhat a kínai fegyverek exportja számára. Ezt támasztja alá az a körülmény is, hogy Kínának már eddig is sikerült katonai felszereléseket értékesítenie Argentínának, Bolíviának, Ecuadornak és Venezuelának.

Címlapkép: Nicolás Maduro venezuelai elnököt (k) és feleségét, Cilia Florest (b2) kísérik rendőrök a manhattani szövetségi bíróságra, miután helikopterrel megérkeztek a Wall Street-i helikopterleszállóra New Yorkban 2026. január 5-én. Az Egyesült Államokban kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt elnöki házaspárt a venezuelai fővárosban, Caracasban fogták el amerikai katonák a január 3-ra virradó éjjel. forrása: MTI/EPA/