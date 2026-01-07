Alakul a titkos terv: Európa már arra készül, hogy akár Amerika is megtámadhat minket

A terv létezéséről nyíltan beszélt Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter, aki úgy fogalmazott, hogy szükség esetén „lépni szeretnének”, viszont ehhez a többi európai ország segítsége is kell.
Németország szorosan együtt dolgozik más európai országokkal, és Dániával, mi legyen a következő lépés Grönland kapcsán”
– mondta a Reutersnek egy meg nem nevezett német kormányzati forrás.
Egy másik névtelen tisztviselő azt mondta, Dániának kell vezetnie a válaszadás módját, mivel ők tudják a legjobban, pontosan milyen segítségre van szükségük a szövetséges államoktól.
A Reuters cikkében egyik nyilatkozó sem említi azt a lehetőséget, hogy fegyverrel szállnának szembe az Egyesült Államok katonáival. A Fehér Ház viszont nyíltan kommunikál arról, hogy akár fegyverrel is elragadhatják Grönlandot Dániától.
