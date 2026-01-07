  • Megjelenítés
Alakul a titkos terv: Európa már arra készül, hogy akár Amerika is megtámadhat minket
Alakul a titkos terv: Európa már arra készül, hogy akár Amerika is megtámadhat minket

Portfolio
A NATO egyes európai tagállamai, köztük Németország és Franciaország, elkezdtek dolgozni egy terven arra az esetre, ha az Egyesült Államok megpróbálja megszerezni Grönlandot – írta meg a Reuters.

A terv létezéséről nyíltan beszélt Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter, aki úgy fogalmazott, hogy szükség esetén „lépni szeretnének”, viszont ehhez a többi európai ország segítsége is kell.

Németország szorosan együtt dolgozik más európai országokkal, és Dániával, mi legyen a következő lépés Grönland kapcsán”

– mondta a Reutersnek egy meg nem nevezett német kormányzati forrás.

Egy másik névtelen tisztviselő azt mondta, Dániának kell vezetnie a válaszadás módját, mivel ők tudják a legjobban, pontosan milyen segítségre van szükségük a szövetséges államoktól.

A Reuters cikkében egyik nyilatkozó sem említi azt a lehetőséget, hogy fegyverrel szállnának szembe az Egyesült Államok katonáival. A Fehér Ház viszont nyíltan kommunikál arról, hogy akár fegyverrel is elragadhatják Grönlandot Dániától.

