  • Megjelenítés
Elszánta magát a NATO hatalma: Gripen vadászgépeket kaphat Ukrajna, de van egy feltétel
Globál

Elszánta magát a NATO hatalma: Gripen vadászgépeket kaphat Ukrajna, de van egy feltétel

Portfolio
Svédország kész részt venni Ukrajna és Európa biztonsági garanciarendszerének kiépítésében, amint megszületik a megállapodás az Oroszország által indított háború lezárásáról - közölte az Ukroinform.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az X közösségimédia-platformon jelentette be a svéd vállalásokat, miután Párizsban találkozott az úgynevezett tettre készek koalíciójának tagjaival, valamint Ukrajna és az Egyesült Államok képviselőivel. A kormányfő szerint

a békemegállapodás megkötését követően Svédország Gripen vadászgépeket bocsát Ukrajna rendelkezésére az ukrán légtér védelméhez,

továbbá eszközöket biztosít a Fekete-tenger aknamentesítéséhez, és folytatja az ukrán tisztek kiképzését.

Kristersson hangsúlyozta, hogy mindez csak a békemegállapodás aláírása, a többnemzeti erők bevetési szabályainak egyértelmű rögzítése, valamint a svéd parlament hivatalos jóváhagyása után valósulhat meg. A párizsi találkozó végén a tettre készek koalíciójának vezetői, valamint Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben szilárd biztonsági garanciákat vállalnak a tartós ukrajnai béke érdekében.

Még több Globál

Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Itt a nagy megállapodás: jó híreket kapott Ukrajna, Amerika felpörgeti a kulcsfegyver gyártását

Trump drámai változást vár Venezuelától: ez lesújtó lehet Moszkvának és Pekingnek

Kapcsolódó cikkünk

Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Mario Skraban/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra
Megszületett a megállapodás: európai katonák mennek Ukrajnába - Két ország tett betonbiztos vállalást
Jelentett a hírszerzés: dermesztő ütemben fogy Oroszország, egész települések tűnnek el nyomtalanul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility