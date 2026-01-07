Elszánta magát a NATO hatalma: Gripen vadászgépeket kaphat Ukrajna, de van egy feltétel

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az X közösségimédia-platformon jelentette be a svéd vállalásokat, miután Párizsban találkozott az úgynevezett tettre készek koalíciójának tagjaival, valamint Ukrajna és az Egyesült Államok képviselőivel. A kormányfő szerint

a békemegállapodás megkötését követően Svédország Gripen vadászgépeket bocsát Ukrajna rendelkezésére az ukrán légtér védelméhez,

továbbá eszközöket biztosít a Fekete-tenger aknamentesítéséhez, és folytatja az ukrán tisztek kiképzését.

Kristersson hangsúlyozta, hogy mindez csak a békemegállapodás aláírása, a többnemzeti erők bevetési szabályainak egyértelmű rögzítése, valamint a svéd parlament hivatalos jóváhagyása után valósulhat meg. A párizsi találkozó végén a tettre készek koalíciójának vezetői, valamint Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben szilárd biztonsági garanciákat vállalnak a tartós ukrajnai béke érdekében.

