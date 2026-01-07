  • Megjelenítés
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Nagy-Britannia, Franciaország és Ukrajna aláírt egy szándéknyilatkozatot ma este, melyben kinyilvánítják, hogy brit és francia katonák mennek Ukrajnába biztosítani a békét, ha a mostani háború lezárul – írta meg a Sky News. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közel egy éve húzódó béketárgyalásokról eddig többnyire pozitívan beszélt: szerinte az egyeztetések mintegy kilencven százalékban már készen állnak. Az elmúlt napokban azonban jóval szkeptikusabban nyilatkozott, különösen Oroszország tárgyalási hajlandóságáról - írta a New York Times. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Elszánta magát a NATO hatalma: Gripen vadászgépeket kaphat Ukrajna, de van egy feltétel

Svédország kész részt venni Ukrajna és Európa biztonsági garanciarendszerének kiépítésében, amint megszületik a megállapodás az Oroszország által indított háború lezárásáról - közölte az Ukroinform.

Elszánta magát a NATO hatalma: Gripen vadászgépeket kaphat Ukrajna, de van egy feltétel
Íme, a tíz legnagyobb világgazdasági kockázat 2026-ra

Minden évben születnek elemzések arról, milyen kockázatok fenyegetik a világgazdaságot. Ezek jellemzően nem tartoznak a szakemberek alapforgatókönyvei közé, viszont van esély a megvalósulásukra. Ráadásul, ha ezek megtörténnek, akkor annak komoly gazdasági hatása lehet a jövőben. Decemberben az ING Bank gyűjtötte össze azokat a kockázati tényezőket, melyek 2026-ban kitéríthetik a világgazdaságot a „normál” kerékvágásból és az alapforgatókönyvtől. Fontos kiemelni, hogy a kockázat nem csak negatív lehet, egy pozitív forgatókönyv is kitérítheti a világgazdaságot az alappályáról.

Íme, a tíz legnagyobb világgazdasági kockázat 2026-ra
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Marharyta Fal/Frontliner/Getty Images

