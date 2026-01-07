Itt a nagy fordulat Grönland ügyében – Amerika teljesen mást képzel el, mint amit eddig tudni lehetett

Hétfői zárt körű tájékoztatóján Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte a kongresszusi képviselőkkel, hogy
a kormányzat Grönlanddal kapcsolatos fenyegető hangvétele nem jelent közelgő katonai inváziót.
Szerinte a washingtoni cél továbbra is az, hogy az Egyesült Államok megvásárolja a szigetet Dániától. Rubio nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a Fehér Ház egyre agresszívabb hangnemet ütött meg a sziget ügyében. Donald Trump elnök és magas rangú tisztviselői nyilvánosan azt sem zárták ki, hogy szükség esetén katonai eszközökhöz nyúlnának. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közleményében megerősítette, hogy Grönland megszerzése nemzetbiztonsági prioritás, és kijelentette: az amerikai hadsereg bevetése „mindig opció marad”.
Rubio egy, a Nicolás Maduro venezuelai elnök eltávolítását célzó műveletről szóló tájékoztatón szólalt meg. Erre azután került sor, hogy Chuck Schumer, a szenátus demokrata kisebbségi vezetője rákérdezett: az adminisztráció tervezi-e katonai erő alkalmazását más helyszíneken is, például Mexikóban vagy Grönlandon. Amerikai és európai tisztviselők szerint egyelőre
semmi nem utal arra, hogy előkészítenék Grönland katonai megszállását.
A közvélemény-kutatások szerint a grönlandiak többsége ellenzi, hogy a sziget az Egyesült Államokhoz csatlakozzon. Trump azzal érvel, hogy az Egyesült Államoknak ellenőrzése alá kell vonnia Grönlandot, hogy megvédje az Arktiszt az orosz és kínai befolyással szemben. Nyíltan beszélt arról is, hogy az amerikai kormány ki kívánná aknázni a sziget kritikus ásványkincs-készleteit.
A dán kormány válaszul többször is felajánlotta, hogy az amerikaiak több katonát állomásoztathatnak a szigeten, és kedvezőbb bányászati jogokat szerezhetnek. Koppenhága emellett milliárdos nagyságrendű beruházásokat tervez az arktiszi térség biztonsági infrastruktúrájába. Trump azonban vasárnap lesöpörte ezeket az erőfeszítéseket, mondván: Dánia gyakorlatilag „még egy kutyaszánt” vásárolt. Az amerikai fellépés eldurvulásától való félelem egész Európában érezhető. Hat európai vezető kedden szokatlan, közös nyilatkozatban szólította fel az Egyesült Államokat, hogy szövetségeseivel együttműködve kezelje az arktiszi biztonsági kérdéseket. Mette Frederiksen dán miniszterelnök ennél is nyíltabban fogalmazott. Szerinte „mindennek vége lenne”, ha az Egyesült Államok megtámadna egy NATO-tagállamot.
Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images
Elrendelték a vörös kódot egész Magyarországra!
A rendkívüli hideg miatt.
Tömegével szabadulnak meg rossz hiteleiktől a kínai bankok, most meghosszabbították a programot
Egyre több a bedőlt hitel, de gyorsan meg is szabadulnak tőlük.
Videó: így vonul át a hóhullám Magyarországon
Ez a második hullám.
Az Nvidia miatt felrobbant a Hyundai árfolyama
Szorosabbra fűzheti kapcsolatát a két cég.
Új általános vezérigazgató-helyettest igazolt a Wing
Walter Katalin a BKK-tól érkezik az ingatlanfejlesztőhöz.
Megjelent a ferihegyi gyorsvasút közbeszerzése
35 éves koncesszióban építheti és üzemeltetheti a gyorsvasutat a nyertes
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúlt egy évben. Felmerülhet a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb helyzetben van-e egy lakáshitel
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?