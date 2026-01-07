Itt a nagy fordulat Grönland ügyében – Amerika teljesen mást képzel el, mint amit eddig tudni lehetett

Hétfői zárt körű tájékoztatóján Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte a kongresszusi képviselőkkel, hogy

a kormányzat Grönlanddal kapcsolatos fenyegető hangvétele nem jelent közelgő katonai inváziót.

Szerinte a washingtoni cél továbbra is az, hogy az Egyesült Államok megvásárolja a szigetet Dániától. Rubio nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a Fehér Ház egyre agresszívabb hangnemet ütött meg a sziget ügyében. Donald Trump elnök és magas rangú tisztviselői nyilvánosan azt sem zárták ki, hogy szükség esetén katonai eszközökhöz nyúlnának. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közleményében megerősítette, hogy Grönland megszerzése nemzetbiztonsági prioritás, és kijelentette: az amerikai hadsereg bevetése „mindig opció marad”.

Rubio egy, a Nicolás Maduro venezuelai elnök eltávolítását célzó műveletről szóló tájékoztatón szólalt meg. Erre azután került sor, hogy Chuck Schumer, a szenátus demokrata kisebbségi vezetője rákérdezett: az adminisztráció tervezi-e katonai erő alkalmazását más helyszíneken is, például Mexikóban vagy Grönlandon. Amerikai és európai tisztviselők szerint egyelőre

semmi nem utal arra, hogy előkészítenék Grönland katonai megszállását.

A közvélemény-kutatások szerint a grönlandiak többsége ellenzi, hogy a sziget az Egyesült Államokhoz csatlakozzon. Trump azzal érvel, hogy az Egyesült Államoknak ellenőrzése alá kell vonnia Grönlandot, hogy megvédje az Arktiszt az orosz és kínai befolyással szemben. Nyíltan beszélt arról is, hogy az amerikai kormány ki kívánná aknázni a sziget kritikus ásványkincs-készleteit.

A dán kormány válaszul többször is felajánlotta, hogy az amerikaiak több katonát állomásoztathatnak a szigeten, és kedvezőbb bányászati jogokat szerezhetnek. Koppenhága emellett milliárdos nagyságrendű beruházásokat tervez az arktiszi térség biztonsági infrastruktúrájába. Trump azonban vasárnap lesöpörte ezeket az erőfeszítéseket, mondván: Dánia gyakorlatilag „még egy kutyaszánt” vásárolt. Az amerikai fellépés eldurvulásától való félelem egész Európában érezhető. Hat európai vezető kedden szokatlan, közös nyilatkozatban szólította fel az Egyesült Államokat, hogy szövetségeseivel együttműködve kezelje az arktiszi biztonsági kérdéseket. Mette Frederiksen dán miniszterelnök ennél is nyíltabban fogalmazott. Szerinte „mindennek vége lenne”, ha az Egyesült Államok megtámadna egy NATO-tagállamot.

