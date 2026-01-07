  • Megjelenítés
Itt a nagy fordulat Grönland ügyében – Amerika teljesen mást képzel el, mint amit eddig tudni lehetett
Globál

Itt a nagy fordulat Grönland ügyében – Amerika teljesen mást képzel el, mint amit eddig tudni lehetett

Portfolio
Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfői, zárt körű tájékoztatóján közölte a törvényhozókkal, hogy a kormányzat Grönlanddal kapcsolatos fenyegető retorikája nem egy közelgő invázió előkészítése, hanem továbbra is a sziget Dániától való megvásárlását szolgálja – írta meg a Wall Street Journal.

Hétfői zárt körű tájékoztatóján Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte a kongresszusi képviselőkkel, hogy

a kormányzat Grönlanddal kapcsolatos fenyegető hangvétele nem jelent közelgő katonai inváziót.

Szerinte a washingtoni cél továbbra is az, hogy az Egyesült Államok megvásárolja a szigetet Dániától. Rubio nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a Fehér Ház egyre agresszívabb hangnemet ütött meg a sziget ügyében. Donald Trump elnök és magas rangú tisztviselői nyilvánosan azt sem zárták ki, hogy szükség esetén katonai eszközökhöz nyúlnának. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közleményében megerősítette, hogy Grönland megszerzése nemzetbiztonsági prioritás, és kijelentette: az amerikai hadsereg bevetése „mindig opció marad”.

Rubio egy, a Nicolás Maduro venezuelai elnök eltávolítását célzó műveletről szóló tájékoztatón szólalt meg. Erre azután került sor, hogy Chuck Schumer, a szenátus demokrata kisebbségi vezetője rákérdezett: az adminisztráció tervezi-e katonai erő alkalmazását más helyszíneken is, például Mexikóban vagy Grönlandon. Amerikai és európai tisztviselők szerint egyelőre

Még több Globál

Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Kibukott az oroszok titka: így verték át a világot

Donald Trump elképesztő katonai akciója: levágták a kígyó fejét, de mire megy ki a játék?

semmi nem utal arra, hogy előkészítenék Grönland katonai megszállását.

A közvélemény-kutatások szerint a grönlandiak többsége ellenzi, hogy a sziget az Egyesült Államokhoz csatlakozzon. Trump azzal érvel, hogy az Egyesült Államoknak ellenőrzése alá kell vonnia Grönlandot, hogy megvédje az Arktiszt az orosz és kínai befolyással szemben. Nyíltan beszélt arról is, hogy az amerikai kormány ki kívánná aknázni a sziget kritikus ásványkincs-készleteit.

A dán kormány válaszul többször is felajánlotta, hogy az amerikaiak több katonát állomásoztathatnak a szigeten, és kedvezőbb bányászati jogokat szerezhetnek. Koppenhága emellett milliárdos nagyságrendű beruházásokat tervez az arktiszi térség biztonsági infrastruktúrájába. Trump azonban vasárnap lesöpörte ezeket az erőfeszítéseket, mondván: Dánia gyakorlatilag „még egy kutyaszánt” vásárolt. Az amerikai fellépés eldurvulásától való félelem egész Európában érezhető. Hat európai vezető kedden szokatlan, közös nyilatkozatban szólította fel az Egyesült Államokat, hogy szövetségeseivel együttműködve kezelje az arktiszi biztonsági kérdéseket. Mette Frederiksen dán miniszterelnök ennél is nyíltabban fogalmazott. Szerinte „mindennek vége lenne”, ha az Egyesült Államok megtámadna egy NATO-tagállamot.

Kapcsolódó cikkünk

Kimondta a Fehér Ház: Amerika katonai erővel szerezheti meg Grönlandot

Nyíltan kimondta Trump embere: senki nem állítaná meg Amerikát, ha inváziót indítana Grönland ellen

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra
Elesett az M1-es autópálya, mindkét irányba! Nagy a káosz a magyar utakon
Megszületett a megállapodás: európai katonák mennek Ukrajnába - Két ország tett betonbiztos vállalást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility