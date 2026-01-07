  • Megjelenítés
Itt a nagy megállapodás: jó híreket kapott Ukrajna, Amerika felpörgeti a kulcsfegyver gyártását
Itt a nagy megállapodás: jó híreket kapott Ukrajna, Amerika felpörgeti a kulcsfegyver gyártását

Portfolio
Az Egyesült Államok jelentősen felgyorsítja a Patriot légvédelmi rendszerhez tartozó elfogórakéták gyártását, miután a Pentagon hétéves keretmegállapodást kötött a Lockheed Martinnal - tudósított a RBK.

Az amerikai védelmi minisztérium közlése szerint a megállapodás célja, hogy többszörösére növelje a Patriot légvédelmi rendszerhez szükséges elfogórakéták termelését. A tárca hangsúlyozta, hogy a szerződés Pete Hegseth védelmi miniszter novemberben bemutatott új beszerzési reformstratégiájának közvetlen eredménye. A megállapodás

hosszú távú, kiszámítható keresletet biztosít a Patriot legfejlettebb elfogórakéta-változata, a PAC-3 MSE sorozatgyártásához.

A tervek szerint az éves termelést a jelenlegi mintegy 600 rakétáról körülbelül 2000 darabra emelik. Ez érdemben növeli az Egyesült Államok és szövetségesei lég- és rakétavédelmi képességeit. Michael Duffey, a védelmi minisztérium beszerzési és fenntartási államtitkára szerint a megállapodás alapvető fordulatot jelent abban, hogy a Pentagon milyen gyorsan tudja bővíteni a lőszergyártást, és hogyan működik együtt az ipari partnerekkel.

A minisztérium kiemelte, hogy az üzlet egyszerre szolgálja a Lockheed Martin, az amerikai kormány és az adófizetők érdekeit. A vállalat vállalja a termelés felfuttatásához szükséges beruházásokat, cserébe hosszú távú, garantált és növekvő kereslettel számolhat. Különösen Európában lehet nagy érdeklődés, mivel az orosz-ukrán háború miatt jelentősen megnövekedett az igény a légvédelmi rakétarendszerek iránt. A kontinens katonai hatalmai az elmúlt időszakban több rendszert is átadtak a háborúval sújtott kelet-európai országnak.

A német kormány által Ukrajnának átadott két Patriot légvédelmi rendszer már megkezdte az ukrán városok és a kritikus infrastruktúra védelmét

– közölte a hírrel kapcsolatban az ukrán védelmi minisztérium.

Németország ezzel párhuzamosan lezárta lengyelországi légvédelmi misszióját, és hazatelepítette az ott állomásozó Patriot rendszereit. Berlin ugyanakkor megerősítette elkötelezettségét a NATO keleti szárnyának további támogatása mellett. A termelés felpörgetése azt is jelenti Kijev számára, hogy a korábbiaknál kisebb eséllyel kell szembenéznie készlethiánnyal a kulcsfontosságú rendszerek ellátásához.

Címlapkép forrása: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

