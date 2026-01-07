Katonai övezetté nyilvánították a kurdok által ellenőrzött területeket: humanitárius folyosókon menekülnek a civilek

Katonai akciót indított a szíriai hadsereg Aleppó kurd városrészei ellen szerdán.

A szíriai átmeneti kormány "korlátozott hadművelet" megindítását jelentette be az észak-szíriai város kurdok által ellenőrzött területei ellen. A hatóságok azzal vádolják a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milíciát, hogy rendszeresen támadnak a városban lakott területeket, közutakat és a biztonsági erők tagjait. Az utóbbi időben több összecsapás volt a hadsereg és a kurd erők között az Aleppótól keletre eső területeken.

A kormány közleménye szerint a műveletet a helyiek kérésére indították meg azzal a céllal, hogy helyreállítsák a biztonságot és megvédjék a civil lakosságot. Hangsúlyozták, hogy az akció célpontjai a fegyveres csoportok.

Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítója szerint a szíriai hadsereg "katonai övezetté" nyilvánította azt a két körzetet, amelyet a kurd erők tartanak ellenőrzésük alatt. A szóban forgó területeken humanitárius folyosókat alakítottak ki, amelyeken a civil lakosság korábban távozhatott.

Az Aszad család több évtizedes uralma és csaknem 14 évi polgárháború után Szíria máig mélyen megosztott ország. A 2024 végén hatalomra került új vezetés erős központi kormányzat kiépítésére törekszik.

A kurdok alkotják a legnagyobb etnikai kisebbséget, ők főként az északkeleti országrészben élnek. Tavaly márciusban az átmeneti kormány megegyezett a kurd hatóságokkal arról, hogy a most gyakorlatilag önállóan működő kurd intézményeket integrálják a központi állami apparátusba, a kurd harcosokat pedig a hadseregbe.

A megállapodást azonban még nem tudták megvalósítani, a konkrét intézkedések kidolgozásáról szóló tárgyalások határideje 2025 végén lejárt, és az egyeztetések egyelőre megakadtak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images