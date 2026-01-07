Lecsaptak a szélsőségesek Berlinre: a második világháború óta nem látott káoszt okoztak

A CNN beszámolója szerint mintegy 100 ezer ember, összesen 45 ezer háztartás és 2000 üzlet maradt áram nélkül napokra a német fővárosban.
Az áramkimaradást nem technikai hiba okozta, hanem a Vulkangruppe (magyarul Vulkán Csoport) nevű szélsőbaloldali szervezet gyújtogatási akciója.
A berlini áramellátás elleni támadás szombaton kora reggel történt, amikor tűz ütött ki a város déli részén átvezető Teltow-csatorna egyik kábelcsatornáján. A lángok több nagyfeszültségű kábelt is megrongáltak a berlini Lichterfelde erőmű közelében.
A szombat reggel történt akciót követően a lángokat ugyan eloltották, ám az áramellátás csak szerda délelőtt állt helyre.
A többnapos áramszünetre akkor került sor, amikor éjszakánként mínusz 10 fokra is lecsökkent a hőmérséklet Berlinben. Az áramszünet a vonatok közlekedésében és a mobilszolgáltatásban is fennakadásokat okozott.
A Vulkangruppe a rendőrségnek elküldött levelében magára vállalta az akciót, mondván, Berlin „jómódú” részeit célozták vele, és sajnálkoztak, hogy Délnyugat-Berlin kevésbé tehetős lakosait is érintette.
A szélsőbalos csoport szerint akciójuk környezetvédelmi színezetű volt, és a fosszilis energiával működő erőműveket célozta.
Nem az áramkimaradás volt az akció célja, hanem a fosszilisenergia-ipar
– írták.
Kai Wegner konzervatív berlini polgármester szerint terrortámadás történt.
Az áramszünet miatt egy 83 éves nő életét vesztette, akit rokonai találtak meg lakásában. Egy rendőri vezető szerint számos rablás történt az áramkimaradás ideje alatt.
A Vulkangruppe már 2024-ben is elkövetett egy hasonló akciót: akkor egy villanyoszlopot támadott meg a berlini Tesla-gyár közelében.
Címlapkép forrása: Christian Ender/Getty Images
