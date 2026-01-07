  • Megjelenítés
Lecsaptak a szélsőségesek Berlinre: a második világháború óta nem látott káoszt okoztak
Globál

Lecsaptak a szélsőségesek Berlinre: a második világháború óta nem látott káoszt okoztak

Portfolio
Szerdán véget ért a második világháború utáni Berlin történetének leghosszabb áramszünete. A többnapos kimaradást egy szélsőbaloldali szervezet akciója okozta.

A CNN beszámolója szerint mintegy 100 ezer ember, összesen 45 ezer háztartás és 2000 üzlet maradt áram nélkül napokra a német fővárosban.

Az áramkimaradást nem technikai hiba okozta, hanem a Vulkangruppe (magyarul Vulkán Csoport) nevű szélsőbaloldali szervezet gyújtogatási akciója.

A berlini áramellátás elleni támadás szombaton kora reggel történt, amikor tűz ütött ki a város déli részén átvezető Teltow-csatorna egyik kábelcsatornáján. A lángok több nagyfeszültségű kábelt is megrongáltak a berlini Lichterfelde erőmű közelében.

A szombat reggel történt akciót követően a lángokat ugyan eloltották, ám az áramellátás csak szerda délelőtt állt helyre.

Még több Globál

Nyugtat Európa legerősebb hatalma: nincs vége a NATO-nak

Az oroszok nagyon berágtak Trumpra: „ezért akár rájuk is lőhetnénk”

Döntött a kormány: Leopard tankokat vetnek be a rendkívüli hóhelyzet kezelésére

A többnapos áramszünetre akkor került sor, amikor éjszakánként mínusz 10 fokra is lecsökkent a hőmérséklet Berlinben. Az áramszünet a vonatok közlekedésében és a mobilszolgáltatásban is fennakadásokat okozott.

A Vulkangruppe a rendőrségnek elküldött levelében magára vállalta az akciót, mondván, Berlin „jómódú” részeit célozták vele, és sajnálkoztak, hogy Délnyugat-Berlin kevésbé tehetős lakosait is érintette.

A szélsőbalos csoport szerint akciójuk környezetvédelmi színezetű volt, és a fosszilis energiával működő erőműveket célozta.

Nem az áramkimaradás volt az akció célja, hanem a fosszilisenergia-ipar

– írták.

Kai Wegner konzervatív berlini polgármester szerint terrortámadás történt.

Az áramszünet miatt egy 83 éves nő életét vesztette, akit rokonai találtak meg lakásában. Egy rendőri vezető szerint számos rablás történt az áramkimaradás ideje alatt.

A Vulkangruppe már 2024-ben is elkövetett egy hasonló akciót: akkor egy villanyoszlopot támadott meg a berlini Tesla-gyár közelében.

Címlapkép forrása: Christian Ender/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Moszkva megelégelte az amerikai akciót: orosz tengeralattjáró és haditengerészeti egységek indultak el
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Kibukott az oroszok titka: így verték át a világot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility