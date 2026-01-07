  • Megjelenítés
Megelőző csapással fenyeget a közel-keleti nagyhatalom: az amerikai elnök üzenete után robbant a bomba
Megelőző csapással fenyeget a közel-keleti nagyhatalom: az amerikai elnök üzenete után robbant a bomba

Irán katonai vezetése megelőző csapással fenyeget az Egyesült Államok figyelmeztetéseire válaszul, miközben a súlyosbodó gazdasági válság országos tiltakozáshullámot szít - jelentette a Fox News.

Irán katonai vezetése megelőző csapással fenyeget az országot célzó, szerinte ellenséges nyugati "retorika" miatt, miközben a teheráni rezsimet tömeges utcai tiltakozások és súlyos gazdasági gondok terhelik. Amir Hatami vezérőrnagy figyelmeztetése nagy valószínűséggel Donald Trump amerikai elnök korábbi üzenetére reagált, amelyben Trump kilátásba helyezte: az Egyesült Államok lépni fog, ha az iráni hatóságok erőszakkal lépnek fel a tüntetőkkel szemben.

Trump a Truth Social közösségi platformon azt írta:

Ha Irán lelövi és brutálisan megöli a békés tüntetőket – ami szokásuk –, az Egyesült Államok a segítségükre siet. Készen állunk a beavatkozásra.

Az amerikai elnök figyelmeztetése különös súlyt kapott azt követően, hogy az Egyesült Államok egy történelmi venezuelai műveletben elfogta Nicolás Maduró venezuelai elnököt és feleségét.

A fokozódó gazdasági nehézségek az elmúlt hetekben nyílt felkelést váltottak ki a lakosság körében. A nyugtalanság enyhítése érdekében a kormány havi, személyenként mintegy hét dollárnak megfelelő készpénzes támogatást vezetett be az alapvető élelmiszerek – köztük a rizs, a hús és a tészta – drágulásának részbeni ellensúlyozására. Az állami televízió beszámolója szerint a program több mint 71 millió embert érint, és az új támogatás összege több mint kétszerese a korábbi juttatásnak.

Iránban kereskedők és gazdasági szereplők arra figyelmeztetnek, hogy

a nemzeti valuta összeomlása miatt egyes alapvető termékek, például az étolaj ára akár a háromszorosára is emelkedhet.

Mohammad Dzsafar Ghaempanah, a végrehajtási ügyekért felelős alelnök "teljes körű gazdasági háborúról" beszélt, és átfogó reformokat sürgetett a járadékvadász politikák és a rendszerszintű korrupció visszaszorítása érdekében.

A tiltakozások a múlt hónap végén kezdődtek, és azóta sem csillapodtak. Az Iráni Nemzeti Ellenállási Tanács értesülései szerint a tüntetők több városban is átvették az irányítást Ilám tartomány egyes területein.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

