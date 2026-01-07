Nyugtat Európa legerősebb hatalma: nincs vége a NATO-nak

Wadephul indiai, francia és lengyel kollégájával tartott közös sajtótájékoztatót a francia fővárosban.

Az Egyesült Államok kiáll a szövetség védelme mellett, és kiáll az Európával kötött szövetség mellett is

– mondta a német külügyminiszter.

A legcsekélyebb kétségem sincs afelől, hogy a lehető legszorosabb egységben állunk egymás mellett, és hogy ez a szövetség pontosan az marad, ami mindig is volt: a világ legsikeresebb védelmi szövetsége

– tette hozzá.

Wadephul kijelentésére akkor került sor, mikor a Dániához tartozó Grönlandra vonatkozó amerikai területi igényeket ismét határozottan belengette Donald Trump amerikai elnök.

A Fehér Ház a BBC beszámolója szerint szerdán azt mondta, Trump „számos lehetőséget” megvitatott Grönland megszerzésére, a katonai akció lehetőségét is beleértve.

Az elnök és csapata számos lehetőséget megvitat e fontos külpolitikai cél elérésére, és természetesen az amerikai hadsereg bevetése mindig a főparancsnok rendelkezésére álló lehetőség

– mondta talányosan az amerikai elnöki hivatal.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök hétfőn azt mondta, egy Grönland elleni katonai akció a NATO végét jelentené, hiszen Dánia az Egyesült Államokhoz hasonlóan a NATO tagja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images