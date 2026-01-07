Van egy nagy csavar az elképesztő venezuelai olajvagyonnál

Venezuela mostanában sokat szerepel a hírekben, miután Donald Trump amerikai elnök villámgyors katonai győzelem után a hétvégén bejelentette, hogy Washington átveszi az ország irányítását, és újjáépíti annak egykor legendás olajiparát. Venezuela bár a globális olajexport mindössze körülbelül egy százalékát adja, az energiapiac mégis évtizedek óta kiemelt figyelemmel követi, mert a hivatalos adatok szerint a világ legnagyobb igazolt nyersolajkészleteivel rendelkezik. Ám ez nem biztos, hogy igaz.

A médiában és az olajiparban széles körben hivatkozott adatok szerint

Venezuela mintegy 300 milliárd hordónyi, gazdaságosan kitermelhető olajkészlettel rendelkezik.

Összehasonlításképpen: a második legnagyobb tartalékkal bíró Szaúd-Arábia igazolt készleteit 260–270 milliárd, az Egyesült Államokét pedig mindössze mintegy 45 milliárd hordóra becsülik.

A venezuelai adat azonban önbevalláson alapul. Az Olajexportáló Országok Szervezete (OPEC) – amelynek Venezuela alapító tagja – ugyan közzéteszi ezeket a számokat,

de nem ellenőrzi őket, és független szakértők átfogó vizsgálata sem történt még.

A kételyeket erősíti, hogy 2007-ig Venezuela mindössze nagyjából 100 milliárd hordónyi készletet jelentett az OPEC-nek. A hivatalos adat 2013-ra ugrott a jelenlegi szint közelébe, miután az állami olajvállalat, a PDVSA átminősítette egyes mezőit, miközben a tényleges kitermelés gyakorlatilag változatlan maradt.

Francisco Monaldi, a Rice Egyetem Latin-amerikai Energia Intézetének igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Venezuela valójában nem a reálisan kitermelhető készleteket, hanem csupán a földben lévő teljes szénhidrogén-mennyiséget auditáltatta. Szerinte az ország tényleges kinyerési rátája a hivatalosan közölt érték felét sem éri el, ezért

a reálisan elérhető készletek inkább 100–110 milliárd hordó körülire tehetők.

