Van egy nagy csavar az elképesztő venezuelai olajvagyonnál

A médiában és az olajiparban széles körben hivatkozott adatok szerint
Venezuela mintegy 300 milliárd hordónyi, gazdaságosan kitermelhető olajkészlettel rendelkezik.
Összehasonlításképpen: a második legnagyobb tartalékkal bíró Szaúd-Arábia igazolt készleteit 260–270 milliárd, az Egyesült Államokét pedig mindössze mintegy 45 milliárd hordóra becsülik.
A venezuelai adat azonban önbevalláson alapul. Az Olajexportáló Országok Szervezete (OPEC) – amelynek Venezuela alapító tagja – ugyan közzéteszi ezeket a számokat,
de nem ellenőrzi őket, és független szakértők átfogó vizsgálata sem történt még.
A kételyeket erősíti, hogy 2007-ig Venezuela mindössze nagyjából 100 milliárd hordónyi készletet jelentett az OPEC-nek. A hivatalos adat 2013-ra ugrott a jelenlegi szint közelébe, miután az állami olajvállalat, a PDVSA átminősítette egyes mezőit, miközben a tényleges kitermelés gyakorlatilag változatlan maradt.
Francisco Monaldi, a Rice Egyetem Latin-amerikai Energia Intézetének igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Venezuela valójában nem a reálisan kitermelhető készleteket, hanem csupán a földben lévő teljes szénhidrogén-mennyiséget auditáltatta. Szerinte az ország tényleges kinyerési rátája a hivatalosan közölt érték felét sem éri el, ezért
a reálisan elérhető készletek inkább 100–110 milliárd hordó körülire tehetők.
