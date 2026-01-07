  • Megjelenítés
Világra szóló átverés a Grönland-sztori? Nyíltan elmondta a Fehér Ház, miért beszélnek katonai támadásról
Globál

Világra szóló átverés a Grönland-sztori? Nyíltan elmondta a Fehér Ház, miért beszélnek katonai támadásról

Portfolio
Erős utalást tett ma este Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője arra, hogy az Egyesült Államok csak zavarkeltésből kommunikál Grönland katonai megszállásáról, nem gondolják komolyan a dolgot.

Leavitt sajtótájékoztatójáról a Sky News tudósított: a szóvivő alapvetően az orosz tankerhajó lefoglalásáról beszélt, de Grönlandról is megkérdezték az újságírók.

Minden opció mindig az asztalon van Trump elnök számára, ahogy arról kell döntenie, mi áll a leginkább az Egyesült Államok érdekében”

– fogalmazott a szóvivő.

Kritizálta Joe Bident, az előző elnököt azért, mert szerinte „folyamatosan az egész világ előtt közzétették a külügyi stratégiai lépéseiket”.

Még több Globál

Hatalmas fordulat: hiába Amerika elsöprő győzelme, páros lábbal rúgott bele Trump a hadiipari cégekbe

Eldőlt Venezuela sorsa: leleplezte mestertervét az Egyesült Államok

Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Arra is kitért, hogy

Trump elnök számára az első opció mindig is a diplomácia volt.

Kijelentette: „személy szerint” nem hallotta még sosem, hogy Trump megkérdőjelezte volna Dánia fennhatóságát a térség fölött.

Mit jelent mindez?

Az Egyesült Államok elnöke világosan szeretné megszerezni Grönlandot, de a katonai erő használata az egyik utolsó, szinte teljesen valószínűtlennek mondható opció. Trump híres rendkívül agresszív, fenyegető tárgyalási technikáiról – a mostani helyzetet az teszi különlegessé, hogy e taktikák alkalmazása nemzetközi diplomáciában, NATO-szövetséges országokkal szemben egészen más, mint amikor ezek a módszereket valaki a New York-i ingatlanbizniszben használja.

Trump tehát a „katonai erő használatával” kapcsolatosan retorikával világosan zavart kelt, nem fogja megszállni Grönlandot, viszont akárhogy is nézzük, e kijelentések mindenképp rombolják az USA szövetségeseinek hitét az együttműködés legerősebb országának megbízhatóságával kapcsolatosan.

Kapcsolódó cikkünk

Nyugtat Európa legerősebb hatalma: nincs vége a NATO-nak

Megteszi Amerika az első lépést Grönland megszerzése felé: jövő héten rendkívüli találkozó lesz

Új lendületet kaptak idén a sztárpapírok - Mutatjuk, melyik az elemzők kedvence most

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Moszkva megelégelte az amerikai akciót: orosz tengeralattjáró és haditengerészeti egységek indultak el
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Kibukott az oroszok titka: így verték át a világot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility