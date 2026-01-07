Világra szóló átverés a Grönland-sztori? Nyíltan elmondta a Fehér Ház, miért beszélnek katonai támadásról

Erős utalást tett ma este Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője arra, hogy az Egyesült Államok csak zavarkeltésből kommunikál Grönland katonai megszállásáról, nem gondolják komolyan a dolgot.

Leavitt sajtótájékoztatójáról a Sky News tudósított: a szóvivő alapvetően az orosz tankerhajó lefoglalásáról beszélt, de Grönlandról is megkérdezték az újságírók.

Minden opció mindig az asztalon van Trump elnök számára, ahogy arról kell döntenie, mi áll a leginkább az Egyesült Államok érdekében”

– fogalmazott a szóvivő.

Kritizálta Joe Bident, az előző elnököt azért, mert szerinte „folyamatosan az egész világ előtt közzétették a külügyi stratégiai lépéseiket”.

Arra is kitért, hogy

Trump elnök számára az első opció mindig is a diplomácia volt.

Kijelentette: „személy szerint” nem hallotta még sosem, hogy Trump megkérdőjelezte volna Dánia fennhatóságát a térség fölött.

Mit jelent mindez?



Az Egyesült Államok elnöke világosan szeretné megszerezni Grönlandot, de a katonai erő használata az egyik utolsó, szinte teljesen valószínűtlennek mondható opció. Trump híres rendkívül agresszív, fenyegető tárgyalási technikáiról – a mostani helyzetet az teszi különlegessé, hogy e taktikák alkalmazása nemzetközi diplomáciában, NATO-szövetséges országokkal szemben egészen más, mint amikor ezek a módszereket valaki a New York-i ingatlanbizniszben használja.



Trump tehát a „katonai erő használatával” kapcsolatosan retorikával világosan zavart kelt, nem fogja megszállni Grönlandot, viszont akárhogy is nézzük, e kijelentések mindenképp rombolják az USA szövetségeseinek hitét az együttműködés legerősebb országának megbízhatóságával kapcsolatosan.



Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images