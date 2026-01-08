  • Megjelenítés
"Akár rá is lőhetnének" az oroszok az amerikaiakra, elhangzott egy dátum a békével kapcsolatban - Háborús híreink csütörtökön

Tovább robog az orosz-ukrán-amerikai kommunikációs hadviselés: Trump szerint Ukrajna neki köszönheti, hogy még egyáltalán létezik, Kijev abban bízik, hogy június 30-ig véget érnek a harcok, Moszkva pedig belengette hogy "akár rá is lőhet az amerikaiakra", miután az amerikai hatóságok lefoglaltak egy orosz tankerhajót. Az orosz csapatok a donyecki mellett egyre nagyobb figyelmet szentelnek a zaporizzsjai frontnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Szerdai hírfolyamunk ide kattintva érhető el.

Kapcsolódó cikkünk

Konkrét dátumot mondott be Zelenszkij: ekkor érhet véget az ukrajnai háború

Az oroszok nagyon berágtak Trumpra: „ezért akár rájuk is lőhetnénk”

Trump: „nélkülem Oroszország már rég elfoglalta volna egész Ukrajnát”

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

