Amerika felpörög a világ legnagyobb hadihajójával: a vártnál előbb jöhet a USS John F. Kennedy

Az Egyesült Államok 2027-ben szeretné átadni a haditengerészet számára a második Gerald R. Ford-osztályú repülőgép-hordozót. A nukleáris meghajtású jármű a hatalmas méretekkel rendelkezik, nagyjából 100 ezer tonnás vízkiszorítású, mintegy 333 méter hosszú és 78 méter széles, ebben nem különbözik a korábbi Nimitz-osztálytól. A technológiai ugrást az eltérő megközelítés jelenti a légi műveletek, a fedélzeti energiaellátás, a karbantartás és a felmerülő rendszerekhez és fenyegetésekhez való hosszú távú alkalmazkodóképesség terén. A Ford-osztályt a legnagyobb és egyben a legmodernebb repülőgép-hordozó fejlesztésnek tartják a világon, amely képes már a következő generációs ember vezette, vagy pilóta nélküli járműveket is.

Az elmúlt időszakban a verseny kiéleződött, miután Kína elkezdte a saját gyártású repülőgép-hordozóinak gyártását felpörgetni.

A legutóbb, 2025-ben átadott Fucsien nagyjából 85-90 ezer tonnás, de már rendelkezik elektromágneses katapulttal, ilyen egyedül a USS Gerald R. Fordon van még a világon. A másik jelentős fejlesztés a fejlett fékezőberendezés (AAG) használata a Ford-osztályban. A típus akár 160 bevetést is végre tud hajtani egy nap alatt tartós műveletek során, gyors harci fogatókönyvek esetén 270-et. A korábbi Nimitz-osztálynál ez a szám 120 volt, a Fucsien képességei nem ismertek pontosan. A Ford-osztály összesen 75 vadászgépet tud fogadni, ez szintén jelentős növekedés a korábbi számokhoz képest.

A USS Gerald R. Ford eddigi legfontosabb bevetése éppen napokkal ezelőtt volt Venezuela partjainál, ugyanis a repülőgép-hordozó részt vett Nicoás Maduro elnök elfogásában. A USS John F. Kennedy építésekor a korábbi tapasztalatokat is figyelembe fogják venni, így már egy finomhangolt verzióként fogja megkapni a haditengerészet. A hírek szerint Washington további négy repülőgép-hordozó építésének látott neki, ezek közül a USS Enterprise és a USS Doris Miller építése szakaszos, míg a következő kettő tervezési szakaszban van.

