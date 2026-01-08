Csapás ért egy belvárosi kávézót, a Krímben erősít Oroszország

Egy herszoni kávézót ért csapásról, Andrijivka település státuszáról és a krími orosz lévédelmi rendszerek telepítéséről érkeztek hírek csütörtökön este az orosz-ukrán háborúból.

A dél-ukrajnai Herszon megye ügyészi hivatala arról adott hírt, hogy az orosz hadsereg csütörtökön csapást mért Herszon városközpontjában egy kávézóra. A legutóbbi adatok szerint három ember meghalt, ketten megsebesültek.

A Kurszk nevű ukrán haderőcsoport a Facebookon azt közölte csütörtökön: nem felelnek meg a valóságnak azok a közlések, amelyek szerint az orosz csapatok elfoglalták az északkelet-ukrajnai Szumi megyében Andrijivkát, a település továbbra is ukrán ellenőrzés alatt áll. "

Andrijivka eddig is és most is teljes mértékben a Kurszk haderőcsoport ellenőrzése alatt áll, szó sincs a település megszállásáról.

Arra kérjük a lakosságot, a tömegtájékoztatási eszközöket és a véleményformálókat, hogy kritikusan viszonyuljanak a bizonytalan forrásokból származó közlésekhez, és kizárólag a hivatalos információkban bízzanak meg" - hangsúlyozták közleményükben. Megjegyezték, hogy Oroszország valóban próbálja kiterjeszteni a megszállás övezetét a szumi régióban, azonban egyelőre nem jár sikerrel.

Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője egy csütörtöki tévéműsorban arról beszélt, hogy

Oroszország továbbra is telepít légvédelmi rendszereket a megszállt Krím félszigetre

annak ellenére, hogy veszteségeket szenvednek el az ukrán erők csapásai következtében.

"Az oroszok a jövőben is maximálisan igyekeznek megerősíteni katonai jelenlétüket a félszigeten, hiszen a Krím egyszerre szimbolikus és stratégiai jelentőségű hídfő" - hangsúlyozta. Közölte, hogy az Azovi-tengeren "az ellenség hajói ritka vendégek", tavaly például mindössze két alkalommal hajóztak be erre a területre. Pletencsuk hangsúlyozta, hogy az ukrán fegyveres erők nem akadályozzák a polgári hajózást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images