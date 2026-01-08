  • Megjelenítés
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Nagy-Britannia, Franciaország és Ukrajna aláírt egy szándéknyilatkozatot ma este, melyben kinyilvánítják, hogy brit és francia katonák mennek Ukrajnába biztosítani a békét, ha a mostani háború lezárul – írta meg a Sky News. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közel egy éve húzódó béketárgyalásokról eddig többnyire pozitívan beszélt: szerinte az egyeztetések mintegy kilencven százalékban már készen állnak. Az elmúlt napokban azonban jóval szkeptikusabban nyilatkozott, különösen Oroszország tárgyalási hajlandóságáról - írta a New York Times. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Csütörtöki híreink

Zelenszkij: hamarosan újabb találkozó jöhet Trumppal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy nyilatkozott, a közeljövőben újra találkozhat amerikai kollégájával, Donald Trumppal, hogy az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyaljanak.

Azt hiszem, hamarosan találkozom vele. Úgy gondolom, lesz egy találkozónk Washingtonban, vagy talán máshol. Meglátjuk, milyen tervei vannak az elnöknek

– mondta Zelenszkij.

(Ukrinform)

Zelenszkij: Ukrajna nem kap nukleáris védőernyőt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak elmondta, az Ukrajnának nyújtandó nyugati biztonsági garanciák nem tartalmazzák, hogy az ország megkapná a nyugati atomhatalmak (Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország) nukleáris védőernyőjét is.

Nincs szó nukleáris fegyverekről. Ami az európai partnereink és az Amerikai Egyesült Államok biztonsági garanciáit illeti, egy kontingensről tárgyalunk, védelemről a szárazföldön, a levegőben, a tengeren, valamint egy külön légvédelemről

– mondta Zelenszkij.

(Ukrinform)

Lezuhant egy helikopter Oroszországban

Magánhelikopter zuhant le a oroszországi permi régióban. Az első jelentések szerint a pilóta elhunyt a balesetben az utasok állapotát egyelőre vizsgálják. A hatóságok még nem hozták nyilvánosságra, hogy mi okozta a jármű lezuhanását.

(News.ru)

Jelentett az ukrán légvédelem

Az éjszaka Oroszország ismételten támadást indított ukrajnai célpontok ellen, a jelentések szerint összesen 95 darab Sahed-típusú drónnal próbáltak meg elérni célpontokat. A légvédelem 81 alkalommal hatékonyan működött, azonban 14 alkalommal becsapódásokat jelentettek. Kijev szerint Moszkva Iszkander-M típusú ballisztikus rakétát is bevetett a támadás során.

(RBK)

Zelenszkij Ciprusra látogat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ciprusra látogat. Az esemény jelentőségét az adja, hogy 2026 elején a sziget adja az EU soros elnökségét a következő fél évben.

(Kyiv Independent)

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Marharyta Fal/Frontliner/Getty Images

