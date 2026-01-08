Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak elmondta, az Ukrajnának nyújtandó nyugati biztonsági garanciák nem tartalmazzák, hogy az ország megkapná a nyugati atomhatalmak (Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország) nukleáris védőernyőjét is.

Nincs szó nukleáris fegyverekről. Ami az európai partnereink és az Amerikai Egyesült Államok biztonsági garanciáit illeti, egy kontingensről tárgyalunk, védelemről a szárazföldön, a levegőben, a tengeren, valamint egy külön légvédelemről

– mondta Zelenszkij.

(Ukrinform)