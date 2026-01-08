Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Csütörtöki híreink
Csütörtöki hírfolyamunk ide kattintva olvasható:
Konkrét dátumot mondott be Zelenszkij: ekkor érhet véget az ukrajnai háború
Volodimir Zelenszkij szerdán Cipruson járva azt mondta, reményei szerint az ukrajnai háború véget ér addig, amíg a földközi-tengeri szigetország az Európai Unió soros elnöke, vagyis június 30-ig – írja az RBC-Ukraine.
Az oroszok nagyon berágtak Trumpra: „ezért akár rájuk is lőhetnénk”
Kalózkodásnak nevezte Anatolij Matvijcsuk orosz biztonságpolitikai elemző azt, hogy az Egyesült Államok lefoglalta a Marinerát, egy orosz zászló alatt hajózó tankert – az orosz médiának azt nyilatkozta, hogy Oroszországnak minden joga megvan ilyen helyzetben fegyvert használni.
Trump: „nélkülem Oroszország már rég elfoglalta volna egész Ukrajnát”
A NATO jelenéről és jövőjéről lamentáló, kritikus hangvételű posztot tett ki Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalára.
Tizenkilenc lépésre vagyunk a totális világháborútól? – Erre készülhet Európa Oroszország kapcsán
Napjainkban két jellemző narratíva tapasztalható. Az egyik szerint az orosz hadak ugrásra készen állnak, hogy azonnal, az ukrajnai háború befejeztével vagy legkésőbb 2-3-4 év múlva megtámadják Európát. A másik szerint ez nem más, mint háborús riogatás, hiszen hogyan képzelhető el, hogy az az orosz hadsereg, amely lassan négy éve Ukrajnát se képes legyőzni, rátámadjon a világ legerősebb katonai szövetségére. De vajon mi az igazság a két narratívát illetően?
Rendkívüli akciót hajtottak végre az amerikai erők egy orosz hajó ellen – Máris megérkezett a válasz Moszkvából
Oroszország a nemzetközi jog megsértésének nevezte, hogy az amerikaiak lefoglalták az orosz zászló alatt közlekedő Marinera olajszállító hajót – írja a Reuters.
Zelenszkij: hamarosan újabb találkozó jöhet Trumppal
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy nyilatkozott, a közeljövőben újra találkozhat amerikai kollégájával, Donald Trumppal, hogy az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyaljanak.
Azt hiszem, hamarosan találkozom vele. Úgy gondolom, lesz egy találkozónk Washingtonban, vagy talán máshol. Meglátjuk, milyen tervei vannak az elnöknek
– mondta Zelenszkij.
Zelenszkij: Ukrajna nem kap nukleáris védőernyőt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak elmondta, az Ukrajnának nyújtandó nyugati biztonsági garanciák nem tartalmazzák, hogy az ország megkapná a nyugati atomhatalmak (Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország) nukleáris védőernyőjét is.
Nincs szó nukleáris fegyverekről. Ami az európai partnereink és az Amerikai Egyesült Államok biztonsági garanciáit illeti, egy kontingensről tárgyalunk, védelemről a szárazföldön, a levegőben, a tengeren, valamint egy külön légvédelemről
– mondta Zelenszkij.
Most durvulhat el igazán a helyzet: Amerika fellépett az oroszokhoz tartozó hajóval szemben
A Reuters információi szerint amerikai hatóságok két heti üldözés után lefoglalták a Venezuelához tartozó, de az orosz árnyékflotta részének tartott tankerhajót.
Szirszkij kijelölte az irányt: ez lehet az orosz-ukrán háború legfontosabb fejlesztése 2026-ban
Ukrajna jelentős drónfegyverkezési eszkalációra készül, miután kiderült, hogy Oroszország 2026-ra meg kívánja duplázni pilóta nélküli haderejét – közölte Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok.
Lezuhant egy helikopter Oroszországban
Magánhelikopter zuhant le a oroszországi permi régióban. Az első jelentések szerint a pilóta elhunyt a balesetben az utasok állapotát egyelőre vizsgálják. A hatóságok még nem hozták nyilvánosságra, hogy mi okozta a jármű lezuhanását.
(News.ru)
Moszkva megelégelte az amerikai akciót: orosz tengeralattjáró és haditengerészeti egységek indultak el
Oroszország tengeralattjárót és több haditengerészeti egységet vezényelt egy üres, rozsdás olajszállító tanker védelmére, amely az amerikai–orosz kapcsolatok újabb gyújtópontjává vált – írta a Wall Street Journal egy amerikai tisztségviselő elmondására hivatkozva.
Kibukott az oroszok titka: így verték át a világot
Az ukrán Militarnyi hozta nyilvánosságra, hogy Oroszország az Egyesült Arab Emírségek közreműködésével együtt sikerrel hozzáfér a Starlink rendszeréhez.
Jelentett az ukrán légvédelem
Az éjszaka Oroszország ismételten támadást indított ukrajnai célpontok ellen, a jelentések szerint összesen 95 darab Sahed-típusú drónnal próbáltak meg elérni célpontokat. A légvédelem 81 alkalommal hatékonyan működött, azonban 14 alkalommal becsapódásokat jelentettek. Kijev szerint Moszkva Iszkander-M típusú ballisztikus rakétát is bevetett a támadás során.
(RBK)
Zelenszkij Ciprusra látogat
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ciprusra látogat. Az esemény jelentőségét az adja, hogy 2026 elején a sziget adja az EU soros elnökségét a következő fél évben.
Itt a nagy megállapodás: jó híreket kapott Ukrajna, Amerika felpörgeti a kulcsfegyver gyártását
Az Egyesült Államok jelentősen felgyorsítja a Patriot légvédelmi rendszerhez tartozó elfogórakéták gyártását, miután a Pentagon hétéves keretmegállapodást kötött a Lockheed Martinnal - tudósított a RBK.
Trump drámai változást vár Venezuelától: ez lesújtó lehet Moszkvának és Pekingnek
Az Egyesült Államok máris benyújtotta a követeléseit Delcy Rodrigueznek, Venezuela új elnökének – írja az ABC több forrásra hivatkozva.
Elszánta magát a NATO hatalma: Gripen vadászgépeket kaphat Ukrajna, de van egy feltétel
Svédország kész részt venni Ukrajna és Európa biztonsági garanciarendszerének kiépítésében, amint megszületik a megállapodás az Oroszország által indított háború lezárásáról - közölte az Ukroinform.
Íme, a tíz legnagyobb világgazdasági kockázat 2026-ra
Minden évben születnek elemzések arról, milyen kockázatok fenyegetik a világgazdaságot. Ezek jellemzően nem tartoznak a szakemberek alapforgatókönyvei közé, viszont van esély a megvalósulásukra. Ráadásul, ha ezek megtörténnek, akkor annak komoly gazdasági hatása lehet a jövőben. Decemberben az ING Bank gyűjtötte össze azokat a kockázati tényezőket, melyek 2026-ban kitéríthetik a világgazdaságot a „normál” kerékvágásból és az alapforgatókönyvtől. Fontos kiemelni, hogy a kockázat nem csak negatív lehet, egy pozitív forgatókönyv is kitérítheti a világgazdaságot az alappályáról.
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Marharyta Fal/Frontliner/Getty Images
Halálos lövések dördültek el az amerikai városban: fegyvert rántottak az ICE ügynökei
Hatalmas botrány lett a lövöldözésből.
Példátlan döntés született az Egyesült Államokban: rengeteg nemzetközi szervezet marad támogatás nélkül
Egyetlen tollvonással lépnek ki több tucat szervezetből.
Mégis mi lesz, ha Donald Trump tényleg megtámadja Grönlandot?
Példátlan kihívással szembesül a NATO.
Kritikus órák jönnek Magyarországon: hótorlaszok béníthatnak meg egész megyéket
A Dunántúl nagy részére és Északkelet-Magyarországra hófúvás miatt adtak ki veszélyjelzést.
Hatalmas fordulat: hiába Amerika elsöprő győzelme, páros lábbal rúgott bele Trump a hadiipari cégekbe
Elég komoly intézkedések jönnek.
Eldőlt Venezuela sorsa: leleplezte mestertervét az Egyesült Államok
Háromlépcsős akciótervet készített a Fehér Ház.
Konkrét dátumot mondott be Zelenszkij: ekkor érhet véget az ukrajnai háború
Már nincs olyan messze.
Rég nem látott roham indult a szánkókért – Van, aki hatalmas bizniszt lát a havazásban
Hiánycikké váltak a téli eszközök és ruhák.
Személyi kölcsön: 2026 legjobb ajánlatai és a friss piaci helyzet
Tiszta lappal, de felfűtött talajon indul a személyi kölcsönök piaca a rekordévet záró 2025 után. Mit léptek a bankok? Merre tartanak a kamatok? Ismerd meg az aktuális piaci helyzetet a Bankmon
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.