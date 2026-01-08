Európai turisták százai rekedtek egy szigeten - Egy magyar állampolgár is várja a kimentést

Az AFP francia hírügynökség helyi tisztségviselőkre hivatkozva kedden 416 ott rekedt turistáról adott hírt, köztük több mint 60 orosz állampolgárról. Daniel Drake cseh külügyi szóvivő pedig aznap közölte, hogy a prágai minisztériumnak jelenleg 27 cseh állampolgárról van tudomása Szokotrán. Olvasónk beszámolója alapján viszont ennél több lehet a valós szám, akár 600-700 turistáról is szó lehet.

A jemeni Yemenia Airways állami légitársaság kedden közölte, hogy közvetlen járatokat indít Szokotráról a szaúd-arábiai Dzsiddába. Eddig a légi összeköttetés az Egyesült Arab Emírségeken keresztül valósult meg a szigettel.

Olvasónk és egy helyi utazási iroda beszámolója alapján tegnap és a mai napon két gép elhagyta a szigetet, 179 és 170 fővel a fedélzeten. Eredetileg olyan sorrendben hagyták volna el a turisták a szigetet, amilyen sorrendben az elutazás időpontja is lett volna, de tegnap

"több utazási irodának a szervezői nagy mennyiségű készpénzzel jelentek meg a reptéren, ahol a saját ügyfeleik kimentését biztosították soron kívül." - számolt be róla az olvasónk.

Ahogy arról korábban is már írtunk, a helyi hotelek és üzletek csak készpénzt fogadnak el. A pénzátutalásokhoz szükséges infrastruktúra csak korlátozottan elérhető és nagyon lassan működik. A kint tartózkodó magyar állampolgár azt is közölte, hogy az evakuálási járatra a jegyeket a turistáknak saját maguknak kellett készpénzben kifizetni, a készpénzszerzés a sziget infrastruktúráját tekintve viszont nem egyszerű. Utasonként 800 dollárt fizettek, de a bankjegyek kizárólag 2013 után kiadott, tökéletes állapotú dollárok lehettek.

Az eddigi gyakorlat alapján a kint ragadt turisták minden nap hajnalban kapnak értesítést arról, hogy aznap reggel felférnek-e a következő gépre. Olvasónk beszámolója alapján,

ha holnap is indulhat járat a szigetről, még az sem lesz elég arra, hogy minden turista elhagyhassa a szigetet.

A légitársaság irodájában azt az információt adták neki, hogy a holnapi gépen kívül még egy, de lehet, hogy két járatra is szükség lenne, azt azonban nem tudni, hogy ezek még a héten elindulhatnak-e.

A kijutott turisták egy része arról számolt be, hogy Szaúd-Arábia ingyenes vízumot biztosított a számukra négy napos időszakra.

A Saba helyi hírügynökség jelentése szerint is, 179 turista már elhagyta tegnap a szigetet. Az olasz külügyminisztérium közlése szerint 46 olasz állampolgár szállhatott fel az első gépre. A tárca szerint további 59 olasz még a szigeten van, őket a később induló utasszállítókkal evakuálják.

Jemen déli részén fellángoltak a harcok a kormányerők és a lázadók között, emiatt leállt a légi közlekedés, és emiatt rekedtek a turisták Szokotra szigetén.



A légtérzárat azóta már feloldották, de kizárólag a nemzeti légitársaság repül, akiknek korlátozott számban állnak rendelkezésre járatok a turisták mentésére.

Címlapkép forrása: Portfolio