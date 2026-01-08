  • Megjelenítés
Európai turisták százai rekedtek egy szigeten - Egy magyar állampolgár is várja a kimentést
Globál

Európai turisták százai rekedtek egy szigeten - Egy magyar állampolgár is várja a kimentést

Portfolio
Európai turisták százai rekedtek egy szigeten, akció indult a kimentésükre - számoltunk be róla tegnap. A jemeni Szokotrán rekedt turisták egy része szerdán és a mai nap repülőgépen elhagyta a szigetet, de még így is több százan, köztük egy magyar állampolgár is várja, hogy felkerülhessen a következő járatra. Olvasói beszámoló következik.

Az AFP francia hírügynökség helyi tisztségviselőkre hivatkozva kedden 416 ott rekedt turistáról adott hírt, köztük több mint 60 orosz állampolgárról. Daniel Drake cseh külügyi szóvivő pedig aznap közölte, hogy a prágai minisztériumnak jelenleg 27 cseh állampolgárról van tudomása Szokotrán. Olvasónk beszámolója alapján viszont ennél több lehet a valós szám, akár 600-700 turistáról is szó lehet.

A jemeni Yemenia Airways állami légitársaság kedden közölte, hogy közvetlen járatokat indít Szokotráról a szaúd-arábiai Dzsiddába. Eddig a légi összeköttetés az Egyesült Arab Emírségeken keresztül valósult meg a szigettel.

Olvasónk és egy helyi utazási iroda beszámolója alapján tegnap és a mai napon két gép elhagyta a szigetet, 179 és 170 fővel a fedélzeten. Eredetileg olyan sorrendben hagyták volna el a turisták a szigetet, amilyen sorrendben az elutazás időpontja is lett volna, de tegnap

"több utazási irodának a szervezői nagy mennyiségű készpénzzel jelentek meg a reptéren, ahol a saját ügyfeleik kimentését biztosították soron kívül." - számolt be róla az olvasónk.

Még több Globál

Ez ám a fordulat: egy 74 éve kiadott katonai parancs robbanthatja ki a háborút az USA és Dánia között

Trump bejelentette az „Aranyflottát”: ilyen hajókat még nem látott a világ, de van egy komoly bökkenő

"Akár rá is lőhetnének" az oroszok az amerikaiakra, elhangzott egy dátum a békével kapcsolatban - Háborús híreink csütörtökön

Ahogy arról korábban is már írtunk, a helyi hotelek és üzletek csak készpénzt fogadnak el. A pénzátutalásokhoz szükséges infrastruktúra csak korlátozottan elérhető és nagyon lassan működik. A kint tartózkodó magyar állampolgár azt is közölte, hogy az evakuálási járatra a jegyeket a turistáknak saját maguknak kellett készpénzben kifizetni, a készpénzszerzés a sziget infrastruktúráját tekintve viszont nem egyszerű. Utasonként 800 dollárt fizettek, de a bankjegyek kizárólag 2013 után kiadott, tökéletes állapotú dollárok lehettek.

Az eddigi gyakorlat alapján a kint ragadt turisták minden nap hajnalban kapnak értesítést arról, hogy aznap reggel felférnek-e a következő gépre. Olvasónk beszámolója alapján,

ha holnap is indulhat járat a szigetről, még az sem lesz elég arra, hogy minden turista elhagyhassa a szigetet.

A légitársaság irodájában azt az információt adták neki, hogy a holnapi gépen kívül még egy, de lehet, hogy két járatra is szükség lenne, azt azonban nem tudni, hogy ezek még a héten elindulhatnak-e.

A kijutott turisták egy része arról számolt be, hogy Szaúd-Arábia ingyenes vízumot biztosított a számukra négy napos időszakra.

A Saba helyi hírügynökség jelentése szerint is, 179 turista már elhagyta tegnap a szigetet. Az olasz külügyminisztérium közlése szerint 46 olasz állampolgár szállhatott fel az első gépre. A tárca szerint további 59 olasz még a szigeten van, őket a később induló utasszállítókkal evakuálják.

Jemen déli részén fellángoltak a harcok a kormányerők és a lázadók között, emiatt leállt a légi közlekedés, és emiatt rekedtek a turisták Szokotra szigetén.

A légtérzárat azóta már feloldották, de kizárólag a nemzeti légitársaság repül, akiknek korlátozott számban állnak rendelkezésre járatok a turisták mentésére.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Eldőlt Venezuela sorsa: leleplezte mestertervét az Egyesült Államok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility