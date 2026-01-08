Ez ám a fordulat: egy 74 éve kiadott katonai parancs robbanthatja ki a háborút az USA és Dánia között

Egy 1952-ben kiadott dán katonai direktíva előírja, hogy a dán katonáknak azonnal fel kell venniük a harcot parancsra várakozás nélkül, ha bárki megtámadja Dánia területét – még akkor is, ha az Egyesült Államok próbálná fegyverrel elfoglalni Grönlandot. A dán védelmi minisztérium megerősítette, hogy

az utasítás ma is hatályban van.

Az irányelv kimondja, hogy a katonáknak akkor is haladéktalanul harcba kell bocsátkozniuk, ha parancsnokaik nincsenek tisztában azzal, hogy hadüzenetre került sor. A szabályt azt követően fogadták el, hogy a náci Németország 1940 áprilisában megtámadta Dániát. Akkor részben összeomlottak a kommunikációs csatornák, és számos katonai egység bizonytalan volt abban, hogyan reagáljon.

A dokumentum azért került ismét a figyelem középpontjába, mert Donald Trump amerikai elnök többször is azzal fenyegette Dániát, hogy erővel szerzi meg Grönlandot, az autonóm sarkvidéki területet pedig az amerikai nemzetbiztonság szempontjából létfontosságúnak nevezte.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a héten kijelentette, hogy Grönland katonai úton történő megszerzésére tett kísérlet a NATO végét jelentené. "Ha az Egyesült Államok úgy dönt, hogy katonailag megtámad egy másik NATO-tagállamot, akkor mindennek vége" – fogalmazott a dán kormányfő.

Dánia és Grönland kormánya egyaránt elutasítja Trump vételi vagy területszerzési javaslatait. Koppenhága ugyanakkor üdvözölte, hogy a jövő héten tárgyalásokat tartanak az Egyesült Államokkal. A találkozót Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentette be szerdán, részletek közlése nélkül.

A grönlandi kormány megerősítette részvételét.

Semmit Grönlandról Grönland nélkül. Természetesen ott leszünk, mi kértük a találkozót

– mondta Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter.

A sziget lakosságának többsége inuit. Mintegy 56 ezren élnek a szigeten, amelynek nagyjából 80 százaléka az Északi-sarkkörön túl fekszik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio