  • Megjelenítés
Ez ám a fordulat: egy 74 éve kiadott katonai parancs robbanthatja ki a háborút az USA és Dánia között
Globál

Ez ám a fordulat: egy 74 éve kiadott katonai parancs robbanthatja ki a háborút az USA és Dánia között

Portfolio
Ma is hatályban van az az 1952-es dán katonai direktíva, amely előírja: a dán katonáknak parancs nélkül azonnal fel kell venniük a harcot minden támadóval szemben – akár amerikai csapatokkal is, ha azok megpróbálnák elfoglalni Grönlandot - közölte az euronews.

Egy 1952-ben kiadott dán katonai direktíva előírja, hogy a dán katonáknak azonnal fel kell venniük a harcot parancsra várakozás nélkül, ha bárki megtámadja Dánia területét – még akkor is, ha az Egyesült Államok próbálná fegyverrel elfoglalni Grönlandot. A dán védelmi minisztérium megerősítette, hogy

az utasítás ma is hatályban van.

Az irányelv kimondja, hogy a katonáknak akkor is haladéktalanul harcba kell bocsátkozniuk, ha parancsnokaik nincsenek tisztában azzal, hogy hadüzenetre került sor. A szabályt azt követően fogadták el, hogy a náci Németország 1940 áprilisában megtámadta Dániát. Akkor részben összeomlottak a kommunikációs csatornák, és számos katonai egység bizonytalan volt abban, hogyan reagáljon.

A dokumentum azért került ismét a figyelem középpontjába, mert Donald Trump amerikai elnök többször is azzal fenyegette Dániát, hogy erővel szerzi meg Grönlandot, az autonóm sarkvidéki területet pedig az amerikai nemzetbiztonság szempontjából létfontosságúnak nevezte.

Még több Globál

Európai turisták százai rekedtek egy szigeten - Egy magyar állampolgár is várja a kimentést

Trump bejelentette az „Aranyflottát”: ilyen hajókat még nem látott a világ, de van egy komoly bökkenő

"Akár rá is lőhetnének" az oroszok az amerikaiakra, elhangzott egy dátum a békével kapcsolatban - Háborús híreink csütörtökön

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a héten kijelentette, hogy Grönland katonai úton történő megszerzésére tett kísérlet a NATO végét jelentené. "Ha az Egyesült Államok úgy dönt, hogy katonailag megtámad egy másik NATO-tagállamot, akkor mindennek vége" – fogalmazott a dán kormányfő.

Dánia és Grönland kormánya egyaránt elutasítja Trump vételi vagy területszerzési javaslatait. Koppenhága ugyanakkor üdvözölte, hogy a jövő héten tárgyalásokat tartanak az Egyesült Államokkal. A találkozót Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentette be szerdán, részletek közlése nélkül.

A grönlandi kormány megerősítette részvételét.

Semmit Grönlandról Grönland nélkül. Természetesen ott leszünk, mi kértük a találkozót

– mondta Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter.

A sziget lakosságának többsége inuit. Mintegy 56 ezren élnek a szigeten, amelynek nagyjából 80 százaléka az Északi-sarkkörön túl fekszik.

Kapcsolódó cikkünk

Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?

Trump felpörgetné a katonai kiadásokat, tépik a védelmi részvényeket

Kiderült, mit lépne a NATO, ha Amerika tényleg megtámadja Grönlandot

Felfedték Trump kártyáit: így szerezheti meg Grönlandot az Egyesült Államok

Mégis mi lesz, ha Donald Trump tényleg megtámadja Grönlandot?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Eldőlt Venezuela sorsa: leleplezte mestertervét az Egyesült Államok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility