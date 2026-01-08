Felfedték Trump kártyáit: így szerezheti meg Grönlandot az Egyesült Államok

Donald Trump elnök az elmúlt napokban ismét elkezdett Grönland megszerzéséről beszélni: az egyik opció erre a katonai támadás – erről a Fehér Ház nyíltan beszél. Arról, hogy mi lehet, ha az USA megtámadja Grönlandot – és ezzel Dániát – itt írtunk:
A Guardian részletesen írt arról, hogy milyen, más opciói vannak Trumpnak a térség megszerzésére:
- Megvásárolni Grönlandot. Erre Harry S. Truman elnök tett már kísérletet 1946-ban – az akkori, 100 millió dolláros ajánlatot Dánia visszautasította. A mostani árcédula vélhetően ennél lényegesen nagyobb lenne, de a brit lap nem spekulál arról, pontosan milyen összegek jöhetnek szóba.
- Amerikához édesgetni Grönlandot pénzzel, befolyással és propagandával egészen addig, amíg a térség lakói úgy nem döntenek, önként csatlakoznak az USA-hoz. A Guardian ezt nem taglalja részletesen, de egy ilyen projekt alighanem évtizedeket venne igénybe, így bőven túlmutatna Donald Trump elnöki ciklusán, mire sikeres lenne – ha sikerül.
- Az Egyesült Államok szabad társulási egyezményt köthet Grönlanddal – ezzel a térség független marad, viszont az amerikai hadsereg védelmét fogja élvezni és előnyös feltételek mellett kereskedhet az USA-val. A britek szerint ez a legvalószínűbb formátum, hogy sikerrel járjanak Trump tervei.
- A meglévő egyezmények bővítése: az Egyesült Államok hadereje most is használhatja Grönland (Dánia) katonai bázisait, erre a megállapodásra lehet építeni további katonai képességet telepítését és a gazdasági együttműködés bővítését is.
A brit lap végső opcióként kitér Grönland katonai megszállására is: azzal kezdik az eszmefuttatást, hogy elvileg elég könnyen el tudná foglalni az Egyesült Államok a térséget, hiszen nem rendelkezik önálló haderővel. Ezután viszont dán szakértőket idéznek, akik azzal érvelnek, hogy az európai ország megerősítette jelenlétét a térségben és a védelemnek kedvező időjárási körülményekkel súlyos veszteségeket tudnának okozni az amerikai haderőnek.
A dán elemzők és politikusok feladata, hogy nyugtassák az ország közvéleményét a haderőbe vetett bizalom javítása érdekében – nem reális azonban, hogy Dánia meg tudná védeni Grönlandot az Egyesült Államok támadásával szemben, még más európai országok segítségével sem.
Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images
