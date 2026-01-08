Hatalmas katonai megállapodás készül a Közel-Keleten: ezzel veszélybe kerülhet az amerikai F-35A vadászgép vásárlása is

A két ország 2025-ben, a Katarban a Hamász vezetői ellen végrehajtott izraeli támadás után írt alá kölcsönös védelmi megállapodást, de voltak kérdőjelek, hogy ez pontosan mit jelenthet. Alig néhány hónappal később kirajzolódni látszik, hogy Rijád és Iszlámábád mindkét fél számára előnyös katonai húzásokban gondolkodhat. Az időzítés most sem véletlen. Szaúd-Arábia éppen katonai erejét demonstrálja az Egyesült Arab Emírségekkel szemben Jemenben, miközben Pakisztán jelentős fegyverüzletek megkötésére törekszik az arab államokkal, hogy javítsa a gazdasági helyzetét.
A Reuters értesülései szerint a felek akár egy négymilliárd dollár értékű megállapodásról is tárgyalnak. Ennek keretében
Szaúd-Arábia a Pakisztán és Kína által közösen gyártott JF-17-es vadászgépeket vásárolna.
A meglévő, mintegy kétmilliárd dollárnyi hitel átstrukturálása mellett további kétmilliárd dollárt költhetnek kapcsolódó felszerelésekre.
Pakisztán és Szaúd-Arábia régóta szoros kapcsolatot ápolnak. Az olajban gazdag királyság évtizedek óta pénzügyi mentőövet nyújt a forráshiányos dél-ázsiai országnak. Pakisztán katonatisztjei és tanácsadói hagyományosan képezték, támogatták és erősítették a szaúdi fegyveres erőket, a szaúdi pilóták jelentős része is pakisztáni származású.
Ez a pénzügyi támogatás az elmúlt évtizedben különösen látványossá vált, miközben Pakisztán sorozatos gazdasági válságokkal küzdött. 2018-ban Szaúd-Arábia hatmilliárd dolláros segélycsomagot jelentett be:
hárommilliárd dollárt a pakisztáni jegybankban helyezett el, további hárommilliárd dollár értékben pedig halasztott fizetéssel szállított kőolajat.
Az elmúlt nyolc évben Rijád folyamatosan megújította jegybanki betéteit, lehetővé téve Iszlámábád számára, hogy elkerülje a fizetésimérleg-válságot. Cserébe a királyság számíthat Pakisztán jól képzett haderejére és nemzetközileg elismert hírszerző szolgálatára.
A JF-17-esekről szóló tárgyalások mindkét ország részéről a térség geopolitikai átrendeződésére adott válaszként értelmezhetők. 2025 decemberében arról érkeztek hírek, hogy Pakisztán több mint négymilliárd dollár értékben kötött fegyverüzletet Halífa Haftar tábornok Líbiai Nemzeti Hadseregével, amely 16 darab JF-17-es repülőgép szállítását is tartalmazza.
BIG: Pakistan has struck a $4–4.6 billion arms deal with eastern Libya’s Libyan National Army, including JF-17 fighter jets and other air, land, and naval equipment.The deal, spread over about 2.5 years, would be one of Pakistan’s largest-ever weapons exports.Source: Reuters pic.twitter.com/K80rJSm07c https://t.co/K80rJSm07c— Clash Report (@clashreport) December 22, 2025
Pakisztán fegyverexportjának gyors bővítésére törekszik, kihasználva, hogy haditechnikája jól teljesített az Indiával májusban vívott, véres katonai összecsapásban. Szaúd-Arábia 2026 elején azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy szembeszállt az Emírségek jemeni szövetségesével, a Déli Átmeneti Tanáccsal. Elemzők szerint a szaúdi légierő kulcsszerepet játszott abban, hogy megállítsák a tanács kelet-jemeni előrenyomulását. Hírek szerint a szervezet már Áden kikötővárosából való kivonulásra készül.
Egyelőre nem világos, miként reagál a Trump-kormányzat a szaúdi JF-17-vásárlási szándékra.
Washington és Rijád jelenleg az Egyesült Államok legfejlettebbnek tartott harci gépe, az F-35-ös eladásáról tárgyal. Az amerikai hírszerzés több tisztviselője aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Trump olyan országnak adná el a gépeket, amely kínai fegyverrendszereket is használ.
Címlapkép forrása: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images
