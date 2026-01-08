  • Megjelenítés
Képek: olyan súlyos balesetet okozott a havazás, hogy honvédségi Wisentet kellett bevetni
Képek: olyan súlyos balesetet okozott a havazás, hogy honvédségi Wisentet kellett bevetni

Portfolio
Oldalára borult tartálykocsi mentéséhez használta tegnap hajnalban az egyik Wisent 2-es műszaki mentőjárművet a Magyar Honvédség – olvasható Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook-oldalán.

A műszaki mentő-vontató jármű január 7-én hajnalban a 81-es főúton, Vérteskethely térségében nyújtott segítséget, ahol

egy tartálykocsi megcsúszott az úton, keresztbe fordult, majd az oldalára borult.

A mentésben a honvédség mellett a tűzoltók is részt vettek.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter tegnap jelentette be, hogy a honvédség Wisent mentőjárművekkel és Leopard 2A4-es harckocsikkal segíti bajba jutott járművek mentését a hóhelyzet miatt – a harckocsik Miskolc, a műszaki gépek Veszprém térségébe indultak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

