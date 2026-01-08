  • Megjelenítés
Kiderült, mit lépne a NATO, ha Amerika tényleg megtámadja Grönlandot
Portfolio
Komolyan aggódnak az európai NATO-tagállamok amiatt, hogy Donald Trump amerikai elnök akár fegyverrel is megszerezné Dánia autonóm régióját, Grönlandot – a Newsweek arról közölt részletes cikket, mit tehet a katonai szövetség, ha az USA végül tényleg katonai támadást indít, vagy közel kerül ehhez.

A Newsweek négy lehetséges forgatókönyvet vázol fel arra az esetre, ha az Egyesült Államok tényleg megtámadja Grönlandot, vagy komolyan fontolóra vesz egy inváziót – egész pontosan a többi NATO-tagállam lehetséges válaszait boncolgatják.

  1. Az eszmefuttatás a katonai válaszlépések vizsgálatával kezdődik: a Newsweek viszont egy dán elemzőre hivatkozva megállapítja, hogy teljesen irreális az, hogy Dánia, illetve más európai országok tartós és hatékony védekező műveleteket, katonai válaszcsapást tudjanak támasztani az Egyesült Államokkal szemben, ha Amerika megpróbálja megszállni Grönlandot. Ennek a fő oka elsősorban az, hogy jelenleg is az amerikai katonai jelenlét a legnagyobb a térségben.
  2. A legvalószínűbb forgatókönyv a Newsweeknek nyilatkozó elemzők szerint az lenne, hogy a NATO tagállamai megpróbálják diplomáciai eszközökkel, nyomásgyakorlással elérni, hogy Grönland ügyében valamilyen kompromisszumos megoldás szülessen, a NATO ne essen szét teljesen a legerősebb tagállam támadása miatt.
  3. Egy másik vélemény szerint az európai országok elkezdhetnének a kontinensen állomásozó amerikai csapatokon keresztül nyomást gyakorolni az USA-ra: például blokkolhatnák a kikötőket, reptereket az amerikai utánpótlást szállító gépek elől, elkezdhetnének jelentős „bérleti díjakat” behajtani az amerikaiakon különféle katonai objektumok használata miatt, akár ki is dobhatnák Európából az amerikai csapatokat. Ez az egész azért valószínűtlen, mert Oroszország katonai fenyegetése miatt Európának szüksége van az amerikai védelemre.
  4. Elkezdhetnék tervezni a NATO jövőjét az Egyesült Államok nélkül.

Címlapkép forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images

