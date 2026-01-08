  • Megjelenítés
Macron szerint a Trump-kormányzat hátat fordít Amerika szövetségeseinek
Macron szerint a Trump-kormányzat hátat fordít Amerika szövetségeseinek

Emmanuel Macron francia elnök éves külpolitikai beszédében élesen bírálta a Trump-kormányzatot, amiért szerinte hátat fordít szövetségeseinek, és szembemegy a korábban általa is hirdetett, szabályokon alapuló nemzetközi renddel - tudósított a Politico.

Macron példaként említette a venezuelai Nicolás Maduro megbuktatásának kezelését, valamint azt az amerikai felvetést, hogy az Egyesült Államok esetleg annektálná Grönlandot.

A francia államfő szerint az Egyesült Államok "beágyazott nagyhatalom", amely fokozatosan eltávolodik bizonyos szövetségeseitől, és lerázza magáról azokat a nemzetközi szabályokat, amelyeket egykor maga is népszerűsített. Úgy fogalmazott, hogy

ma a nagyhatalmak vetélkedésének világában élünk, amelyben erős a kísértés a világ befolyási övezetekre történő felosztására.

Macron szerint Washington a Monroe-elv logikája mentén igyekszik dominálni a nyugati féltekét. Ugyanakkor elismerően szólt a francia elnök az Egyesült Államok diplomáciai erőfeszítéseiről az ukrajnai háború lezárása érdekében.

A francia elnök korábban kritikákat kapott Maduro bukására adott visszafogott reakciójáért. Online üzenetében azt írta, hogy Venezuela "örülhet" távozásának, de nem tért ki arra, sértette-e az eljárás a nemzetközi jogot. Mostani beszédében általánosabban fogalmazva az Egyesült Államokat azzal vádolta, hogy

a kereskedelemben és "a biztonság bizonyos elemei" terén megszegi a szabályokat.

Macron szerint a közvéleményben mindennapos kérdésként jelenik meg, vajon "megszállják-e Grönlandot", vagy Kanada az Egyesült Államok 51. tagállamává válik-e. Bár Venezuelát név szerint nem említette, Párizs számára Caracas és Grönland helyzete is kiemelt jelentőségű. Franciaország ugyanis aktívan részt vesz abban, hogy közös európai választ dolgozzanak ki az amerikai fenyegetésekre a dán fennhatóság alatt álló, önkormányzattal rendelkező sziget ügyében.

A francia elnök szerint Európának az "új gyarmatosítás" elutasításával kell reagálnia:

növelnie kell a kontinens stratégiai autonómiáját,

és kevésbé szabad függnie az Egyesült Államoktól és Kínától. Ezt az üzenetet évek óta hangoztatja, de mostani felhívása könnyen hiteltelennek tűnhet azoknak az európai partnereknek a szemében, akik Macron belpolitikai gyengesége miatt aggódnak.

Macron elnökségének utolsó teljes naptári évét gyenge közvélemény-kutatási adatokkal és megosztott parlamenttel kezdte meg. Vezető szerepét tovább gyengítik a Párizsban tiltakozó francia gazdák, akik az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti szabadkereskedelmi megállapodás ellen demonstrálnak. A latin-amerikai egyezmény rendkívül népszerűtlen Franciaországban, de Párizs várhatóan nem tudja majd megakadályozni jóváhagyását az uniós tagállamok pénteki szavazása előtt.

Macron beszédében hangsúlyozta, hogy Európának meg kell védenie határait olyan kereskedelmi megállapodásokkal, amelyek erősebb védzáradékokat és úgynevezett tükörzáradékokat tartalmaznak, vagyis az importárukra ugyanazokat a követelményeket írják elő, mint amelyeket az uniós termelőknek kell teljesíteniük. Úgy fogalmazott: ha szigorú szabályokat követelnek meg az európai termelőktől, miközben a piacot megnyitják olyan országok előtt, amelyek nem tartják be ugyanezeket a normákat, azzal elveszítik a gazdák támogatását. "

A józan ész azt diktálja, hogy meg kell hallgatnunk őket

– tette hozzá.

Címlapkép forrása: Tom Nicholson/Getty Images

