Macron szerint a Trump-kormányzat hátat fordít Amerika szövetségeseinek

Macron példaként említette a venezuelai Nicolás Maduro megbuktatásának kezelését, valamint azt az amerikai felvetést, hogy az Egyesült Államok esetleg annektálná Grönlandot.
A francia államfő szerint az Egyesült Államok "beágyazott nagyhatalom", amely fokozatosan eltávolodik bizonyos szövetségeseitől, és lerázza magáról azokat a nemzetközi szabályokat, amelyeket egykor maga is népszerűsített. Úgy fogalmazott, hogy
ma a nagyhatalmak vetélkedésének világában élünk, amelyben erős a kísértés a világ befolyási övezetekre történő felosztására.
Macron szerint Washington a Monroe-elv logikája mentén igyekszik dominálni a nyugati féltekét. Ugyanakkor elismerően szólt a francia elnök az Egyesült Államok diplomáciai erőfeszítéseiről az ukrajnai háború lezárása érdekében.
A francia elnök korábban kritikákat kapott Maduro bukására adott visszafogott reakciójáért. Online üzenetében azt írta, hogy Venezuela "örülhet" távozásának, de nem tért ki arra, sértette-e az eljárás a nemzetközi jogot. Mostani beszédében általánosabban fogalmazva az Egyesült Államokat azzal vádolta, hogy
a kereskedelemben és "a biztonság bizonyos elemei" terén megszegi a szabályokat.
Macron szerint a közvéleményben mindennapos kérdésként jelenik meg, vajon "megszállják-e Grönlandot", vagy Kanada az Egyesült Államok 51. tagállamává válik-e. Bár Venezuelát név szerint nem említette, Párizs számára Caracas és Grönland helyzete is kiemelt jelentőségű. Franciaország ugyanis aktívan részt vesz abban, hogy közös európai választ dolgozzanak ki az amerikai fenyegetésekre a dán fennhatóság alatt álló, önkormányzattal rendelkező sziget ügyében.
A francia elnök szerint Európának az "új gyarmatosítás" elutasításával kell reagálnia:
növelnie kell a kontinens stratégiai autonómiáját,
és kevésbé szabad függnie az Egyesült Államoktól és Kínától. Ezt az üzenetet évek óta hangoztatja, de mostani felhívása könnyen hiteltelennek tűnhet azoknak az európai partnereknek a szemében, akik Macron belpolitikai gyengesége miatt aggódnak.
Macron elnökségének utolsó teljes naptári évét gyenge közvélemény-kutatási adatokkal és megosztott parlamenttel kezdte meg. Vezető szerepét tovább gyengítik a Párizsban tiltakozó francia gazdák, akik az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti szabadkereskedelmi megállapodás ellen demonstrálnak. A latin-amerikai egyezmény rendkívül népszerűtlen Franciaországban, de Párizs várhatóan nem tudja majd megakadályozni jóváhagyását az uniós tagállamok pénteki szavazása előtt.
Macron beszédében hangsúlyozta, hogy Európának meg kell védenie határait olyan kereskedelmi megállapodásokkal, amelyek erősebb védzáradékokat és úgynevezett tükörzáradékokat tartalmaznak, vagyis az importárukra ugyanazokat a követelményeket írják elő, mint amelyeket az uniós termelőknek kell teljesíteniük. Úgy fogalmazott: ha szigorú szabályokat követelnek meg az európai termelőktől, miközben a piacot megnyitják olyan országok előtt, amelyek nem tartják be ugyanezeket a normákat, azzal elveszítik a gazdák támogatását. "
A józan ész azt diktálja, hogy meg kell hallgatnunk őket
– tette hozzá.
Címlapkép forrása: Tom Nicholson/Getty Images
Macron szerint a Trump-kormányzat hátat fordít Amerika szövetségeseinek
Újra erős a kísértés a világ befolyási övezetekre történő felosztására.
Megjött a figyelmeztetés: idén ütnek be igazán Trump vámjai
És a geopolitikai bizonytalanságok sem segítenek.
Megszavazták: nem vethet be csak úgy katonai akciókat a jövőben Trump
A kongresszus jóváhagyását kell kérnie.
Adócsalási botrány az európai bankoknál: hatalmas összeget fizetnek be Franciaországnak
Az HSBC fárad az adófizetői kasszához.
Csapás ért egy belvárosi kávézót, a Krímben erősít Oroszország
Andrijivka továbbra is ukrán ellenőrzés alatt áll - közölték az ukránok.
Valami készül Kínában; és ebből még pénzünk is lehet
Üzent a kínai párt és senki nem figyel.
Havazás: fennakadások vannak két fontos vasútvonaton
Felsővezeték-szakadás és váltóhiba.
Bekövetkezett Elon Musk egyik rémálma Las Vegasban
Kínai robotok lepték el a technológiai megashow-t.
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Otthon Start: mit okozna, ha eltörölnék a támogatott lakáshitelt?
Az MNB lakáshitel statisztikái alapján 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok novemberben. Ezen összegből 222,64 milliárd forint kapcsolódott valamilyen támogatott k
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?