Mégis mi lesz, ha Donald Trump tényleg megtámadja Grönlandot?

Az amerikai haderő elsöprően sikeres, Venezuela elleni hadműveletét követően a Fehér Ház ura, Donald Trump, ismét elkezdett Grönland meghódításáról álmodozni. Bár mérlegelik a térség megvásárlását és valamilyen különleges egyezmény aláírását megosztott ellenőrzésről, az Egyesült Államok nyíltan kommunikál arról, hogy opció Grönland katonai megszállása - ezzel egy NATO-szövetséges, Dánia megtámadása. Ha Amerika valóban megtámadná Dániát, az így is egyre ingatagabb lábakon álló világháború utáni nemzetközi jogrend végleges pofont kapna, a NATO pedig alighanem megszűnne létezni. Nézzük meg, miért ennyire fontos Grönland az USA-nak és mi történne, ha az Egyesült Államok valóban meg akarná szállni a területet.

Miért is olyan fontos Grönland Trumpnak?

Donald Trump elnök még tavaly tavasszal kezdett el először arról beszélni, hogy az Egyesült Államok igényt tart a szövetséges Dánia külső területére, Grönlandra, elsősorban biztonsági, nemzetvédelmi okokra hivatkozva.

Miután az amerikai haderő egy grandiózus hadművelet során elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt, a téma ismét napirendre került: Katie Miller, Trump helyettes kabinetfőnökének felesége posztolt X-re egy képet, ahol Grönlandot láthattuk amerikai zászló alatt, azzal a felirattal, hogy "SOON," vagyis hamarosan.

A következő napokban a Fehér Ház lényegében nyíltan bejelentette, hogy ismét Grönland megszerzéséről kezdtek el egyeztetni az USA katonai és politikai vezetői -

a terület csatlakozni fog az USA-hoz, ha máshogy nem megy, katonai eszközökkel,

Az Egyesült Államok hivatalosan "nemzetbiztonsági érdekre" hivatkozva akarja megszerezni Grönlandot, de a kérdés ennél összetettebb, nagyjából a következő okokban keresendő:

A sarkkörök olvadása miatt a térség fontos hajózási, kereskedelmi útvonallá válhat. A térségből ellenőrizni lehet más, rivális országok, elsősosorban Oroszország tevékenységét. Kína és Oroszország szemet vetett a régióra. Grönland nyersanyagokban gazdag terület: ritkatföldfémeket, uránt és olajat, gázt tartalmaz.

Mi történik, ha Amerika tényleg megtámad egy másik NATO-tagot?

Grönland hivatalosan Dánia autonóm régiója, az európai ország pedig NATO-tag, vagyis az Egyesült Államok szövetségese.

A NATO esszenciáját az úgynevezett ötödik cikkely adja: az alapszerződés ezen passzusa előírja, hogy ha egy NATO-tagállamot támadás ér, ez egyenértékű azzal, mintha a szövetség összes tagállamát megtámadták volna. A szövetség tagállamainak pedig együttes erővel a megtámadott állam védelmére kell kelnie.

Széleskörű konszenzus van arról, hogy az ötös cikkely tartalma elsősorban külső támadásra értendő.

A NATO alapszerződése nem foglalkozik explicit módon azzal a lehetőséggel, hogy mi lesz akkor, ha egy NATO-országot egy másik NATO-ország támad meg.

Régóta dilemma ez elsősorban Törökország és Görögország viszonylatában, a két mediterrán országnak ugyanis számos vitás kérdése van egymással, területvitájuk van például az Égei-tenger egyes részei, szigetei, illetve Ciprus kapcsán is. A legtöbb szakértő szerint egy NATO-n belüli háborúnak Ankara és Athén közt van a legnagyobb esélye.

Függetlenül attól, hogy nincs ez szigorúan definiálva, a NATO tagállamainak közelmúltbeli dinamikája kapcsán nagyjából látni lehet, mi történne, ha két „kisebb” NATO-tagállam háborúba menne egymással.

A szövetség legtöbb tagja kérdés nélkül a megtámadott ország mellé állna: szankciókkal, fegyverszállításokkal, akár nyílt katonai beavatkozással megpróbálnák kikényszeríteni, hogy a támadó ország hagyjon fel a katonai műveletekkel. Mindemellett az agresszor államot egész biztosan kidobnák a NATO-ból.

Az Egyesült Államok viszonylatában vizsgálni a dolgokat egy kicsit már nehezebb kérdés, hiszen

az Egyesült Államok toronymagasan a NATO legerősebb állama, a legtöbb NATO-tagállam területén jelenleg is tartózkodnak amerikai katonák, a legtöbb NATO-tagállam nagyban támaszkodik az Egyesült Államokból beszerzett fegyverekre, különösen high-tech eszközök, mint drónok, vadászbombázók vagy rakéta-sorozatvetők területén.

Ha Amerika megtámadna egy másik NATO-országot, a szövetség létezése lényegében értelmét vesztené: alapjaiban omlana össze a transzatlanti kapcsolatok rendszere és nem lenne értelme tovább működtetni jelen formájában az ennek keretet adó NATO-t sem.

Az szinte biztosra vehető, hogy a széteső NATO után kétféle csoportba tömörülnének a volt tagállamok:

azok az országok, melyek úgy látják, szembe kell szállni az Egyesült Államok katonai agressziójával, hiszen, ha nem teszik ezt, Washington őket is fenyegeti, megtámadja majd, területeket akar elrabolni tőlük.

hiszen, ha nem teszik ezt, Washington őket is fenyegeti, megtámadja majd, területeket akar elrabolni tőlük. Azok az országok, amelyek nem akarnak, nem mernek szembe szállni az USA-val: többre értékelik a Washingtonnal ápolt kapcsolatot, mint az amerikai katonai agresszió geopolitikai kockázatait.

Feltételezhető egyébként, hogy az erősebb nyugat-európai NATO-országok és talán Kanada az előbbi csoportba tömörülne, megteremtve ezzel egy „új NATO” alapjait.

Az is feltételezhető, hogy Grönland miatt nem mennének háborúba akár a jelenlegi, akár az „új NATO” tagjai az Egyesült Államokkal.

El tudja foglalni Amerika Grönlandot?

Grönland hatalmas terjedelme és extrém időjárási körülményei miatt lehet, hogy első blikkre kihívásos célpontnak tűnik. Télen olykor -20, -30 fok alá csökken a hőmérséklet, az emberek mellett a modern fegyverek lelkét adó elektronika sem biztos, hogy ezt a terhelést hosszú távon kibírja.

Ahhoz viszont, hogy az Egyesült Államok megszállja Grönlandot, nem kell négyzetméterről négyzetméterre, árokról árokra végig harcolnia 2,16 millió négyzetkilométernyi területet. Nem kell leküzdeniük egy ellenséges haderőt. Nem kell minden sarokba állítani egy katonát, hogy felügyeljék a régiót gerillatevékenység miatt.

Ha az USA meg akarja szállni Grönlandot, elég egy-két különleges műveleti zászlóaljat bedeszantoltatni a térség népességi központjaiba. Ezek alig párezres lélekszámú kisvárosok, melyek elfoglalása és megtartása nem jelenthet gondot. Grönland fővárosában, Nuukban kb. 18 ezer ember él, kisebb a lakossága, mint Fótnak. Az amerikai különleges erők landolnak Grönland városaiban egy-két helikopterrel. Őrizetbe veszik a térség vezetőit, elkobozzák a lakosság fegyvereit, felállítanak pár ellenőrzőpontot.

24 óra alatt el tudják foglalni az egész térséget.

Grönland nem rendelkezik saját haderővel. A térségben összesen két katonai bázis van, ráadásul mindkettőt amerikai katonák (társ-)üzemeltetik a dán haderő párszáz fős jelenléte mellett. Nincsenek a térségben az amerikai légierőre veszélyt jelentő légvédelmi rendszerek sem, így egy deszantos művelet nagyon könnyen, gyakorlatilag ellenállás nélkül sikerülne. Érdemi gerillatevékenységre sem kell készülni, mivel Dánia fegyvertartási szabályai rendkívül szigorúak: néhány vadászon kívül senkinek nincs a térségben fegyvere.

Lehet, hogy Amerika Dánia elleni támadása összedöntené a NATO-t és több európai ország is összeállna, hogy erővel szerezzék vissza Grönlandot, de mire egy érdemi katonai művelet megszervezése megtörténne, már réges-rég amerikai zászló lobogna Grönland felett.

Amerika a térséget nagyon könnyen biztosítani tudja egy esetleges ellentámadással szemben is: amerikai hadihajók vonulnak fel a tengereken, a légierő folyamatosan monitorozza a tengerészeti tevékenységet, emellett légvédelmi rendszerek tömegét tudja az USA telepíteni a fontosabb népességi központok köré. Amerika rendelkezik jelenleg a világ legütőképesebb légierejével és haditengerészetével is – két olyan képességgel, mellyel messze meghaladják akár Európa egyesített erejét.

Extrém valószínűtlen, hogy ennek tudtában Európa országai hadat üzennének Amerikának és megpróbálnának partra szállni Grönlandon.

Amerika tehát nagyon könnyen el tudná foglalni és meg is tudná tartani Grönlandot, egy ilyen lépés azonban visszafordíthatatlan törést hozna a második világháború vége óta fennálló transzatlanti szövetségi rendszerekben és semleges országok Amerikába vetett bizalmát is rombolná. Európa nagy része (és talán Kanada) végleg megszakítaná a kapcsolatot az USA-val, ez pedig gazdasági és védelempolitikai szempontból is komoly űrt hagyna mindkét oldalon.

Erősen kérdés, hogy Grönland, legyen szó akár nemzetbiztonsági, akár gazdasági érdekekről, ér-e ennyit Amerikának. Valószínűleg nem - Trump csapata a "katonai opció" állandó emlegetését csak tárgyalási technikának használja.

