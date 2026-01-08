  • Megjelenítés
Moszkva egyértelművé tette, mi lesz, ha európai katonákat telepítenek Ukrajnába
Globál

Moszkva egyértelművé tette, mi lesz, ha európai katonákat telepítenek Ukrajnába

Portfolio
Megszólalt Marija Zaharova, orosz külügyi szóvivő megszólalt azzal kapcsolatban, hogy mivel járhat, ha az európai hatalmak katonai csapatokat telepítenek Ukrajnába – számolt be a News.ru.

Nyugati csapatok és katonai infrastruktúra ukrán területre telepítését közvetlen beavatkozásnak fogják tekinteni, amely veszélyezteti Oroszország biztonságát

– jelentette ki Zaharova.

A szóvivő kifejtette, hogy szerinte a katonák telepítése veszélyezteti a biztonságot más európai országokban is. Hozzátette, hogy szerinte a tettre készek koalíciója és Ukrajna által közösen készített terv valójában nem a konfliktus békés rendezését szolgálja, hanem Kijev és szövetségesei militarizálásáról szól. Kitért Hrisztia Freeland volt kanadai külügyminiszter elnöki tanácsadóvá való kinevezésére is, ami szerinte egyértelműen kijelöli az ideológiai útvonalat az országban. Mondandóját azzal támasztott alá, hogy szerinte Freeland nagyapja a második világháborúban lapot adott ki.

Volodimir Zelenszkij december 8-án arról posztolt a közösségi médiában, hogy a béketerv készen áll a legmagasabb szintű hitelesítésre Donald Trump amerikai elnökkel. Korábban az Egyesült Államok több javaslatot is kidolgozott az orosz-ukrán háború lezárására, de ezek egyike sem nyerte el mindkét fél tetszését. Moszkva továbbra is azt követeli, hogy a teljes Donbasz területét megkapja, ennek átadására Kijev nem hajlandó, bár arról a felvetésről már esett szó nyilvánosan, hogy Donyeck megye jelenleg ukrán kézen maradó része semleges zónává alakuljon.

Még több Globál

Európai turisták százai rekedtek egy szigeten - Egy magyar állampolgár is várja a kimentést

Ez ám a fordulat: egy 74 éve kiadott katonai parancs robbanthatja ki a háborút az USA és Dánia között

Trump bejelentette az „Aranyflottát”: ilyen hajókat még nem látott a világ, de van egy komoly bökkenő

Kapcsolódó cikkünk

"Akár rá is lőhetnének" az oroszok az amerikaiakra, elhangzott egy dátum a békével kapcsolatban - Háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Alex Nicodim/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Eldőlt Venezuela sorsa: leleplezte mestertervét az Egyesült Államok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility