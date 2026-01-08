Nyugati csapatok és katonai infrastruktúra ukrán területre telepítését közvetlen beavatkozásnak fogják tekinteni, amely veszélyezteti Oroszország biztonságát
– jelentette ki Zaharova.
A szóvivő kifejtette, hogy szerinte a katonák telepítése veszélyezteti a biztonságot más európai országokban is. Hozzátette, hogy szerinte a tettre készek koalíciója és Ukrajna által közösen készített terv valójában nem a konfliktus békés rendezését szolgálja, hanem Kijev és szövetségesei militarizálásáról szól. Kitért Hrisztia Freeland volt kanadai külügyminiszter elnöki tanácsadóvá való kinevezésére is, ami szerinte egyértelműen kijelöli az ideológiai útvonalat az országban. Mondandóját azzal támasztott alá, hogy szerinte Freeland nagyapja a második világháborúban lapot adott ki.
Volodimir Zelenszkij december 8-án arról posztolt a közösségi médiában, hogy a béketerv készen áll a legmagasabb szintű hitelesítésre Donald Trump amerikai elnökkel. Korábban az Egyesült Államok több javaslatot is kidolgozott az orosz-ukrán háború lezárására, de ezek egyike sem nyerte el mindkét fél tetszését. Moszkva továbbra is azt követeli, hogy a teljes Donbasz területét megkapja, ennek átadására Kijev nem hajlandó, bár arról a felvetésről már esett szó nyilvánosan, hogy Donyeck megye jelenleg ukrán kézen maradó része semleges zónává alakuljon.
Címlapkép forrása: Alex Nicodim/Anadolu via Getty Images
