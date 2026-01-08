Trump vezeti a tizenöt világvezető testületét: történelmi bejelentés várható a konfliktuszóna újjáépítéséről

A testületet maga Trump vezeti majd, és mintegy tizenöt világvezető vesz részt benne. A bizottság feladata a létrehozandó palesztin technokrata kormány munkájának felügyelete, valamint a gázai újjáépítési folyamat irányítása lesz.

A tervek szerint többek között

az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Olaszország, Szaúd-Arábia, Katar, Egyiptom és Törökország is képviselteti magát a testületben.

Amerikai tisztségviselők ugyanakkor jelezték, hogy a koncepció még módosulhat más külpolitikai fejlemények – például a venezuelai helyzet vagy az orosz–ukrán béketárgyalások alakulása – függvényében.

A bizottság helyszíni képviseletét Nyikolaj Mladenov, az ENSZ korábbi közel-keleti különmegbízottja látja majd el. Mladenov ezen a héten Izraelben tárgyal Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel és más tisztségviselőkkel a bejelentés előkészítéseként.

A bejelentés előmozdítását segítette, hogy Netanjahu a múlt heti Trump-találkozón beleegyezett a megállapodás második szakaszába történő továbblépésbe.

A Békebizottság első ülésére a hónap végén, a davosi Világgazdasági Fórumon kerülhet sor.

