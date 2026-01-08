Zelenszkij január 7-én nyilatkozott az újságíróknak, amikor ismét felszólította Washingtont, hogy éljen befolyásával, valamint gazdasági és politikai eszközeivel Oroszország rákényszerítésére egy igazságos békemegállapodás elfogadására.

Az ukrán elnök szerint az Egyesült Államoknak minden lehetősége megvan arra, hogy erőteljesen nyomást gyakoroljon Moszkvára, és ha komolyan akarja, képes megtalálni a megfelelő eszközöket és módszereket ehhez.

Példaként a nemrégiben végrehajtott venezuelai akciót említette, és féltréfásan azt javasolta, hogy az amerikaiak valami hasonlót tehetnének Ramzan Kadirov csecsen vezetővel is,

akit gyilkosként jellemzett, hozzátéve, hogy egy ilyen lépés talán Vlagyimir Putyint is elgondolkodtatná.

Megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy az Egyesült Államok nagyszabású katonai műveletet hajtott végre Venezuelában, amely Moszkva egyik szövetségesének számít. A hadművelet hivatalos célja a rezsimváltás és az ország hatalmas olajtartalékai feletti ellenőrzés megszerzése volt. Nicolás Madurót és feleségét az Egyesült Államokba szállították, ahol kábítószer-terrorizmussal összefüggő összeesküvés és egyéb bűncselekmények miatt emeltek vádat ellenük.

Kadirov 2007 óta irányítja a Kremlhez hű Csecsen Köztársaságot, és rendszeresen Putyin katonájának nevezi magát. Az általa vezetett régiót az emberi jogi szervezetek a világ egyik legveszélyesebb térségeként tartják számon, ahol mindennaposak az eltűnések, a kínzások és a bírósági eljárás nélküli kivégzések.

