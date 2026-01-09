Beváltotta Putyin a fenyegetését: úgy néz ki, kilőtték az oroszok a rettegett Oresnyik-rakétát Ukrajnára

A célpont egy gáztározó volt Sztrjij térségében, a Nyugat-Ukrajnában található Lviv mellett. Nem megerősített források szerint az egész megyében problémák léptek fel a gázellátással kapcsolatosan a támadást követően.
BREAKING:After the Russian Oreshnik IRBM strike, local media report that there is “almost no gas” in Lviv Oblast. Earlier reports indicated that the Oreshnik hit a strategic underground gas storage facility in the city of Stryi, Lviv region.The facility is located 66 km… pic.twitter.com/hNS9zck1K8 https://t.co/hNS9zck1K8— Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026
Oroszország eddig egyszer használt csak Oresnyik-rakétát, Dnyipró városa ellen, 2024 novemberében.
Azóta rendszeresen fenyegetőznek a fegyver bevetésével Ukrajna ellen, a mostani döntés vélhetően összefüggésben van a tavalyi, novgorodi elnöki rezidencia elleni támadással (ha tényleg történt ilyen), de az is lehet, hogy Moszkva nyomást akar gyakorolni Kijevre, hogy minél hamarabb fogadják el az Ukrajna számára előnytelen területveszteséggel járó békefeltételeket.
Russia struck the western Ukrainian city of Lviv tonight with an Oreshnik intermediate range ballistic missile (IRBM).New footage of the Russian reentry vehicles hitting a Ukrainian target. pic.twitter.com/4D9QhOmFfh https://t.co/4D9QhOmFfh— OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 8, 2026
Az Oresnyik egy közepes hatótávolságú hiperszonikus rakétarendszer, MIRV robbanófejjel van felszerelve, ami azt jelenti, hogy egy hordozórakéta egyszerre több robbanófejet is célba tud juttatni. Elfogását a rakéta sebessége, konfigurációja és irányváltoztatási képessége jelentősen megnehezíti.
Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images
