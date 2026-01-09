  • Megjelenítés
Beváltotta Putyin a fenyegetését: úgy néz ki, kilőtték az oroszok a rettegett Oresnyik-rakétát Ukrajnára
Beváltotta Putyin a fenyegetését: úgy néz ki, kilőtték az oroszok a rettegett Oresnyik-rakétát Ukrajnára

Nagyon úgy fest, hogy Oresnyik típusú közepes hatótávolságú rakétát lőtt ki az orosz haderő Lviv térségére ma hajnalban – erről több felvétel is megjelent a közösségi médiában.

A célpont egy gáztározó volt Sztrjij térségében, a Nyugat-Ukrajnában található Lviv mellett. Nem megerősített források szerint az egész megyében problémák léptek fel a gázellátással kapcsolatosan a támadást követően.

Oroszország eddig egyszer használt csak Oresnyik-rakétát, Dnyipró városa ellen, 2024 novemberében.

Azóta rendszeresen fenyegetőznek a fegyver bevetésével Ukrajna ellen, a mostani döntés vélhetően összefüggésben van a tavalyi, novgorodi elnöki rezidencia elleni támadással (ha tényleg történt ilyen), de az is lehet, hogy Moszkva nyomást akar gyakorolni Kijevre, hogy minél hamarabb fogadják el az Ukrajna számára előnytelen területveszteséggel járó békefeltételeket.

Az Oresnyik egy közepes hatótávolságú hiperszonikus rakétarendszer, MIRV robbanófejjel van felszerelve, ami azt jelenti, hogy egy hordozórakéta egyszerre több robbanófejet is célba tud juttatni. Elfogását a rakéta sebessége, konfigurációja és irányváltoztatási képessége jelentősen megnehezíti.

