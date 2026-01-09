  • Megjelenítés
Diplomáciai bomba robbant: berendelték a magyar nagykövetet Lengyelországban
Bekérette a lengyel külügyminisztérium a magyar nagykövetet, miután Budapest menedékjogot adott két, egyelőre azonosítatlan lengyel állampolgárnak, tovább élezve a két ország közötti feszültséget – számolt be a Reuters.

A VSquare hírlevél csütörtökön arról számolt be, hogy a magyar brüsszeli delegáció levélben értesítette a többi uniós tagállam képviselőit a döntésről. A lengyel médiában is megjelent dokumentum nem nevezi meg a két személyt, és azt sem részletezi, pontosan milyen okok miatt kaptak menedékjogot.

A lengyel külügyminisztérium viszont pénteken így is berendelte a magyar nagykövetet, miután a magyar hatóságok menedékjogot adtak két, egyelőre azonosítatlan lengyel állampolgárnak.

Maciej Wewior, a lengyel külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy Varsó hivatalosan is kifogást emel a magyar döntés miatt. A magyar kormány egyelőre nem válaszolt az ügyben érkező megkeresésekre a Reutersnek

Magyarország már 2024-ben is feszült helyzetbe került Lengyelországgal, amikor menedékjogot adott Marcin Romanowskinak, a korábbi Jog és Igazságosság (PiS) kormány volt igazságügyi miniszterhelyettesének. A lengyel ügyészség közpénzek hűtlen kezelésével vádolja Romanowskit, aki tagadja a vádakat.

Novemberben Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter, a PiS egyik kulcsfigurája úgy döntött, hogy Budapesten marad, miután a lengyel parlament megfosztotta mentelmi jogától, hogy hasonló vádak miatt bíróság elé állíthassák. A lengyel sajtó azt találgatja, hogy Ziobro szintén menedékjogot kérhet Magyarországon.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

