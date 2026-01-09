Egyre durvább a helyzet Iránban: radikális új eszközhöz nyúltak a hatásógok, de az ellenzék megállíthatatlan

Nemzetközi internetmegfigyelő csoportok szerint csütörtök estére gyakorlatilag teljes internettilalom lépett életbe Iránban. A hatóságok már korábbi tiltakozási hullámok idején is éltek ezzel az eszközzel:

így próbálják elszigetelni egymástól a helyi megmozdulásokat, és megakadályozni, hogy az erőszakról készült felvételek kiszivárogjanak az országból.

A demonstrációk eredetileg gazdasági követelések mentén indultak Iránban, de gyorsan politikai tartalmat kaptak. Több nagyvárosban, köztük Teheránban is Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vezetője ellen skandáltak jelszavakat a tüntetők.

A kormányzat láthatóan nehezen birkózik meg a már tizenkét napja tartó tiltakozásokkal, és a vezetésen belül is egymásnak ellentmondó nyilatkozatok születnek. Maszúd Pezseskian elnök békülékeny hangot ütött meg, hangsúlyozva, hogy foglalkozni kell a tüntetők követeléseivel. A keményvonalas vezetők ezzel szemben fenyegető üzeneteket küldenek. Irán főügyésze, Gholámhoszein Mohszeni-Edzsei kijelentette: nem lesz irgalom azokkal szemben, akik szerinte "az iszlám köztársaság ellen dolgozó ellenséget" segítik.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images