Elindult Putyin megtorlása: kilőtték az Oresnyiket, vallott Ukrajna a károkról

Oroszország ma reggel átfogó támadást hajtott végre Ukrajna ellen: az orosz védelmi minisztérium nyíltan bejelentette, hogy a kombinált csapás válasz az állítólagos, Putyin elnök novgorodi rezidenciája ellen indított támadásra.
Az Oresnyik MIRV-robbanófejű rakéta egy gáztározót robbantott fel Lviv megyében:
ukrán hatóságok szerint 370 háztartás maradt gázellátás nélkül.
A hatóságok közölték: súlyosabb kár is keletkezhetett volna, viszont rendeltetésszerűen működtek azok a biztonsági rendszerek, melyeket az üzemrendszerbe építettek. A károk javítása elkezdődött, a teljes gázellátás várhatóan hamarosan újraindul.
Emellett a légierő jelentése szerint
242 Sahed / Gerbera drónt, 13 Iszkander hiperszonikus rakétát és 22 Kalibr cirkálórakétát is kilőttek Ukrajnára az orosz erők.
A támadás nagy részét állítólag elhárították, viszont Kijevet közvetlen találat érte.
Az incidensnek eddig négy halottja és legalább 25 sérültje van, a károk felmérése még folyamatban van. Az egyik halálos áldozat egy katasztrófavédelmi dolgozó, aki a támadás után a lakosság segítségére sietett.
Az orosz csapás során megsérült egy meg nem nevezett ország nagykövetsége is.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
Már Kína adja el a legtöbb autót a világon, de veszélyek fenyegetik a felívelést
Problémák vannak a motorháztető alatt.
Alpesi tűzvész után riadót fújnak: ilyen hiányosságokkal küzd Magyarország tűzbiztonsága
Az ÉVOSZ átfogó vizsgálatot sürget a közösségi létesítményekben.
Nehéz döntést hozott meg a NASA, ilyen esetre még nem volt példa a Nemzetközi Űrállomáson
Rendkívüli sajtótájékoztatón közölték a részleteket.
Kiderült: majdnem megölték a Venezuela elleni művelet kulcsfiguráját – Hajszál híján múlt Amerika hatalmas sikere?
Sérülést szenvedett a támadás kulcsfontosságú szereplője.
Befagyott a boltok forgalma az év végéhez közeledve
Havi alapon gyakorlatilag stagnált.
Fontos levelet kapott Orbán Viktor: Magyarországra jöhet Donald Trump elnök
Hamarosan jöhet a konkrét bejelentés.
Egyre durvább összecsapásra készül Kínával szemben az EU
A gazdasági kapcsolatoknál nagyon komoly korlátozásokról döntene Brüsszel.
Bejelentette Trump: fegyverrel is hajlandó megvédeni Ukrajnát – De van egy fontos feltétel
Ukrajna sem örülhet túlságosan.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Otthon Start: mit okozna, ha eltörölnék a támogatott lakáshitelt?
Az MNB lakáshitel statisztikái alapján 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok novemberben. Ezen összegből 222,64 milliárd forint kapcsolódott valamilyen támogatott k
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?