  • Megjelenítés
FONTOS Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma
Elindult Putyin megtorlása: kilőtték az Oresnyiket, vallott Ukrajna a károkról
Globál

Elindult Putyin megtorlása: kilőtték az Oresnyiket, vallott Ukrajna a károkról

Portfolio
Ma reggel átfogó támadás érte Ukrajnát Oroszország részéről: több ballisztikus rakétát, cirkálórakétát és egy Orensnyik MIRV-robbanófejjel felszerelt rakétát lőtt ki az ország több pontjára. Kijevből folyamatosan jönnek a hírek az okozott károkról.

Oroszország ma reggel átfogó támadást hajtott végre Ukrajna ellen: az orosz védelmi minisztérium nyíltan bejelentette, hogy a kombinált csapás válasz az állítólagos, Putyin elnök novgorodi rezidenciája ellen indított támadásra.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Moszkva: elindult a válaszcsapás – Kőkeményen megtorolják a Putyin-rezidencia elleni támadást

Az Oresnyik MIRV-robbanófejű rakéta egy gáztározót robbantott fel Lviv megyében:

ukrán hatóságok szerint 370 háztartás maradt gázellátás nélkül.

A hatóságok közölték: súlyosabb kár is keletkezhetett volna, viszont rendeltetésszerűen működtek azok a biztonsági rendszerek, melyeket az üzemrendszerbe építettek. A károk javítása elkezdődött, a teljes gázellátás várhatóan hamarosan újraindul.

Még több Globál

Csúnyán leszerepelt az orosz légvédelem Amerika ellen, hatalmas pofont kapott a hadiipar - Tényleg ilyen rosszak az orosz fegyverek?

Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Elmondta Trump, hogy mi lesz, ha Kína megtámadja Tajvant

Emellett a légierő jelentése szerint

242 Sahed / Gerbera drónt, 13 Iszkander hiperszonikus rakétát és 22 Kalibr cirkálórakétát is kilőttek Ukrajnára az orosz erők.

A támadás nagy részét állítólag elhárították, viszont Kijevet közvetlen találat érte.

Az incidensnek eddig négy halottja és legalább 25 sérültje van, a károk felmérése még folyamatban van. Az egyik halálos áldozat egy katasztrófavédelmi dolgozó, aki a támadás után a lakosság segítségére sietett.

Az orosz csapás során megsérült egy meg nem nevezett ország nagykövetsége is.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken
A világ legnagyobb gazdasági összeomlása után most minden megváltozhat Venezuelában
Moszkva egyértelművé tette, mi lesz, ha európai katonákat telepítenek Ukrajnába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility