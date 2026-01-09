Elindult Putyin megtorlása: kilőtték az Oresnyiket, vallott Ukrajna a károkról

Ma reggel átfogó támadás érte Ukrajnát Oroszország részéről: több ballisztikus rakétát, cirkálórakétát és egy Orensnyik MIRV-robbanófejjel felszerelt rakétát lőtt ki az ország több pontjára. Kijevből folyamatosan jönnek a hírek az okozott károkról.

Oroszország ma reggel átfogó támadást hajtott végre Ukrajna ellen: az orosz védelmi minisztérium nyíltan bejelentette, hogy a kombinált csapás válasz az állítólagos, Putyin elnök novgorodi rezidenciája ellen indított támadásra.

Az Oresnyik MIRV-robbanófejű rakéta egy gáztározót robbantott fel Lviv megyében:

ukrán hatóságok szerint 370 háztartás maradt gázellátás nélkül.

A hatóságok közölték: súlyosabb kár is keletkezhetett volna, viszont rendeltetésszerűen működtek azok a biztonsági rendszerek, melyeket az üzemrendszerbe építettek. A károk javítása elkezdődött, a teljes gázellátás várhatóan hamarosan újraindul.

Emellett a légierő jelentése szerint

242 Sahed / Gerbera drónt, 13 Iszkander hiperszonikus rakétát és 22 Kalibr cirkálórakétát is kilőttek Ukrajnára az orosz erők.

A támadás nagy részét állítólag elhárították, viszont Kijevet közvetlen találat érte.

Az incidensnek eddig négy halottja és legalább 25 sérültje van, a károk felmérése még folyamatban van. Az egyik halálos áldozat egy katasztrófavédelmi dolgozó, aki a támadás után a lakosság segítségére sietett.

Az orosz csapás során megsérült egy meg nem nevezett ország nagykövetsége is.

