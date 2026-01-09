Elmondta Trump, hogy mi lesz, ha Kína megtámadja Tajvant

(Hszi) Kína részének tekinti, és rajta múlik, hogy mit fog tenni. De kifejeztem neki, hogy nagyon boldogtalan lennék, ha ezt tenné, és nem hiszem, hogy meg fogja tenni. Remélem, nem fogja megtenni
– mondta Trump az újságnak.
Ezt arra a kérdésre válaszul adta, melyben azt firtatták, hogy az Egyesült Államok venezuelai akciója milyen tanulságokkal szolgálhat Kína számára. Az amerikai elnök ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a két helyzet nem ugyanaz, mivel Tajvan „nem jelent ugyanolyan fenyegetést” Kínára, mint amilyen a Nicolás Maduro vezette Venezuela volt Washington érdekeire. Trump újra megismételte, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök nem fog támadást indítani addig, ameddig ő az elnök, az elmúlt időszakban ez a kijelentés már többször is elhangzott.
Lehet, hogy megteszi, miután más elnökünk lesz, de nem hiszem, hogy meg fogja tenni, ha én leszek az elnök
– hangsúlyozta ismételten.
Az amerikai Nemzetbiztonsági Stratégiában úgy fogalmaznak, hogy a Fehér Háznak elsődleges célja, hogy elkerüljön egy konfliktust a Távol-Keleten. Ennek érdekében az Egyesült Államok és a szövetségeseinek is növelniük kell az elrettentő erejüket a területen. Peking 2022 óta több alkalommal is nagyszabású hadgyakorlatot tartott, ezeken hadihajókkal és vadászgépekkel vette körül a szigetet. A kínai politikai elit kommunikációja szintén belengette, hogy a közeljövőben elfoglalják Tajvant, visszatérően a 2027-es évszámot emlegetik.
Címlapkép forrása: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images
