Ezzel a húzással felrúghatja a világrendet Donald Trump – De mégis miért?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Donald Trumpról sok mindent el lehet mondani és talán még ezek ellenkezőjét is, de egy dolog egészen biztos: ő egy üzletember. A gazdasági elemzők által gyakran aggályosnak és nem feltétlenül célravezetőnek mondott geopolitikai lépései mögött rendre erős gazdasági érdek húzódik, amit nem is feltétlenül szeretne véka alá rejteni az elnök. Így volt ez a tavaly év közepén felforrósodó vámháború kapcsán is (a cél: az amerikai ipart naggyá tenni és a hazai termelőket helyzetbe hozni), de Venezuela lerohanására sem csak a helyi korrupciós-és drogügyek sarkallták az amerikai vezetőt, hanem a példátlan méretű, feltáratlan olajkincs is vastagon közrejátszott, ami felett az ország rendelkezik. Ebbe a sorba jól beleilleszthető a grönlandi sztori is, hiszen

rengeteg nagyon értékes, a modern technológiákhoz (és hadviseléshez) kulcsfontosságú ásványi anyagot rejt a terület.

Itt jön a következő aranyláz?

A gröndlandi ásványkincsre egy nem túl biztató jelenség világította rá a reflektorfényt, mégpedig a globális felmelegedés. Az Egyesült Államok területének mintegy negyedén elhelyezkedő, saját önkormányzattal rendelkező dán terület rendkívüli geológiai sokféleséget rejt jégtakarója alatt, amely most még a szárazföld 81%-át borítja,

de ez az arány egyre alacsonyabbá válik, megnyitva a teret a bányászati kutatások és feltárások előtt.

A Leedsi Egyetem kutatói által végzett műholdfelvétel-elemzés kimutatta, hogy az (egyelőre) autonóm terület egyre zöldebbé válik, a jégtakaró és a gleccserek helyét fokozatosan vizes élőhelyek, cserjés területek és kopár sziklák veszik át.

A jégtakaró olvadásával együtt elkezdtek szállingózni az egyre lelkesebb megnyilvánulások a bányászati cégek vezetőitől, például Roderick McIllree, a 80 Mile brit bányászati vállalat ügyvezető igazgatója tavaly év elején kiemelte: "Mostanában a jég valószínűleg csak három-négy hónapig képződik komolyabban a legészakibb szélességi körökben, az ország többi részén pedig a jégsapkák visszahúzódnak,

ami olyan kőzeteket és potenciális ásványi lelőhelyeket tár fel, amelyeket korábban nem láttunk.

Tony Sage, a Critical Metals Corporation vezérigazgatója szerint a jégolvadás logisztikai szempontból jelentősen megkönnyítette a bányavállalatok munkáját. A vezető szerint az éghajlatváltozásnak is köszönhetően

lesz egy mini aranyláz Grönlandon.

Hatalmas a potenciál

Hogy jobban megértsük a történetet, érdemes lehet közelebbről megismerni a gröndlandi ásványkincs felépítését és kialakulását.

Jakob Kløve Keiding, a dán és grönlandi földtani intézet vezető tanácsadója szerint Grönlandon 38 fontos nyersanyag található. Vannak itt többek között különféle alapfémek (pl. réz, cink, ólom), nemesfémek (arany, ezüst, platina), ritkaföldfémek, lítium, grafit, gyémánt, urán és stratégiailag kulcsfontosságú ipari ásványok – ezekről részletesen kicsit később még lesz szó. Különösen figyelemre méltó, hogy a klímaváltozás következtében a visszahúzódó gleccserek folyamatosan új alapkőzeteket és potenciális erőforrás-területeket tárnak fel, így a kutatási környezet évről évre dinamikusan változik.

Grönland geológiai jelentősége rendkívüli korából és diverzitásából fakad. A sziget a Föld legősibb kőzeteinek sokaságát rejti, amelyek kora megközelítőleg 3,8 milliárd év, így egyedülálló betekintést nyújtanak bolygónk korai kialakulásába. Más ásványkincsekben gazdag régiókkal ellentétben Grönlandon a csekély növényzet miatt kivételes az alapkőzet felszíni feltártsága, ami a zord körülmények ellenére is megkönnyíti a geológiai kutatásokat.

Grönland geológiai sokfélesége és minimális feltárási múltja arra utal, hogy

ásványkincs-potenciálja felér a világ legjelentősebb bányarégióiéval.

Ennek ellenére e potenciálnak eddig csak kis részét igazolták modern kutatási technikákkal, az elérhetőségi nehézségek és a beruházások eddigi hiánya miatt.

A közelmúltbeli geológiai felmérések szerint Grönland akár a világ fel nem tárt ritkaföldfém-készleteinek 25%-át is rejtheti, valamint jelentős cink-, ólom- és uránkészletekkel rendelkezhet. Számos területen a kezdeti felszíni mintavételek a globális átlagot jelentősen meghaladó érctartalmakat mutattak, ugyanakkor a lelőhelyek gazdaságossága mindaddig nem tekinthető bizonyítottnak, amíg részletes fúrások nem igazolják a készletek folytonosságát és mennyiségét.

Mindezek ismeretében egyáltalán nem meglepő, hogy

az üzleti érdekeket és a geopolitikai erőfölényt előtérbe helyező Donald Trump szemet vetett Grönlandra.

„Trump egy ingatlanos figura” – fogalmazott Clayton Allen, az Eurasia Group politikai kockázatelemző tanácsadócég szakágvezetője egy interjú során.

Grönland a következő három–öt évtizedben gazdasági előny és stratégiai védelem szempontjából a világ egyik legértékesebb ingatlanán ül.

Greenland: critical minerals.AFP Infographic with a map showing main deposits of selected critical minerals in Greenland, according to the Geological Survey of Denmark and Greenland pic.twitter.com/pZTR4S1GOW https://t.co/pZTR4S1GOW — AFP News Agency (@AFP) January 7, 2026

A gazdasági médiában rendszerint – helytelenül – a ritkaföldfémeket emelik ki a sajtóorgánumok, mint kizárólagos ásványkincset, aminek megkaparintása az amerikai kormányzat fókusza. Nyilván a technológiaintenzív ágazatok és a hadiipar számára nélkülözhetetlen félfém beszerzésének diverzifikálása valóban fontos Washington számára, főleg, mivel jelenleg a REE-k kitermelésének és finomírásának döntő hányada Kínában zajlik.

De nagy tévedés azt hinni, hogy csak a ritkaföldfémekről van itt szó, már csak azért is, mert Grönlandon a világ bizonyított ritkaföldfémkészletének mindössze 1%-a található.

A globális REE-termelés és finomítás várható alakulása (ezer tonna), illetve a három legnagyobb szereplő részesedése a piacon (pontdiagram, jobb tengely). Forrás: Global Critical Minerals Outlook 2025

Egyáltalán nem csak a ritkaföldfémekről szól a sztori

Nézzük most meg, hogy a Grönland mélyén rejlő, ritkaföldfémeken túli ásványkincsek miért is olyan fontosak és értékesek. A gyémántot, az aranyat és a többi nemesfémet talán nem kell magyarázni, az alábbi kritikus nyersanyagokat viszont érdemes.

Réz: a réz az évszázadok óta jelentős építészeti alkalmazáson felül az energetikai átállás megvalósításában (energiahatékony generátorok, motorok, transzformátoroka nap-, szél és geotermikus egységeknek) és a körforgásos gazdaság kialakításában betöltött fontos szerepe miatt is kritikus elem.

a réz az évszázadok óta jelentős építészeti alkalmazáson felül az energetikai átállás megvalósításában (energiahatékony generátorok, motorok, transzformátoroka nap-, szél és geotermikus egységeknek) és a körforgásos gazdaság kialakításában betöltött fontos szerepe miatt is kritikus elem. Lítium: a lítium különleges kémiai tulajdonságainak köszönhetően az egyik legkeresettebb alapanyag az elektromos energiatárolás területén; a lítium-ion akkumulátorok dominálják az elektromos járművek, a mobiltelefonok, laptopok és egyre inkább a háztartási és ipari energiatároló rendszerek piacát is. Az EV-akkumulátorok lítiumtartalma jelentős: egy átlagos elektromos autóban kb. 8–10 kg lítium található.

a lítium különleges kémiai tulajdonságainak köszönhetően az egyik legkeresettebb alapanyag az elektromos energiatárolás területén; a lítium-ion akkumulátorok dominálják az elektromos járművek, a mobiltelefonok, laptopok és egyre inkább a háztartási és ipari energiatároló rendszerek piacát is. Az EV-akkumulátorok lítiumtartalma jelentős: egy átlagos elektromos autóban kb. 8–10 kg lítium található. Antimon: az antimont széles körben használják akkumulátorokban és égésgátlókban, de a fegyvergyártásban is kulcsfontosságú szerepe van ennek a fémnek, hiszen az antimon-ólom ötvözeteket lövedékmagokban, robbanóanyagokban és repeszfegyverekben is alkalmazzák.

az antimont széles körben használják a fegyvergyártásban is kulcsfontosságú szerepe van ennek a fémnek, hiszen az antimon-ólom ötvözeteket lövedékmagokban, robbanóanyagokban és repeszfegyverekben is alkalmazzák. Urán: 2021-ben a baloldali Inuit Ataqatigiit párt betiltotta az uránbányászatot, ami gyakorlatilag leállította a Kuannersuit ritkaföldfém-projekt fejlesztését, amelynek mellékterméke volt az urán.

2021-ben a baloldali Inuit Ataqatigiit párt betiltotta az uránbányászatot, ami gyakorlatilag leállította a Kuannersuit ritkaföldfém-projekt fejlesztését, amelynek mellékterméke volt az urán. Grafit: a természetes grafitot elsősorban az elektromos járművek akkumulátoraiban és az acélgyártásban használják.

Titán, vanádium: a titánt kereskedelmi, orvosi és ipari célokra alkalmazzák, míg a vanádiumot főként speciális acélötvözetek előállítására használják. A legfontosabb ipari vanádiumvegyületet, a vanádium-pentoxidot katalizátorként alkalmazzák a kénsav gyártásában.

Azért is érdemes közelről figyelni ezeket a kritikus nyersanyagokat (CRM), mert

a fent felsorolt elemek árupiaci jegyzései szinte kivétel nélkül megugrottak az elmúlt hónapokban.

Ami pedig különösen izgalmassá teszi a történetet az az, hogy befektetőként is kivehetjük a részünket a CRM-sztoriból, a legfontosabb nyersanyagokat bányászó nagyvállalatok részvényei ugyanis elérhetőek a tőzsdéken. Ezen felbátorodva elemzéseink során a rézzel, az uránnal, a grafittal, a kobalttal, a ritkaföldfémekkel, a lítiummal és az antimonnal is részletesen foglalkoztunk a mögöttünk álló hónapokban.

Gyors összegzés

Röviden összegezve az eddig elhangzottakat:

Grönland ásványkincs-potenciálja felér a világ legjelentősebb bányarégióiéval,

ráadásul a klímaváltozás miatt felolvadó jégtakaró kedvez a föld alatti műveleteknek,

ami pedig a legfontosabb: a grönlandi ásványkincsek geopolitikai és gazdasági fontossága hatalmasat ugrott mostanában, és a szűkös ellátás miatt további áremelkedés várható a kritikus nyersanyagoknál.

A fentiek ismeretében

könnyen megérthető Donald Trump vágya, hogy megszerezze magának Grönlandot.

(Persze ez csak az egyik fontos motiváció, a többi okkal ebben az elemzésben foglalkoztunk.) De azért – bulváros fordulattal élve – van itt egy csavar az álomszerű ásványkincs történetében.

Grönlandon hideg van

Mielőtt hanyatt-homlok rohanna mindenki a kiélezett csákányával grönlandi kincsek után kutatni (ahogy ezt épp Trump tervezi), érdemes lehet gyet hátra lépni és tisztába kerülni a hátulütőkkel is. A szakértők ugyanis arra figyelmeztetnek, hogy Grönland továbbra is számos kihívást jelent a bányavállalatok számára:

az infrastruktúra hiánya, a zord éghajlat és a környezetvédelmi megfontolások

mind olyan tényezők, amelyeket figyelembe kell venni a történetben.

Hiányos infrastruktúra: Grönland infrastrukturális hiányosságai jelentik talán a legnagyobb akadályt az ásványkincsek kiaknázása előtt. A legtöbb kutatási terület csak helikopterrel érhető el, ami drámaian növeli a költségeket és korlátozza a berendezések méretét. Az új bányászati műveleteknek saját energiatermelő létesítményeket, kikötői infrastruktúrát és szállítási hálózatot kell felépíteniük a semmiből. Az ilyen, önellátó megközelítés tőkeigénye gyakran meghaladja a kisebb lelőhelyek értékét.

Zord éghajlat: a hőmérséklet évente csak körülbelül három hónapig emelkedik a fagypont fölé, ami szűk működési időablakot teremt számos kulcstevékenység számára. Télen a hőmérséklet rendszeresen –49 °C-ra süllyed, ami speciális felszerelésmódosításokat igényel, például fűtött hidraulikafolyadékokat, szigetelt alkatrészeket és egyedi kenőanyagokat. Ezek a körülmények jelentősen befolyásolják az ütemezést és a logisztikát. A sarki környezetben bekövetkező berendezéshiba teljesen leállíthatja a működést, amíg meg nem érkeznek a pótló alkatrészek, ami néha egy egész szezonnyi késedelmet okozhat a projektekben.

a hőmérséklet évente csak körülbelül három hónapig emelkedik a fagypont fölé, ami szűk működési időablakot teremt számos kulcstevékenység számára. Télen a hőmérséklet rendszeresen –49 °C-ra süllyed, ami speciális felszerelésmódosításokat igényel, például fűtött hidraulikafolyadékokat, szigetelt alkatrészeket és egyedi kenőanyagokat. Ezek a körülmények jelentősen befolyásolják az ütemezést és a logisztikát. A sarki környezetben bekövetkező berendezéshiba teljesen leállíthatja a működést, amíg meg nem érkeznek a pótló alkatrészek, ami néha egy egész szezonnyi késedelmet okozhat a projektekben. Könyezetvédelem: Grönland törékeny sarki ökoszisztémája kiemelkedő környezetvédelmi gondoskodást igényel. A bányászati tevékenységeknek minimalizálniuk kell a tengeri élőhelyekre, a vadállatok vándorlási útvonalaira és az őslakos inuit közösségek számára kulturális jelentőséggel bíró érintetlen tájakra gyakorolt hatást. A 2021-es parlamenti választások a növekvő környezettudatosságot mutatták, ami Grönland uránbányászati tilalmához vezetett a lehetséges gazdasági előnyök ellenére.

Ásványkincsekben rejlő hatalmas potenciálja ellenére a fentiek miatt

Grönlandon jelenleg mindössze két aktív bányászati feltárás zajlik

(a Nalunaq aranybánya és a White Mountain anortozit bánya), ami jól rávilágít a lehetőségek és a tényleges kiaknázás közötti szakadékra.

Bár a potenciál hatalmas, Jakob Kløve Keiding, a dán és grönlandi földtani intézet vezető tanácsadója is óvatosságra intett nemrég az ásványi aranyláz kilátásaival kapcsolatban. "Grönlandot zöldmezős feltárási területnek nevezzük. Tehát a feltárás korai szakaszában van, ahol sok lelőhelyről még nem áll rendelkezésünkre túl sok adat. De van néhány nagy és jól ismert lelőhely, ismert erőforrásokkal" – mondta, hozzátéve, hogy

a tényleges kitermelés megkezdése még "jó ideig" eltarthat.

Címlapkép forrása: Carsten Snejbjerg/Bloomberg via Getty Images