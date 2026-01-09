Fontos levelet kapott Orbán Viktor: Magyarországra jöhet Donald Trump elnök

Meghívta Magyarországra Donald Trump amerikai elnököt Orbán Viktor miniszterelnök. Az amerikai vezető pozitív hangvételű levélben válaszolt, nyitottságot jelezve - a konkrétumok tisztázása még folyamatban lehet.

Orbán Viktor Facebook-oldalán tette közzé a levelet, melyet december 10-ei dátumozással kapott Donald Trump amerikai elnöktől – ez angol nyelven, teljes terjedelmében itt olvasható.

Trump a levélben Orbán Viktor miniszterelnököt és a magyar-amerikai kapcsolatok „aranykorát” méltatja. Kitér arra is, hogy „várakozással tekint” arra, hogy Budapest és Washington elmélyítse együttműködését védelmi, energetikai területen és az illegális migráció elleni fellépésben.

A levél azzal zárul, hogy Trump megköszöni Orbán Viktornak, hogy meghívta Magyarországra.

A csapatom kapcsolatban lesz az időbeosztásommal kapcsolatosan”

– írja Donald Trump válaszul, ami azt jelenti, hogy az amerikai elnök teljes mértékben nyitott arra, hogy Magyarországra jöjjön, a végleges válasz viszont az időbeosztásától függ majd.

Érdemes megjegyezni:

a levél december 10-ei dátumozást visel, vagyis majdnem egy hónappal ezelőtti - ez alapján elképzelhető, hogy már történt előrelépés Donald Trump Magyarországra érkezésének megvalósítása felé.

Elképzelhető, hogy Orbán Viktor a levél mostani kiposztolásával egy konkrét bejelentést alapoz meg.

Gondolatait azzal zárja Trump, hogy sok sikert kíván Orbán Viktornak a következő választáson.

Orbán Viktor és Donald Trump szoros kapcsolatot ápolnak egymással - a magyar vezető november 7-én látogatta meg az elnököt a Fehér Házban.

Címlapkép forrása: Roberto Schmidt/Getty Images