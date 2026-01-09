  • Megjelenítés
Kész van a békeszerződés, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút – Már csak egy embernek kell igent mondania
Globál

Kész van a békeszerződés, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút – Már csak egy embernek kell igent mondania

Portfolio
Ukrajna és az Egyesült Államok gyakorlatilag mindenben megállapodott a háborút lezáró béketerv részleteit illetően – már csak Vlagyimir Putyin elnökkel kell tárgyalni a szerződés véglegesítéséről – írta meg az Axios.

Az előzetes tárgyalások szerdán meg is történtek: Kirill Dmitrijev, Oroszország különleges küldötte Párizsban találkozott Jared Kushnerrel és Steve Witkoffal, Donald Trump küldötteivel.

Az Axios megjegyzi:

semmi jele nincs annak, hogy Putyin hajlandó lesz békét kötni Ukrajnával, vagy akár annak, hogy komolyan fontolóra veszi majd az amerikai-ukrán feltételeket.

Az orosz-amerikai találkozó előtt az amerikai küldöttek két napon át tárgyaltak Ukrajnával a békeszerződés-tervezet véglegesítéséről, elsősorban a biztonsági garanciák és a területi engedmények kérdéséről.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

