Megkaphatja Trump a régóta áhított Nobel-békedíjat – De van a történetben egy csavar
Megkaphatja Trump a régóta áhított Nobel-békedíjat – De van a történetben egy csavar

A jövő héten találkozik Donald Trump elnök María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetővel. A latin-amerikai politikus idén októberben kapott Nobel-békedíjat, egy interjúban azt mondta, hogy odaadná ezt Trump elnöknek, amiért eltávolította Nicolas Maduro venezuelai diktátort az ország éléről.

Trump egy Fox News-nak adott interjúban arról beszélt, hogy sikeresen eltávolította Madurót Venezuela éléről, következő lépésként pedig katonai csapásokat fog mérni a térségben tevékenykedő drogkartelek ellen.

Elmondta: a jövő héten „beugrik hozzá” María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető és hogy várja, hogy „köszönjön neki.”

Machado pár napja arról beszélt egy interjúban, hogy szerinte Trump elnök megérdemli a Nobel-békedíjat Maduro elnök eltávolításáért,

szívesen oda is adja a saját békedíját az amerikai vezetőnek.

María Corina Machadót tavaly októberben díjazta a Nobel-bizottság, Trump elnök nyíltan kritizálta azóta Machadót és a testületet is, mert nem ő nyert.

Trump kijelentette azt is, hogy elfogadja a Nobel-békedíjat, ha Machado odaadja neki az övét.

Hallottam, hogy ezt akarja tenni. Ez nagy megtiszteltetés lenne”

– mondta Trump.

A Nobel-békedíj nem átruházható, Machado megteheti azt, hogy átadja az elnöknek a díjazással járó érmet, de ettől Trump nem lesz hivatalosan benne a Nobel-díjazottak regiszterében.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

